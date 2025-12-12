張家界氣溫降至-5度！荒野求生賽緊急停止　8參賽者平分48萬獎金

湖南張家界七星山荒野求生挑戰賽備受關注，決賽於11月24日展開，設於海拔約400公尺山地環境內，共13名選手入圍參，選手們要在極端環境下應對生存考驗，能堅守到最後的一人可獲20萬元（人民幣，下同）獎金。



不過近日張家界寒潮逼近，氣溫驟降至零下5度，主辦方決定提前終止賽事，並宣布剩下的8名選手全為冠軍，共同平分48萬元人民幣（約合港幣53萬元新台幣）獎金，享有終身免費暢遊七星山與張家界景區等特殊權益。



主辦方強調，極端低溫恐致失溫與安全事故，停賽是基於選手安全作出的必要決定。據了解，決賽規則相較半決賽更為嚴苛，選手必須在無補給環境下搭建庇護所、尋找水源與食物，並應對多變氣候，每人配有安全員，可在緊急狀況下求助。



《極目新聞》報道，七星山景區於12月12日召開新聞通氣會宣布，受寒潮影響氣溫跌破零下5度，加上規則需調整，第二屆荒野求生挑戰賽自即日起終止。

據了解，本屆比賽以「生存時間長短」為勝負依據，選手們已在山林中堅持多日。在極端天候下，持續作業恐導致選手體能透支與判斷力下降，經主辦方反覆研判後，決定提前終止賽事。

景區負責人田經理表示，八名決賽選手將被視為共同冠軍，平分總額48萬獎金，同時獲授「七星山超級VIP」，本人與直系親屬終身免費遊覽七星山，並享張家界300多個景區免票待遇。

主辦方也推出五項保障措施，包括為選手提供全面體檢、後續健康問題由景區負責、未來同類賽事可直接晉級等。田經理強調，景區還將每年設立20萬元生態修復基金，落實「無痕山嶺」理念，並強調「停賽是為了更專業的重啟」。

