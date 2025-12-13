中國舉辦荒野求生賽　是非爭議接踵而至？

鑽木取火、吃昆蟲充飢、每天蓬頭垢面......一群城市人走入荒野，以最原始方式求存的日常，近來成了千萬中國網民圍觀的奇景。



這場「荒野求生」抖音真人秀，是湖南省張家界市七星山景區主辦的極限挑戰賽。今年7月，來自中國各地的100名選手踏入七星山，接下「一把柴刀挑戰荒野」的任務：放下城市生活的種種習慣和依賴，靠最原始的技能打獵、取水、搭棚，與大自然和體力極限對抗。



遊戲規則很簡單：堅持到最後的參賽者即奪冠，可獲得10萬元（人民幣，下同） 的獎金。一個個被網民戲稱為「野人」的素人選手，在深山裡褪去城市中的光鮮外表和保護色，回歸最原始、質樸的生活狀態，成了許多觀眾圍觀獵奇的對象。

荒野求生賽的參賽者在森林里回歸最原始、質樸的生活方式。（網絡圖片）

有女選手剛報到時還妝容精緻，經歷風吹日曬後變得灰頭土臉；有人徹底融入大自然，到處爬樹還學猴叫；也有人拿出精湛廚藝，用野菜與捕獲的小動物烹制出精緻料理。

荒野求生賽沒有帥哥美女，也沒有劇情大反轉，觀眾反應卻異常熱烈。據《南方週末》報道，第一季賽事創造了12億瀏覽量的曝光度。主辦方乘勝追擊推出第二季，今年10月開賽，據報11月中旬全網播放量一度突破50億。

景區為自救另辟蹊徑

荒野求生賽是誰的主意？它並非某電視台精心策劃的綜藝節目，而是七星山景區為自救而想出的破局之策。

七星山景區2022年初開始營業，由於周邊景點扎堆，要突圍挑戰重重。景區曾嘗試承接傳統賽事、組織節慶活動，卻始終激不起火花，連續兩年虧損千萬元以上。

景區總經理田健兵意識到，七星山若想出名，就須「劍走偏鋒」搏一把。他於是決定與一家策劃荒野賽事的團隊合作，推出荒野求生比賽。

他說：「戶外賽道很火，但荒野求生還很少人做，這是一個新賽道。」

參賽者「刀疤哥」在野外自行生火，煮了一鍋雞湯。（網絡圖片）

報名反應和收視率證明，城市人確實對荒野充滿好奇，甚至嚮往。據報，在豐厚獎金的激勵下，第二季賽事吸引了四萬人報名，最終100人通過抽籤入圍。

《中國日報》分析，荒野求生賽之所以爆紅，是因為它發揮了療癒心靈的作用——對許多觀眾而言，觀看選手花數小時鑽木取火或搭建庇護所，能讓人重新審視簡單生活的本質，「成功不再由績效考核或社會地位界定，而取決於能否滿足最根本的生存需求。」

田健兵如此闡述節目提供的情緒價值：「忙於生計的都市人，看到選手們在困境中突破自我，對他們而言其實是一種精神的出逃，我們想為他們打造一個提供情緒出口的平台。」

另有觀眾在問答平台「知乎」留言指出，相較於其他聚焦大明星或生活條件優越人群的綜藝節目，荒野求生賽讓社會上一些被忽視的底層群體走向舞台。

例如，賽事中關注度較高的「刀疤哥」早年輟學後輾轉各地打工謀生，月入幾千元，希望贏得獎金回家修房子；另一選手「苗王」則透露女兒有眼疾，盼拿獎金給女兒治病。這些小人物的境遇，多少都觸動了觀眾的惻隱之心。

湖南張家界七星山荒野求生挑戰賽備受關注。（網絡圖片）

賽事因安全顧慮接連叫停

七星山荒野求生賽爆火後，中國其他景區掀起跟風潮，是非爭議也接踵而來。

剛在今年12月初，貴州省榕江縣一場荒野求生賽開賽，僅四天後就被官方叫停，原因是當地氣溫過低，須保障選手安全。同時，網上還出現關於賽事安全員騷擾女選手、違規投餵選手等舉報。

榕江官方星期一（12月8日）通報，主辦荒野求生賽的一家戶外運動公司涉嫌違法犯罪行為，責任人已被立案偵查。公司負責人同日公開道歉，坦言對活動風險預估不足，並稱：「策劃和執行過程中存在嚴重不足，沒有公平、公開、公正對待每一位參賽選手。」

在那之前，原定於11月29日在雲南西疇縣舉行的另一荒野求生賽，也因氣溫驟降，在開賽三天前緊急叫停。

湖南荒野求生決賽在即 15名選手賽前體檢5人血鉀超標

隨著安全顧慮加劇，就連策劃和製作相對成熟、作為這類賽事「鼻祖」的七星山荒野求生賽，也不得不為進行中的第二季賽事按下暫停鍵。

七星山荒野求生賽組委會星期四（11日）宣佈，由於張家界即將迎來大風和雨雪等極端天氣，組委會決定提前結束進行中的荒野求生挑戰賽，八名剩餘選手將平分獎金。

這檔火爆的節目突然停播，令不少觀眾感到意外。但事實上，早前一些參賽者的健康狀況，已為節目的安全性敲響警鐘。例如，女選手「冷美人」在參賽第36天暈倒，送醫後被診斷營養不良，因體檢未通過被強制退賽；另一選秀「刀疤哥」則因腸胃不適而退賽。

參賽者「冷美人」賽前外形亮麗，但在經歷風吹日曬後明顯消瘦，面容憔悴：

新華社旗下期刊《半月談》一篇評論批評，荒野求生賽熱鬧的狂歡之下，是令人擔憂的安全風險和監管問題，「尤其部分賽事刻意凸顯野生特性，並打著‘戶外活動’‘體驗營’等模糊名稱，規避正規體育賽事審批流程，應急救援方案未落實到位。」

評論呼籲：「是時候為荒野求生這類賽事系上牢固的安全繩了。」

文旅內卷中的風險博弈

圍繞安全風險的顧慮無可厚非，官方顯然也不願等到釀出嚴重事故後，才承受輿論和問責壓力。但這類安全隱患顯見的賽事一開始能興起，也折射出中國文旅界面臨的挑戰和窘境。

正如七星山景區負責人所言，七星山要在眾多景點中突圍，唯有「劍走偏鋒」搏一把。放眼各地，為了在高度內卷的文旅市場中求存，各地景區不得不設法闖出不一樣的路，這也催生出一系列創意十足，卻也伴隨安全與合規風險的經營模式和玩法。

張家界七星山荒野求生挑戰賽的選手。（極目新聞）

從荒野求生真人秀、到山景區遊客雇帥哥陪爬山的「陪爬」服務、再到近期有農業者將甘蔗田改造成讓人「偷甘蔗」的遊戲場所，這類破格創新有時游走於規則邊緣，火得快，卻也離不開被監管追上的現實。文旅業者唯有在創新與安全底線之間，尋找風險可控的生存方式。

而回到通過荒野求生賽吸引客流的初衷，城市人對大自然的浪漫幻想或許真實存在，但圍觀荒野不等於願意真正置身荒野；尤其在安全考量被擺上台面後，試圖通過販賣荒野求生支撐文旅發展，恐怕顯得有些不切實際。