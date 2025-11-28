小米「未驗車先催款」惹風波　新華社狠批：必須守住公平交易底線

今年深陷輿論漩渦的小米汽車，近日再因「未交車催收尾款」一事成為焦點。早前，海南海口市美蘭區人民法院一審判決小米違約，要求雙倍返還消費者定金。事後，《新華每日电訊》發表評論指出，汽車銷售模式的創新「不能突破公平交易紅線」，並呼籲業界在探索新模式時須維護市場秩序與消費者權益。



據此前報道，該案原告李女士於2024年7月支付5000元人民幣定金，訂購小米SU7 MAX（總價31.89萬元人民幣）。她原與小米約定訂單可順延360日內隨時排產，但在同年12月，小米突然要求其在7日內付清尾款，否則沒收定金。李女士拒絕並提訴至法院。

法院審理後認為，在未驗車、未交付的情況下，要求消費者限期付款否則沒收定金的行為，「實質上加重了消費者的付款義務，變相限制了其對車輛質量進行核驗的主要權利」。判決指出，小米「未驗車即需7日內付尾款，否則沒收定金」的條款屬於無效條款，違反《民法典》第497條及《消費者權益保護法》第26條，構成違約。法院同時強調，小米官方曾承諾「支持驗車後付尾款」，但實際操作與宣傳不符，違反誠實信用原則。判決要求小米賠付李女士雙倍訂金1萬元人民幣。

對此，《新華每日电訊》發表評論文章《汽車銷售模式創新，不能突破公平交易紅線》，並指出上述案件判罰揭示問題核心：「在交易中，消費者與企業之間的權利和義務應保持對等，任何試圖通過格式條款單方面加重消費者責任、限制消費者權利的行為，均違背了公平原則和誠實信用精神。」

評論提到，小米汽車「未交車先催全款」的做法，在傳統汽車銷售領域並不多見。傳統銷售模式通常遵循「車輛到店—消費者驗車—支付尾款—完成交付」的流程。隨着預售模式興起，一些車企在提升效率的同時，也出現部分問題，包括將「小訂」數據包裝成實際訂單、誇大性能或縮水配置等。

文章指，「汽車銷售模式創新，其出發點是提升消費體驗和優化市場效率，而不應成為車企單方面規避責任、謀取利潤的工具。」而法院對小米案的判決，是為汽車行業「先訂後產」模式劃下紅線，並警示業界：「無論銷售模式如何創新，都要維護好市場的公平秩序。」

評論指出，車企在探索新模式時，「必須將消費者權益置於首位」，確保合同條款內容清晰完整，嚴格遵循規範化交付流程，保障消費者的驗車權，確保交易透明、公平、合理。並在最後強調：「市場在不斷成長，創新仍將持續。但萬變不離其宗，公平交易的底線必須堅守。如此，才能構建行業的規範和健康，實現企業與消費者共享行業發展紅利。」