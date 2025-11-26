廣州車展｜L3級智能駕駛加速商業化使用　德系豪車搭載「中國腦」

內地本年度最後一個A級車展「2025廣州國際車展」於11月21日至30日在廣交會館舉辦。本次廣州國際車展首發新車93台、新能源車型達629台，車型以智能化、電動化為核心，L3級智能駕駛（有限制條件自動駕駛）、下一代電池技術加速生產使用，以及部分與海外品牌的汽車也開始搭載使用「中國腦」等，都展現出明年中國車市的新動向。



據北京日報報道，中汽協數據顯示，今年10月，新能源汽車銷量首次在汽車總銷量占比中跨過50%分水嶺，成為「多數派」。本次車展也展現了這一趨勢，展出的1085台展車中，新能源車型629台，占比達58%。

細觀新能源內部，增程式新車型集中發布成為一大看點。小鵬汽車上市首款增程車型X9超級增程版，廣汽埃安推出旗下首款增程車型「埃安i60」，零跑汽車D19增程版也亮相車展，這款新車搭載80.3度超大電池包，純電續航達500公里。

「增程與純電的路線分化，反映市場需求的多樣性。」汽車流通協會專家王萌認為，此前，增程的優勢在於解決續航焦慮，純電則在用車成本等方面更具潛力。但隨著增程「大電池」風潮興起，中短途出行都可用電正成為新口號。但也有業內人士對於增程的「大電池」配置產生質疑，蔚來董事長李斌就認為，增程將電池越做越大，擠占了車內空間，也削弱了與純電的差異化競爭。

高階智駕與下一代電池技術，被視為技術突圍的關鍵領域。本屆車展上，新技術成為不少車企的宣傳重點。華為的鴻蒙智行展區，展示了華為一系列智能技術方案。華為智能汽車解決方案事業部CEO靳玉志透露，乾崑智駕方案已在北上廣深等7個城市開展高速L3級自動駕駛（有條件自動駕駛）路測，預計2026年實現規模上路。

從技術概念邁向商業化落地，L3級自動駕駛的推進步伐顯著加快。廣汽集團旗下品牌昊鉑也宣布，其旗艦轎車昊鉑A800已以120公里的時速開啟L3級高速路測，成為全國首個在高速公路最高限速下進行公開實測的車型。

電池技術領域同樣也帶來一些新展示。上汽MG在本屆車展上首發搭載半固態電池的MG4半固態安芯版，新車將於12月交付。廣汽也不甘落後，廣汽集團董事長馮興亞在車展上宣布，在番禺建設的全固態電池中試產線已正式投產，計劃2026年實現小批量裝車試驗，2027年至2030年逐步規模化量產。

雖然此次廣州車展，北京現代、東風標致（Peugeot）、Porsche、賓利（Bentley）、林寶堅尼（Lamborghini，內地稱蘭博基尼）等合資或海外豪華品牌缺席，但前來參展的合資品牌，紛紛與中國科技公司展開合作，用上「中國大腦」開啟智能化反攻。

在大眾（Volkswagen）展區，金標大眾純電SUV「ID. EVO」概念車亮相，基於該概念車打造的量產車型與眾08已於今年11月完成工信部公示。該車型為大眾與小鵬聯合開發，將具備L2級輔助駕駛功能。

奧迪A5L乾崑智駕在車展期間上市，是首搭華為乾崑智駕的燃油車。（視覺中國）

BBA（德系三大豪華汽車品牌平治Mercedes-Benz、寶馬BMW與奧迪Audi，三車企）也均有新動作。奧迪A5L乾崑智駕在車展期間上市，這款首搭華為乾崑智駕的燃油車，將實現「機械魅力」與「前沿智能」深度融合。此外，寶馬與中國科技企業Momenta合作開發智能交互系統，將在iX3車型上率先落地。奔馳新車型「純電CLA」也聯合Momenta打造本土化輔助駕駛功能。

「合資品牌正在用『中國腦』補課智能化。」在王萌看來，通過與中國科技公司合作，合資車企試圖縮短研發周期，快速響應市場變化。