台海有戰事｜習近平特朗普最新通話 對高市早苗是災難級壞消息

中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump)11月24日夜間通電話。因為中日關係由於日本首相高市早苗的「台灣有事」論正陷入緊張，兩人關於中日及台灣問題的表述非常引人關注。



日本首相高市早苗的「台灣有事」論讓中日關係陷入緊張。（Reuters）

中國官方的通報顯示，習近平闡明瞭中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。中方通報還顯示，特朗普表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

美國方面，特朗普在其個人社交媒體平台「真實社交」（Truth Social）也發布了通話內容，其中對中日和台灣問題未置一詞。

無論中方對相關議題的強調還是特朗普的未置一詞，對高市早苗和台灣賴清德政府來說都不是好消息。

此前，中美領導人在韓國釜山會面，原本人們高度預測的台灣議題，就從會面議程中缺席。特朗普在日本訪問期間，亦有消息說，高市早苗曾就台灣問題一度想徵求特朗普的看法，但並未獲得特朗普回應。

在特朗普連續不談台灣議題，和高市早苗用「台灣有事」公然挑釁中國、挑起中日外交衝突之間，到底存在什麼樣的內在關係？

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

為什麼中美領導人剛剛在韓國會面，達成休戰一年協議，在特朗普面前投懷送抱、百依百順的高市早苗，卻突出奇兵，不顧與中國領導人剛剛在APEC會面，也不顧中國剛剛恢復進口日本海洋水產品展現的友好姿態，先是冒著中方抗議和台灣代表在釜山會面，後又更進一步，在議會質詢中直接插入中日最敏感的台海議題，揚言要武力介入，插手中國政治事務？

習近平和特朗普的最新通話，為這些疑問提供了不言自明的答案。

說白了，是特朗普在台灣問題上的態度，讓日本心裡沒底。高市早苗想通過製造刺激議題，對特朗普的台海政策進行火力偵察，逼特朗普在台灣問題上表態。在既往的美日關係歷史上，日本就屢次這樣製造議題反向騎劫美國，通過「尾巴搖狗」的方式，倒逼美方在相關議題上表態。特別在注重地緣政治和價值觀外交的民主黨任內，日方屢試不爽。

但令日方意外的是，特朗普拒絕上套。在接受媒體採訪時，不僅拒絕為高市早苗的涉台言論背書，反而暗示日本這個盟友未必是朋友。24日，又與中方領導人通了電話。

日本是希望一旦「台灣有事」，美國能出兵保衛台灣的。從日本的戰略利益看，非常不願意看到中國統一。有觀點甚至認為，台海統一對日本來說是戰略級災難。因為台灣海峽及周邊海域是日本的海上經濟生命線，統一後這些區域都將牢牢掌握在中國手裡，等於卡住了日本咽喉，讓日本不得不服從於中國意志。此舉不僅斷絕了日本與中國競爭的所有希望，還將逆轉近明治維新以來的東亞格局，使中日關係重回之前以中國為權力中心的傳統朝貢體系。

所以日本比美國更不願意看到中國統一，在中國進入新千年崛起之後，更迫切需要借助美國力量維持區域既有格局。日本很清楚，若「台灣有事」，美國不出兵參戰，光靠日本和台灣，沒有絲毫勝算。搞不好連日本本土都可能遭殃。已故日本首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事，也是美日同盟有事」的說法，就是希望借美日同盟拖住美國，讓美國不停在台灣問題上背書，進而為日本在地區的地位背書。當然，美國也願意借助日本維持自身霸權和區域存，美日都有介入台灣遏制中國的戰略需要。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

但特朗普是個非典型美國總統。他對價值觀外交和地緣政治等毫無概念，卻把實力為基礎的現實利益交易捧為圭臬。特朗普出任總統後更注重大國外交，多次流露出G2分治世界的想法。美國前國務卿希拉里最近在哥倫比亞大學的一場活動中就稱，特朗普在實施「戰略收縮」政策，五角大樓正討論「劃分勢力範圍」模式。特朗普對「保衛台灣」毫無興致，認為台灣不過是一個9600英里之外緊鄰中國的島嶼。他唯一對台灣感興趣的只有晶片，抱怨台灣偷了美國晶片，逼著台積電在美國進行大量投資，一副要掏空台灣的架勢。

按照特朗普的交易理論，一個被掏空的、沒有經濟價值的台灣，必然會被拋棄或交易出去。

另一方面，因為中國已經在西太區域掌握了軍事主動，具備了相對軍事優勢，一些有遠見的美國政治觀察家也認為美國應該重新考慮與台灣的關係，不應該為介入台灣和中國發生衝突，以避免傷害美國利益。事實上，美國也正從第一島鏈外撤部分兵力。如今，凡談到台灣，在一定範圍的美國政治理論圈內幾乎一律朝「棄台論」走。就連對台灣素來友好的《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼（Thomas L. Friedman）都是這個觀點。

特朗普政府和美國政治理論場的這些變化，讓日本、台灣心驚肉跳。尤其是，中國也加快了統一步伐，推進國家統一進入了快車道。

高市早苗因此在特朗普訪日和中美領導人釜山會面後，連續在台灣問題上刺激中國。

2025年10月31日，習近平在韩国APEC會見日本首相高市早苗（Kyodo/via Reuters）

依照高市預想，此舉一方面可以強化對外強硬標籤，贏得日本國內民粹支持，營造一個獲得了特朗普支持的假象，鞏固自身脆弱的政治權力基礎，有利於推進其國內朝向右翼的改革進程。對外，也可以倒逼美國表態，把急於進行戰略收縮的美國留在西太，繼續借美國力量維持西太地區格局。

事實上，如果換了民主黨拜登，或其它更注重地緣政治和意識形態外交、持傳統對華立場的總統，美國可能就已經表態了。在台灣執政的民主黨籍總統賴清德，就迅即跟進高市早苗言論，表態稱，中國大陸應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。

但特朗普完全沒有按高市早苗預想的劇本演出。他在美媒採訪中不僅拒絕為高市早苗言論背書，反而抱怨日本佔美國便宜，稱「美國的盟友不見得都是朋友」。只有美國駐日大使格拉斯表示：「我想直接代表總統、我個人和大使館對首相表示，我們全力支持她。」但在特朗普政府，這種大使級表態有多不靠譜，所有人都心知肚明。

習近平和特朗普的最新通話，進一步反證了特朗普對中美關係的重視，和台灣問題在他心中「筆尖」一樣無足輕重、可有可無的地位。

高市早苗試圖借「台灣有事」挑動中日緊張關係，倒逼特朗普表態的想法最終弄巧成拙，不僅未獲得特朗普積極回應，反而暴露了日本從未熄滅的侵略野心。