北理工辦「Future of Web3」論壇　聯動京港探討Web 3.0產業機遇

在數字經濟與人工智慧重塑全球格局的浪潮中，Web3技術正以區塊鏈為核心建構下一代互聯網範式。為深化兩岸青年交流、建構產業對話平台，「Future of Web3」主題論壇11月15日在北京理工大學中關村校區與香港遠東金融中心兩地同步舉辦。活動由北京理工大學青年會主辦，香港校友會籌備會協辦，活動採用即時連線形式，百餘位科技領域重量級嘉賓透過雲端互動，共同探討Web3技術的前沿動態與產業機遇。



北京理工大學青年會主辦，香港校友會籌備會協辦「Future of Web3」主題論壇。

重磅嘉賓雲集共話未來 京港聯動碰撞思想火花

論壇圍繞三大核心議題展開：技術前沿聚焦Layer2、分片、零知識證明等底層創新，探討技術如何推動Web3規模化應用；生態現狀方面從政策環境與市場實踐出發，分析全球Web3生態的挑戰與機會；未來展望則透過圓桌共議AI與Web3的融合，預測未來5–10年的產業變革方向。

北京理工大學青年校友會論壇在京港兩地召開。

論壇特邀多位業界領袖與學術專家，包括兩位主講嘉賓：香港會場由Alpha Token創辦人&CEO、雲鋒科技Web3主席蔣國飛領銜，他作為自動化學院1989級本科校友，結合自身在螞蟻集團的實戰經驗，深入剖析Web3技術在金融領域的應用前景。

北京會場則由區塊鏈及Web3.0行業專家、計算機學院2001級本科校友梁偉主講，他透過《深入淺出區塊鏈核心技術》與《區塊鏈思維》兩本著作，深入淺出地解析密碼學、共識機制等核心算法，系統構建起從技術底層邏輯到產業思維模式的完整知識體系，為Web3生態發展提供方法論支撐，也為業界從業人員推動產業革新提供重要參考。

除主講嘉賓外，與會者皆為業界翹楚。香港會場由朗思科技執行長許可主持，還有四十餘位科技、金融企業高管及投資機構代表，從政策環境與市場實踐出發，探討Web3生態的挑戰與機遇。北京會場則由眾行資本創始人孫達飛主持，眾多區塊鏈技術專家、企業創始人、投資人匯聚一堂，圍繞Layer2、分片、零知識證明等核心創新技術展開對話，為觀眾帶來了一場科技盛宴。同時，十餘家上市公司、校友企業創辦人在世界各地線上參與本次論壇。

奠定香港校友會成立基礎 為在港校友搭建交流平台

論壇特別吸引了香港地區四十餘位在港校友參與，他們來自金融科技、區塊鏈開發、投資管理等領域，透過活動重溫母校情誼，並探討產業合作機會。這次交流聯絡了在港校友，為即將成立的香港校友會奠定了堅實基礎，未來校友會將進一步推動京港兩地校友資源的整合與協同發展，為校友提供更多交流與合作平台。

為青年提供機遇 賦能職業成長

此外，活動特別設置「青年機遇」環節，組織經濟學院金融方向學生現場參與，學生們圍繞Web3與金融科技的融合、數位貨幣政策、區塊鏈在跨境支付的應用等議題，與嘉賓互動交流。

主講嘉賓也結合自身經驗，向學生們分享了技能提升路徑與職業成長建議，鼓勵青年一代以創新活力驅動科技革新，培養「科技+金融」的複合型能力，為未來投身Web3領域做好準備。蔣國飛還強調，Web3時代需要既懂技術又懂金融的複合型人才，北理工學子應抓住機遇，成為行業的引領者。有學生表示，「這次論壇讓我對Web3有了更深刻的認識，也為我未來的職業發展指明了方向。」

本次論壇不僅是一場技術交流盛會，也是京港兩地青年與業界精英共謀未來的起點，更為Web3生態的發展注入了新動能。未來，北京理工大學青年會將繼續搭建平台，推動產學研深度融合，助力青年在數字經濟浪潮中書寫新篇章。