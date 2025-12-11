藝人親中是假議題　唯民進黨反中是真議題？

台灣范瑋琪近日在內地受訪時，談到自己祖籍河北深澤縣，並提到早年到石家莊演出時，還不知道那就是爺爺的故鄉，直到歌迷提醒才意識到「原來是回老家」。另，她過去在北京記者會上也曾提到此事，高喊「我是河北人」，希望有一天能回到「老家」辦演唱會。這番談話落在今日台灣政治語境裡，極易被轉化為姿態判斷。原本只是藝人塑造市場情感的語言，卻引發台灣輿論重新將她標示為「又在親中」。



幾天後，台灣文化部長李遠10日在台灣立法院被問到父親是否「中國人」。他回答父親於1945年自福建赴台，確實是中國人，並接著說「親中是假議題」，聲明台灣政府從未禁止藝人赴中國大陸發展，也不應將藝人的自述祖籍視為政治判斷的依據，重申界線只有《兩岸人民關係條例》裡規定不可鼓吹武統。

范瑋琪在訪問中提到提到自己是河北人、家鄉在石家莊。（微博@騰訊娛樂）

表面上，這是李遠在替藝人緩頰，但在更深的層次上，也暴露出台灣社會中關於「親中」的弔詭：若「親中真是假議題」，為何每隔一段時間，仍有藝人因為「祖籍」二字、或在舞台上說一句「中國人」而遭到輿論審問？若這是假議題，又為何如此輕易、反覆地成為台灣政治與社會的熱點？民進黨的敘事與社會反應之間的矛盾，是理解這次事件的關鍵。

事實上，范瑋琪的案例並非孤例，近年台灣藝人只要在中國大陸發表帶有文化、血緣聯繫的語句，往往立刻被解讀為政治表態。楊丞琳過去接受港媒訪問時，用粵語對答，說父母皆為廣東人，廣東話是她生命的一部分，「我在台北長大，但是我是廣東人」。這本來只是一種市場行銷語氣，但在台灣社群中卻演變成身份質疑。歐陽娜娜在父親歐陽龍的兩岸言論惹來質疑後，後透過多個平台聲明「我是中國人」，強調祖籍江西吉安，隨後在央視訪問中再度表態「我是中國人」。還有「零負評女神」林依晨同在內地節目上說自己「是成都人」，回到台灣便需再三說明「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解」。

楊丞琳節目中提到自己在台灣長大但是廣東人。（youtube截圖）

綜上所述，家族記憶與文化連結之所以會被如此放大，不是因為藝人說得特別敏感，而是台灣社會今日的政治訓練，使得「中國」兩字在任何語境下都充滿警報訊號。

若再往更前回溯，20多年來台灣藝人在兩岸政治氛圍中所面臨的壓力早已足以形成清晰脈絡。香港01前文〈台灣藝人—從娛樂表演者到政治表態者〉便曾整理寫道，張惠妹在2000年陳水扁就職典禮上演唱《中華民國國歌》，引來北京幾年的封殺。周子瑜2016年因手持青天白日滿地紅國旗而錄下道歉影片，事件在台灣社會引爆情緒，也推動政治效果。最近幾年，五月天在內地演唱會上喊出「我們中國人」、蔡依林說「我們中國南昌最熱情」，還有多位藝人轉發央視「中國終將實現完全統一」貼文等，都清楚顯示台灣藝人在內地發展已難以迴避政治語言。

2024年5月24日，台灣天團「五月天」在北京開唱，主唱阿信與粉絲閒聊時突然把「我們中國人」這句話說出口，掀起軒然大波。（Facebook／五月天）

然而，讓台灣社會敏感的不是北京要求的表態，而是藝人說話的「動機」是否符合台灣內部的政治期待。當民進黨長期使用強烈反中敘事作為政治動員工具，台灣社會也逐漸將任何與中國文化、血緣、情感相關的語言視為可疑。於是，明明是家族背景的祖籍，卻成了被政治化的訊號。問題不在於藝人是否親中，而在於台灣的政治文化逐步將反中視為一種基本立場，使得所有沒有刻意保持距離的語言都被視為偏離這項準則。

這樣的氛圍，使李遠的「親中是假議題」成為尷尬的句子。一方面，李遠既道出事實，即台灣政府無法禁止藝人去中國大陸發展，亦不會因為某句祖籍發言而對藝人採取行政措施，但在政治現實裡，民進黨所依賴的反中敘事卻需要持續存在的「親中挑釁」，以添柴火。可以說，親中之所以是假議題，不是因為不存在，而是它從未真正成為民進黨政府需要處理的政策問題，反之，它只是輿論與社群攻防的一種便利標籤。至於反中則大不相同，民進黨視其為真議題，係因攸關政治運作的核心要件。

這套操作行之有年，已不難理解，這樣的反中敘事得遂將中國描繪成高度威脅，並將各式內部問題轉化為「與外部競爭」的延伸，在此框架底下，任何與中國表面上的和緩，都可能被解讀成立場不堅定，以致反中作為政治語言，其強度與頻率可以輕鬆高過對內部議題的討論。這正是為何「親中」總要對外解釋半天，而「反中」卻永遠不必，原因很簡單，前者只是社會情緒的投射，後者才是製造政治效果的核心部份。

在示威人群「反中國」的背後，台灣民眾其實對中國大陸未有深切的認識。（Getty Images）

是以，藝人也因此成為最容易被觀察的樣本群體，舉凡范瑋琪、楊丞琳、歐陽娜娜、林依晨，只是不同時間點被捲進同一風暴中的不同名字。當台灣社會要求藝人說清楚「你是哪邊的人」時，文化自由已在無形中被縮限，台灣社會不知不覺進入一種只允許反中的道德規範，而任何稍有不符的言語，都會被扣上「親中」之名。

因此，「親中是假議題」真正的意思並非親中無關緊要，而是親中無法為政治創造利益，偶爾為輿論提供宣洩出口即可，但反中則是民進黨長期依賴的生存底盤，讓內政矛盾有共同對象，讓政治情緒有宣洩管道，也讓社會分歧得以在一套簡化的框架中被重新排列。李遠道出親中是假議題，是因為它從未進入政策，反中之所以是真議題，是因為早已滲透進政策、媒體與公共語言。

總的來說，當一個社會逐漸害怕談及祖籍、避免提到中國、甚至把方言與鄉愁都視為立場表態時，真正受到限制的不是藝人，而是台灣自身的文化表述能力。無法自在談論中國的社會，也難以真正理解兩岸關係的複雜性，最終只剩下單一的政治語言。

范瑋琪說自己「是河北人」，本應是極其平凡的家族認同，但在今日的台灣，她卻被推到政治光譜上接受審問。李遠說「親中是假議題」，揭開的正是這場風暴背後的本質：親中不是政治爭論的核心，但反中已成為政治必需。真正值得思考的，不是藝人該不該說中國，而是台灣的公眾語境已被反中徹底主導，從而令內部社會失去了自然處理中國議題的能力。

如果親中是假議題，那麼台灣社會更應關注的是，反中作為真議題，在台灣的政治、文化乃至社會心理中，究竟帶來了什麼後果？