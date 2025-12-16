首屆文明互鑒國際論壇澳門開幕　學者：非西方崛起是文明的回歸

周二（16日），由澳門特別行政區政府主辦、文化局承辦，中國社會科學院中國歷史研究院支持的「文明互鑒國際論壇2025」在澳門開幕。論壇為期兩天，匯聚全球近10個國家超過50名政府部門代表、國際組織代表、頂尖專家學者，展開逾20場專題演講和學術交流。



論壇開幕儀式於上午10時正在澳門JW萬豪酒店大宴會廳舉行，中共中央宣傳部副部長王綱在致辭中表示，論壇的舉辦，是深入踐行習近平主席全球文明倡議的生動實踐，為不同文明搭建了平等對話、交流互鑒、相互啟迪的平台，恰逢其時、意義深遠。他在致辭中建議，應尊重多元文明，深化互學互鑒；弘揚共同價值，推動和諧共生；守護文化瑰寶，加強傳承創新；深化人文交流，凝聚合作共識。他期待與會專家學者集思廣益、暢所欲言，在交流中凝聚共識，在互鑒中彙聚力量，共同為人類文明繁榮發展注入新動能。

中國社會科學院學部委員、中國歷史研究院副院長李國強表示，中華文明是兼容並蓄、海納百川的人類文明。求同存異、和合共生，既是中華民族對待世界的態度，也是中華民族推動人類文明事業不斷進步的生動實踐。

李認為，世界上不存在高人一等的「文明」，也不存在必然的文明衝突，不同文明只有相互包容、互學互鑒，才能使世界文明百花園更加多姿多彩、生機盎然，才能使人類社會在和諧相處的道路上行得穩、走得遠。中國秉持的是以平等、互鑒、對話、包容為核心要義的文明觀，弘揚的是以和平、發展、公平、正義、民主、自由為主旨的全人類共同價值，從而打破了西方中心論主導的文化霸權話語體系，拓展了人類文明持續進步的廣闊空間。

北京大學博雅講席教授錢乘旦則表示，多樣性是人類文明最本質也是最重要的屬性，從來如此，一向如此，今後也如此，不會消失。正因為多樣性是人類文明的本質特徵，文明互鑒這個問題才會出現，「互鑒」就意味著相互比較、相互學習，如果文明只有單一的屬性，那麼「互鑒」就沒有意義了。

錢補充，到20世紀末，非西方國家的群體崛起已勢不可擋，古老的文明獲得了新生，古老的國家恢復了信心，曾經被西方霸權扭曲的文明間的不平等關系被反轉。亨廷頓說這是「文明的衝突」，他卻認為這是「文明的回歸］，［回歸」意味著文明的多樣性再次呈現，文明間的關係重新平等；也意味著人們更多地思考古老文明的現代意義，用傳統的智慧去解決現代問題。

而與會的歐洲科學院院士阿爾弗雷德表示，中華文明價值值得深挖，中國應更積極向世界傳播自身的流行文化，將中國文化內容融入西方主流媒體，促進更深入的雙向跨文化理解與交流。