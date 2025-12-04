台海有戰事｜特朗普可能會保護日本 但首先一定會拋棄台灣

中日關係因高師早苗言論緊張升級，中國對高市早苗和日本右翼窮追猛打，特朗普給雙方打電話調解。從相關各方公佈的電話內容看，其介入調停中日衝突，希望中方看美方薄面，放日方一馬的心態昭然若揭。



這就反映出，在特朗普看來，日本作為美國在西太的籌碼，做錯事雖然要訓斥，但該保還是要保的。一些認為日本不過是特朗普的敲詐對象，等敲詐完沒有價值，或者中國軍事力量強大到在西太地區已經可以把美國完全壓制下去，讓美國感到與日本結盟會給自身帶來安全危害時，特朗普就可能放棄日本的想法，至少就目前看有點想當然了。

2025年11月22日，高市早苗參加G20峰會。（Getty）

特朗普雖然敲詐日本，但作為美國總統，維護美國霸權地位的決心，不比歷史上任何一位美國總統更弱。甚至更強，更狡猾，手腕也更靈活。在中美競爭格局不變，而且還勢必會越來越激烈的情況下，日本作為區域內各方面實力僅次於中國的國家，對美國來說有著無可替代的重要價值。

特朗普對地緣政治和價值觀外交不感興趣，並不意味著他不懂地緣政治，不操弄地緣政治。要知道，印太戰略就是在2017年被特朗普政府確認為美國的核心戰略。拜登政府任內圍繞中國形成的美日印澳（QUAD）四邊機制，以及美英日澳奧庫斯（AUKUS）軍事聯盟，特朗普政府就完整繼承了下來。

特朗普不玩地緣政治，是因為，其一，他對美國的實力有著迷之自信，不屑於玩，認為通過單邊施壓和威脅就能達到國家目標；其二，他認為在傳統地緣政治和價值觀外交主導下，美國承當了太多責任，花了太多錢，而那些在盟友體系下被保護的國家卻掏錢很少。不公平。特朗普的想法正好反過來，要美國保護可以，但是你要自己掏錢，增加軍費開支，還得給美國交保護費。

2025年3月16日，澳洲西澳海岸，圖為一艘美國的「明尼蘇達號（USS Minnesota）」潛艇抵達碼頭附近。（Reuters）

如果不違背這兩條核心原則，特朗普並不排斥地緣政治。換言之，如果對手實力強大，使他覺得有必要玩地緣政治，他同樣也會操弄地緣政治。

對日本，特朗普就是這個路數，願意在美日同盟框架下為日本提供軍事保護，但是逼著日本增加軍費，要求日本開放本國市場，購買美國商品，並且到美國投資，雇傭美國工人，給美國交稅。同時要求日本在外交戰略上和美國對齊顆粒度，為日本軍事鬆綁，要求日本在印太前線承擔遏制中國的盟友價值。

但是台灣，就沒有這樣的好運了。

特朗普在大選期間及當選後曾多次談到台灣，但他一次也沒有說過會保衛台灣。反而屢屢抱怨台灣「偷了美國晶片」，說台灣不過是一個距離美國9600英里的島嶼但是和中國卻近在咫尺，稱「台灣只有筆尖這麼大，而中國（大陸）是一整張辦公桌」，逼著台積電掏空在台產能往美國投資，從1000億美元一路飆升到3000億美元。

說到中國大陸，特朗普則是一副完全不同的語氣。即便和中國打貿易戰最凶的時候，也從未對中國有過絲毫輕視。反而不斷強調中國的強大。認為世界已經進入G2時代。

特朗普信奉實力政治，不願意談蒼白的口頭「利益」，更注重看得見、摸得著的，能給美國帶來實打實好處的現實利益。不管是盟友，還是一般人們認知的美國的對手，只要你有和美國談判交易得實力和籌碼，特朗普就願意和你玩，和你交易。你什麼都沒有，即便是盟友，也得在菜單上等著被吃。

特朗普在中美釜山會晤前發帖用G2形容中美會談。

從傳統地緣政治的角度，烏克蘭絕對是牽制、消耗俄羅斯的絕佳棋子。冒著得罪歐洲的風險，逼烏克蘭簽署和平協議嚴重傷害美國的形象和信譽。俄羅斯求之不得。但我們看，在大國政治、實力政治、交易政治的主導下，從現實利益出發，特朗普一邊在經濟上掏空烏克蘭僅存的礦產資源，一邊逼著烏克蘭和俄羅斯簽署不平等賣國協議。

相當於烏克蘭之於美國牽制俄羅斯的價值，台灣之於美國牽制中國的價值是更大還是更小？答案肯定是更小。相對於烏克蘭給美國帶來的經濟利益與價值，台灣能給美國帶來的經濟利益與價值是更大還是跟小。答案同樣肯定是更小。

所以，連烏克蘭美國都不直接軍事介入，換成特朗普擔任總統後則直接犧牲，交易出去，如果台海兩岸發生衝突，美國會怎麼做，還用有絲毫質疑嗎？

在特朗普眼裡，台灣明顯只是經濟價值。地緣價值也有一些，但是相對於與和中國保持穩定關係給美國帶來的各方面現實利益，台灣的地緣價值簡直一錢不值。如果台海發生衝突，因為軍事介入和中國打仗，在無法確保能擊退中國的情況下卻導致美方自身死傷慘重，在特朗普看來，絕對不符合美方利益。

其實不光台灣，如果換了日本沒有現在的經濟人口體量，國土面積和戰爭潛力，假如日本也像台灣那樣狹小，同樣也會因為盟友價值稀薄，被特朗普犧牲、交易出去。這就是實力政治，沒有辦法，實力不夠，太弱小，連當棋子的價值都沒有。

2025年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮內閣會議室與美國總統特朗普（Donald Trump，不在此圖中）。（Reuters）

事實上，什麼中美領導人剛剛在韓國會面，達成休戰一年協議，在特朗普面前投懷送抱、百依百順的高市早苗，卻突出奇兵，不顧與中國領導人剛剛在APEC會面，也不顧中國剛剛恢復進口日本海洋水產品展現的友好姿態，先是冒著中方抗議和台灣代表在釜山會面，後又更進一步，在議會質詢種直接插入中日最敏感的台海議題，揚言要武力介入，插手中國政治事務？

就是因為特朗普在台灣問題上的態度，讓日本心裡沒底。特朗普從二次上任後就開始全面掏空台灣的晶片產業。而晶片正是台灣之於美國最重要的經濟價值。依照特朗普的國際政治價值觀，被掏空後，台灣必然會被犧牲交易出去。而且，此前中美領導人在韓國釜山會面，原本人們高度預測的台灣議題，從會面議程中缺席。特朗普在日本訪問期間，亦有消息說，高市早苗曾就台灣問題一度想徵求特朗普的看法，也未獲得特朗普回應。這些都讓日本、讓高市早苗忐忑不安。

台灣之於日本的價值和其之於美國的價值完全不可同日而語。對美國，台灣不過是9600英裡外的一個島嶼。但是對日本，從根本上決定著日本的命運。在日本看來，台海格局重構對對日本來是戰略級災難。因為台灣海峽及周邊海域是日本的海上經濟生命線，統一後這些區域都將牢牢掌握在中國手裡，等於卡住了日本咽喉，讓日本不得不服從於中國意志。此舉不僅斷絕了日本與中國競爭的所有希望，還將逆轉近明治維新以來的東亞格局，使中日關係重回之前以中國為權力中心的傳統朝貢體系。

所以日本比美國更不願意看到中國統一，在中國進入新千年崛起之後，更迫切需要借助美國力量維持區域既有格局。日本很清楚，若「台灣有事」，美國不出兵參戰，光靠日本和台灣，沒有絲毫勝算。搞不好連日本本土都可能遭殃。已故日本首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事，也是美日同盟有事」的說法，就是希望借美日同盟拖住美國，讓美國不停在台灣問題上背書，進而為日本在地區的地位背書。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

高市早苗所以借「台灣有事」刺激中日關係，推高地區緊張局勢，其實就是對特朗普的台海政策進行一次火力偵察，逼特朗普在台灣問題上表態。她刻意選在特朗普訪日不久後行動，是為了營造一副獲得特朗普背書的假象。在既往的美日關係歷史上，日本就屢次這樣製造議題反向騎劫美國，通過「尾巴搖狗」的方式，倒逼美方在相關議題上表態。

只是令高師早苗意外的是，特朗普完全沒有按預想劇本演出。特朗普在美媒採訪中不僅拒絕為高市早苗言論背書，反而抱怨日本佔美國便宜，稱「美國的盟友不見得都是朋友」。只有美國駐日大使格拉斯表示：「我想直接代表總統、我個人和大使館對首相表示，我們全力支持她。」而在特朗普政府，這種大使級表態有多不靠譜，人們心知肚明。

中日關係因高市早苗挑釁緊張升級後，特朗普分別給中日打了兩通電話。從中方的電話內容通報看，中方對台灣問題進行了深入闡述，表明瞭中方立場。中方通報還說，特朗普表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

而在美方的電話內容通報裏，特朗普對台灣始終未置一詞。不僅如此，當有記者問高市早苗，特朗普在和她通話中有無談到台灣問題時，高市早苗也以一句「這是外交方面的事項，因此不便透露細節」敷衍過去。被特朗普電話「教育」後，高市早苗也不再言「台灣有事」出兵介入了。

特朗普對台灣問題的回避，進一步反證了他對中美關係的重視，和台灣問題在他心中「筆尖」一樣無足輕重、可有可無的地位。對日本，因為其具有充足盟友價值，特朗普會在美日同盟框架下，依美日安保條約提供保護。但是台灣，就不要有這種不切實際的幻想了。