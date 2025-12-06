大灣區大學成立　校長稱將培養高素質研究型人才

周六（12月6日），大灣區大學在東莞松山湖校區舉行成立大會，標誌這間以理工科為主的新型研究型大學正式落地。



大灣區大學在東莞松山湖校區舉行成立大會。（深圳衛視）

大灣區大學。（深圳衛視）

大灣區大學。（南方+）

大灣區大學創校校長、中國科學院院士田剛表示，學校的辦學定位為「理工科、小而精、高水平研究型」，基於大灣區相關領域優勢和發展需求，聚焦物質科學、先進工程、生命科學、信息科學技術、理學、金融管理等6個領域，培養具備解決複雜問題和創新實踐能力的高素質研究型人才。

今年6月19日，教育部正式覆函廣東省，同意設立大灣區大學。今年8月，該校已正式開學，首屆錄取的80位新生來自廣東16個城市的53間中學。

大灣區大學正逐步構建起「大學+」協同創新模式。（深圳衛視）

田剛介紹，在學科設置上，該校首批設有數學與應用數學、物理學、材料科學與工程、計算機科學與技術、工業工程等5個普通本科專業，學生們大一入學後，先不分專業，重在自我探索；大二開始可以自由選擇專業，比如數學、物理、計算機、材料科學、工業工程、人工智能、未來機械人等，並且支持跨學科輔修。

坐落在粵港澳大灣區先進製造業中心東莞，大灣區大學正逐步構建起「大學+」協同創新模式。其中，松山湖校區就位於大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區內，毗鄰中國散裂中子源、松山湖材料實驗室等大科學裝置、大科研平台，華為等一批龍頭企業也在此落戶紮根。