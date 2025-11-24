上海豪車碰瓷黨│買二手車自製意外再拆零件　分工精細呃逾億保險

11月22日，央視新聞從公安部獲悉，上海公安部門破獲了一宗特大職業騙保索賠案，拘捕疑犯80餘名。該團伙通過貸款購買二手豪車，並僱傭「車手」精準製造交通事故，以此騙取高額保險理賠，涉案金額超1億元（人民幣，下同）。



據《央視新聞》報道，上海警方在本市的車險理賠數據分析中發現，部分豪車全損出險率存在異常、背離行業均值。保險公司在賠付時發覺，被賠付方非車主，而是「中介團伙」。

涉事車輛的受損情況嚴重（央視新聞截圖）

警方查明，部分豪車發生的交通事故涉嫌人為惡意製造，目的是為了騙取高額保險理賠金。深入調查後發現，在這宗特大職業騙保索賠案中，共有3個分工明確、互相勾結的犯罪團伙。

有 3 個分工明確、互相勾結的犯罪團伙。（央視新聞截圖）

「偽造豪車事故團伙」：先租豪車再撞大型車

該團隊先以開展租豪車業務為幌子，去融資租賃公司通過低首付、貸款的方式購入一些在市面上流通的二手豪車。

涉事車輛的受損情況嚴重（央視新聞截圖）

之後會僱傭駕駛經驗豐富的司機（如貨車司機），選擇傍晚或者深夜，在偏僻的道路上等蹲守大型車輛（貨車或 SUV），伺機發生人為撞車。因為大型車輛的結構相對比較硬，既能保證安全，又能造成豪車的受損嚴重。

「事故車擴損團伙」：故意損壞車輛核心零部件

事故發生後，被撞後的二手豪車會被運往上海郊區的汽車修理廠，這裏停滿了二手豪車，但這裏的修理工不會修理，卻很擅長拆車。

修理廠裏停滿了「待拆卸」豪車（央視新聞截圖）

警方透露，修理工會先對豪車做一個外觀的大致查看，判斷這輛車的原始事故是否可以進入全損狀態（各種損壞的配件加起來達到理賠金額的50%），如果不能全損，就要實施二次破壞。

二次擴損，其實就是人為損毀車輛高價值零部件，誇大損失程度，製造所謂的車輛全損，以此向保險公司申請高額理賠。

「惡意索賠團伙」：多種脅迫方式逼迫保險公司

如果保險公司拒賠，並且要求「二次勘驗」，那麼「惡意索賠團伙」就會上場。

警方提供的大喇叭滋擾保險公司畫面（央視新聞截圖）

該團隊態度惡劣，不僅不接受二次勘驗，還會對保險公司進行言語威脅。也會採取惡意投訴、上門滋擾、大喇叭循環播放等方式迫使保險公司理賠。等到賠金到賬後，各團伙成員再按照事先約定比例進行瓜分。

今年 5 月到 11 月，上海警方開展多輪次收網行動，拘捕犯罪嫌疑人80餘名。經查，2020 年以來，這三個團伙製造保險事故涉案金額 1 億餘元。