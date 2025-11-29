2030年將大變天！「全球十大車企，中國將佔半壁江山」

「未來五年，隨着技術和規模的躍升，中國汽車製造商有望在全球汽車英雄榜上不斷攀升，顛覆現有領先者格局。」



11月28日，香港《南華早報》援引全球知名諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）的預測稱，到2030年，憑藉在電動汽車製造方面的技術和產能優勢，有多達五家中國汽車廠商有望躋身全球十大車企之列，從而顛覆全球汽車行業的既有格局。



麥肯錫高級合伙人管鳴宇11月27日在一場媒體吹風會上說：「到2030年，汽車行業將發生重大變革。事實上，我們已經看到一些跡象表明，巨大的變革正在醞釀之中。」

去年，中國電動汽車領軍企業比亞迪和收購了沃爾沃汽車的吉利控股集團位列全球十大汽車集團之列，而管鳴宇並未具體說明還有哪三家中國汽車製造商將成為躋身全球前十的新晉者。

吉利汽車控股有限公司支持的馬來西亞寶騰公司啟動電動汽車生產工廠，圖為生產中的寶騰電動汽車。（財新周刊）

分析人士指出，包括小米汽車、小鵬汽車和零跑汽車等新興智能電動汽車製造商在過去一年銷量激增，其新款車型吸引了成千上萬的中國市場消費者放棄特斯拉的Model 3和Model Y等車型，展現出在全球最大汽車市場挑戰傳統車企的強勁潛力。

據報道，數據分析公司GlobalData的數據顯示，比亞迪去年以427萬輛的交付量位列全球第五，吉利以334萬輛的銷量位列全球第十。這兩家公司的大部分汽車都在國內市場銷售。

比亞迪預計，今年出口將佔其總銷量的約20%，高於去年的約10%。

航拍圖：山東港口煙臺港蓬萊港區，大批等待裝船出口的比亞迪電動汽車。 （視覺中國）

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛今年9月表示，該公司預測今年在中國大陸以外地區的交付量將達到80萬至100萬輛，而預計總銷量為460萬輛。

分析人士指出，在政府支持和消費者樂於接受創新技術的推動引領之下，以比亞迪為首的中國汽車製造商正處於電動汽車技術和生產的前沿位置。

國內汽車物流行業領軍企業助力「中國造」汽車出海的聯合倡議年會（上游新聞）

中國乘用車市場信息聯席會（CPCA，乘聯會）的數據顯示，中國的汽車產量已佔全球總量的30%以上，而全球每售出五輛電動汽車，就有三輛由中國大陸的買家所購買。

《南華早報》強調，中國主導着全球電動汽車供應鏈，全球電動汽車所使用的電池中有70%以上由中國企業生產，寧德時代和比亞迪在年產量上高居前兩位。

中國汽車工業協會的數據則顯示，2025年前10個月，中國汽車出口量達562萬輛，其中包括乘用車和商用車（如卡車和客車），同比增長15.7%。

管鳴宇指出，未來幾年中國汽車出口增速或將放緩，但仍會繼續保持增長。

大批等待裝船出口的國內汽車（央視新聞）

《南華早報》援引一名獨立分析師指出，中國車企需要提高海外銷量佔比，以支撐盈利能力並在全球汽車行業中發揮影響力。未來五年，對一些中國汽車集團至關重要，他們必須讓消費者和投資者相信其具備盈利能力。

另外，摩根大通亞太區汽車研究主管尼克·賴表示，今年中國汽車產量（包括公交車、貨車和乘用車）可能達到3300萬輛，而其預計產能約為5000萬輛。由於海外市場定價更具優勢，中國電動汽車製造商在海外市場的利潤率可達每輛2萬元人民幣，是國內市場的四倍。

觀察者網注意到，日前，中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹發布文章預測，「十五五」期間汽車行業總體年銷量將達到4000萬輛。同時他認為，行業達成這一規模的潛力巨大。

比亞迪的汽車廣告遍佈國外街頭（比亞迪）

崔東樹預計，截至「十五五」末期的2030年，相較「十四五」末期的2025年，狹義乘用車國內零售將增長1.8%，廠家批發總量將增長3%，進口將下降18%，出口將增長10%；汽車總內銷將增長2%，總出口將增長9%，汽車銷量總增速將達3%，較「十四五」期間明顯放緩。

崔東樹表示，2025年海外市場零售較強的是東南亞、非洲、歐盟，走勢較差的則是美國、中南美洲等地區。他表示，中國汽車在海外市場的份額差異巨大，其中非洲的市佔率達20%，大洋洲達15%，東南亞和中東、中南美市場則在10%左右，但在美國、日本、韓國等市場則沒有存在感。因此，全球南方國家市場對於中國汽車而言發展空間十分廣闊。

本文轉自《觀察者網》。

