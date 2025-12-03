新疆宣布學生放雪假最長九天　推滑雪經濟促消費？

多了假期，不用上課，沒有作業，最長還可連休九天，而且無需補課，甚至可盡情玩樂……這是新疆一些學生們這幾天的幸福生活，讓其他地方的孩子們既羨慕又嫉妒，一些網民直呼酸到冒泡。



從這個星期一（12月1日）起，新疆部分地區迎來首個雪假，為期五天，加上前後的兩個雙休日，學生們可享受最長九天假期。

雪假優惠多

綜合中國媒體報道，烏魯木齊和阿勒泰地區早前先後宣布，中小學生將從12月1日至5日放雪假，加上11月29日、30日和12月6日、7日兩個週末，假期最長可達九天。

雪假期間，烏魯木齊推出涵蓋冰雪運動、非遺體驗、文化研學等多個類型的文旅產品，並搭配實施多重優惠。

例如，絲綢之路山地度假區、白雲滑雪場等六大滑雪場面向全疆中小學生免票，並配套多項優惠，包括在度假區租雪具即贈頭盔，聘請教練可享八折，每天還設有兩場免費公益教學，其餘五家雪場雪具租賃一律五折。

至於阿勒泰，這個「中國雪都」聯動四大雪場、文化場館及多家酒店，推出多項專項優惠。學生們可享受四大雪場免滑雪票的專屬福利，以及雪板雪具租賃半價、雪場內餐飲8.5折、滑雪教練八折的特惠政策。

12月1日，學生在阿勒泰將軍山國際滑雪度假區進行熱身運動。（新華社）

多家酒店針對阿勒泰地區學生推出協議價八折，阿勒泰市轄區內部分酒店還有220元（人民幣，下同，40.30新元）特價房可選。學生還可免費乘坐阿勒泰市轄區內公交車。

繼新疆之後，吉林也宣布為全省義務教育學生從12月3日至7日設立雪假。當地具有合格資質規範運營的滑雪場、滑冰場、A級旅遊景區，將推出對學生每天免費體驗三小時，A級以上景區免費遊覽參觀（限首道門票），陪同青少年學生上冰雪的家長享受雪票、首道門票七折優惠（單次優惠最高減免300元）等優惠政策。

吉林省也鼓勵機關企事業單位職工帶薪休假，陪伴子女參與運動、旅遊、文化和裝備等相關冰雪體驗活動。與此同時，當地學校不組織任何形式的課堂教學，也不佈置書面作業。

旅遊淡季不淡

面對這些誘人的優惠與利好政策，學生們和家長們很難不心動。中國鐵路烏魯木齊局集團透露，雪假期間探親、研學等客流顯著增長，計劃加開119列臨時旅客列車。

航空方面同樣迎來出行高峰。據南方航空統計，11月29日至12月7日期間，烏魯木齊、阿勒泰始發航班訂座量同比分別增長51%和99%，青少年遊客成為出行主力。這些數據預示，全新的雪假將帶動新一輪的冰雪旅遊和消費熱潮。

「雪假」期間，阿勒泰市各大滑雪場為學生推出門票減免、雪具租賃優惠等政策，市區公交車對學生全程免費，降低出行成本。圖為12月1日拍攝的新疆阿勒泰將軍山國際滑雪度假區。 （新華社）

除了雪假，中國多地今年也在傳統假期之外增設新的假期——春秋假。

多地試行春秋假

今年3月，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，鼓勵有條件的地方結合實際探索設置中小學春秋假。

半年後，中國九個部門印發《關於擴大服務消費的若干政策措施》提到，在放假總天數和教學時間總量保持不變的情況下，鼓勵「探索設置中小學春秋假」。

隨後，中國多地實踐展開。目前已有浙江、四川、廣東的多個城市在傳統寒暑假之外，試行中小學生春秋假。據彭博社統計，近月來至少又有27個城市加入這一行列，而且可能還會有更多地方跟進。

初步統計顯示，秋假對旅遊市場的拉動作用相當明顯。攜程透露，在秋假期間，浙江的酒店預訂量同比增長68%，機票預訂量同比增長22%。四川的酒店預訂量更是同比增長92%。

佛山今年11月12日至14日實行首個秋假，當地的康輝國際旅行社突然接到大量家庭的咨詢電話，業務量激增，員工不得不加班，休息時間也縮短一半，公司人手捉襟見肘，最終不得不向廣州總部請求增援。

一名員工坦言，這是他們第一次面對秋季假期政策，確實有點手忙腳亂，業務甚至比冠病疫情前的11月還要火爆。

公司數據顯示，佛山遊客數量在秋假期間比去年同期增長超過50%，其中超過四分之三是家庭遊客。

彭博社根據以往類似長度假期期間的消費模式計算，如果佛山的政策推廣到全國，每年可能會增加近500億美元（648億新元）的消費——相當於去年零售總額的0.7%。

浙江省湖州市長興縣11月12日起實施三天秋假，學生們在當地一個村子的文化廣場，在竹編藝人的帶領下學習竹編技藝。（新華社）

有了新的假期，人們可錯峰出遊，旅遊淡季不淡。

增設這類假期的另一個好處是，不會增加地方政府的開支。麥格理集團大中華區首席經濟師胡偉俊告訴彭博社：「這就是地方政府可以採取的促消費措施——而且無需直接提供資金。」

但他也提醒：「需求側刺激仍將是擴大消費的關鍵，例如增加社會保障金、提供稅收減免和穩定房地產市場。」

中國今年已將提振家庭消費作為一個更重要的優先事項，官方近期也把重點更多地放在促進旅遊、娛樂和其他有望釋放更多需求的服務消費領域上。

官方統計顯示，中國今年前10個月服務零售額同比增長5.3%。在消費市場受通縮和信心低迷困擾的背景下，這組數據是一大亮點。

相較之下，商品銷售增速已連續五個月放緩，10月更是下滑2.8%。

顯然，中國服務業的巨大潛力尚未得到充分開發。澳新銀行估計，中國服務相關支出僅佔國內生產總值（GDP）的21%，而美國則超過40%。

招商證券首席宏觀分析師張靜靜研判，中國可能會將服務業作為下一個五年計劃的重要政策抓手；服務消費存在的問題主要是消費場景供給不充分，政府在這方面可以有所作為。

孩子放假 父母受累？

但在現實中，並非所有家長都贊同學校放雪假或春秋假。理由很簡單——他們的帶薪休假非常有限，放不了假。有網民直言：「放假的是孩子，可是受累的卻是父母。」

一些家長則擔心放假會耽誤學習，因此不帶孩子旅遊，也不讓孩子參加研學，反而給孩子報了幾天額外的課程，違背了放假減輕學業負擔與壓力的初衷。一些農村也因托管資源不足的實際問題，導致「農村娃放假要幫家裡乾農活」。

家長放假難、看護難等種種現實矛盾，意味著要靠放假拉動經濟並不是學校單純讓孩子們放假那麼簡單。讓學生們走出課堂，開拓眼界，固然是好事，但如果家長沒時間陪，什麼都是空談。只有讓孩子們都能度過有質量的假期，才不會使放假的意義與經濟價值大打折扣。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

