神巧合！惠州女子新疆遺失手機　3年後他拾獲歸還　二人竟住附近

近日有網民發文稱，2022年她在新疆烏孫古道徒步時，不慎將手機遺失於亂石堆中，3年後手機竟被人送還到了她在5000公里外的廣東惠州家中。此帖文引發網民關注。



11月18日，第一現場記者找到了機主丘女士和撿到手機的深圳小夥郭先生，進行了採訪。

丘女士2022年在新疆烏孫古道徒步時不慎將手機遺失於亂石堆中，3年後手機竟被同城好心人拾獲送還到了她在5000公里外的廣東惠州家中（第一現場）

記者採訪兩位當事人，失主丘女士表示「像做夢一樣」：

丘女士說，她的第一感覺是難以置信。「我住在廣東惠州，小區物業突然聯繫我，問我是不是在新疆丟過手機，還發了手機的照片給我。」

郭先生則表示，今年7月，他組隊前往新疆烏孫古道徒步。他稱，當時撿到手機殼時已經發黃，手機還掛着一張廣東惠州某小區的門禁卡。

撿到手機的深圳市民郭先生：

當時無意間闖入了這個無人區，覺得景色挺夢幻。然後就發現了這部手機，撿到後打開，發現屏保是一對情侶的背影，手機語言是英文，所以我當時覺得失主可能是有留學經驗的人，這部手機會比較重要，裏面會有資料、照片、旅遊視頻，如果搞丟了比較可惜，所以想着趕緊歸還。

郭先生說，他從山裏出來有網後，就搜了一下手機上門禁卡的小區，一搜是在惠州惠陽區，再搜這個小區發現離他上個月在惠陽剛買的房子才相隔4公里，隨即聯繫該小區的物業。和物業對上後，物業叫郭先生把照片和門禁卡上的編碼發給他，然後根據編碼來定位哪門哪戶。

11月15日下午，郭先生騎車到了失主小區，將手機歸還。丟失了3年的手機又重新回到了主人手裏。

撿到手機的深圳市民郭先生：「我們打電話全程很激動，當初機主十幾個人一起組團去旅遊。她和她先生當時單獨去無人區拍照，可能是手機放在石頭上拍照，因為有風，所以手機滑到了縫裏面。沒想到三年後我走岔道了，走到丟失手機的地方停留下來。可能也是因為天意，石頭鬆動不慎滑落，露出手機屏幕，被我找到了。」

面對第一現場記者採訪，郭先生還笑着說，他撿到後本來以為手機才掉了一兩周，但沒想到是三年前，而且手機還能開機。

而對於手機的失而復得，丘女士表示太開心了，這部手機裏面有很多自己跟先生的視頻和戀愛紀念照片，所以很珍貴。人生三喜，不過是久別重逢、失而復得、虛驚一場，現在自己再次拿到三年前丟失的手機，真的太幸運了。

失主丘女士：

我是在生日後的第三天接到這個電話，當時我真的特別的驚喜，這真是個非常特別的生日禮物，我激動的無法入睡，到現在都沒緩過來。

丘女士回憶，她當時到了丟失手機的碎石堆區後，她先生把手機放在石堆上打算拍照，結果一回頭髮現手機不見了。然後找了幾個小時，結果越找越遠。由於手機是先生丟的，當時他已經很愧疚，她也不好意思再去責怪他，所以就沒再堅持找手機。

此外，郭先生在歸還丘女士過程中還發現了蘋果的bug，當時他為了尋找失主，急於打開手機，結果屏幕密碼輸入次數過多導致失主手機永久鎖住，目前可能需要重裝系統。但丘女士回應記者採訪表示，這並不重要，重要的是這場來之不易的緣分。歸還手機的當晚，機主夫妻和郭先生就約了飯，彼此成了朋友，還想約以後一起徒步。