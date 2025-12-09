特朗普關稅難敵驚人增長　中國貿易順差破萬億美元創造歷史

在中美貿易戰的硝煙中，中國貨物貿易在本周一（12月8日）爆了一個驚人消息。中國海關總署周一宣布，今年前11個月，中國的貿易順差總額較去年同期增長21.7%，截至11月底，本年度累計貿易順差已達1.08萬億美元。而且單單11月份的貿易順差就高達1116.8億美元，創下歷史單月第三高。



今年前11個月，中國的貿易順差總額較去年同期增長21.7%，圖為山東煙台。（Getty）

在不到一年的時間裏，某個單一國家的貨物貿易順差就超過1萬億美元，這絕對是世界貨物貿易歷史上的一個里程碑事件！更何況，這一歷史里程碑數字，還是在中美貿易戰與逆全球化浪潮裹挾的衝突氛圍中發生。

因此該消息一宣布，立刻佔據了世界各大媒體的頭條。幾乎所有國際媒體和財經專業人士在評論該消息時，都將特朗普發動的貿易戰與之掛鈎。

國際媒體感慨於，其一，中國貨物貿易增長之強勁；其二，中國工業製造業的強大，尤其是汽車、太陽能電池板到消費電子產品等在國際市場的強大競爭力；其三，特朗普發起對華貿易戰、對中國出口貨物實施徵稅與打壓無效。當然也有，其四，各國需要採取其它更有效措施，對中國出口貨物進行遏制和打壓的必要性。其中持第四點看法的，主要來自於受中國出口貨物衝擊嚴重的西方國家媒體。

一面中國國旗被放在帶有晶片的印刷電路板上。這塊印刷電路板印有「中國製造」字樣（Reuters）

在中美貿易戰背景下，為什麼中國的貨物出口會有如此亮眼成績？媒體總結認為，主要是因為中國在諸多工業製造業領域所具有的全產業鏈優勢，以及建立在這些優勢基礎上的政策推動。這些年來，雖然有很多國家出於產業鏈安全考慮紛紛把生產線遷出中國，到東南亞和印度設廠，有些還在特朗普的關稅政策壓力下遷往美國，但是在中國完備的產業鏈優勢和產能實力面前，這些吸納了轉移產業鏈的國家，在短期內仍然難以形成與中國的有效競爭力。

中國比亞迪電動車是中國電動汽車崛起的一個象徵。

與此同時，在疲軟的國內需求下為通過加大出口刺激經濟，中國又憑藉成本、產能和政策優勢，大幅推動增加了對其他國家的貨物出口。其出口的產業結構也在快速升級。結果就是無論初級工業品消費品，還是電動汽車、太陽能電池板到消費電子產品等，無論東南亞、非洲、拉丁美洲國家，還是德國、日本和韓國等傳統制造業強國，都難以與中國進行競爭。在中國潮水般源源不斷的質優價廉的商品面前，各國廠商只能紛紛敗退。

《紐約時報》在一篇報道中總結說，中國工業品貿易順差佔其經濟總量的比例甚至比二戰結束後的美國還要大，當時大多數其他製造業國家都處於廢墟之中；也比一戰初期美國處於和平時期並大量生產民用商品，而歐洲卻深陷戰爭泥潭時的比例還要大。

《紐時》還以中美貿易為例說，特朗普對中國加徵關稅導致中國對美出口下降近五分之一。但中國也以幾乎相同的速度削減了對美國大豆和其他產品的採購，對美出口量仍然是進口量的三倍。另外報道還說，中國企業將產品的最終組裝轉移到東南亞、墨西哥和非洲，然後由這些地區將成品運往美國，從而部分規避了美國從中國進口的商品徵收的關稅。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）手持簽署的關稅行政命令。（Reuters）

同時有媒體在報道時還將目光鎖定在人民幣匯率上，認為是人民幣匯率過低，導致了中國在貨物貿易上的絕對優勢。認為應該推動中國人民幣升值。報道說，國際貨幣基金組織（IMF）的高層領導人本周將對中國進行年度訪問，審查中國的貨幣和金融政策，預計將於周三公布初步調查結果摘要。

不管國際媒體怎麼評論，在貿易戰和反全球化浪潮中，中國貨物貿易逆勢狂飆，創造了新出口歷史，是一個任何國家都無法迴避的事實。這個事實可能會讓接下來的世界貿易戰場硝煙更濃。它給了特朗普和其它國家政府對中國出口商品加大徵稅和圍堵的理由，但同時中國強大的工業製造能力，也給了中國與這些國家進行對抗博弈的信心。