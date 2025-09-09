王毅晤葡萄牙外長　稱兩國當年妥善解決澳門問題樹立典範

中共中央政治局委員、外交部長王毅9月8日在北京會見葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾（Paulo Range），稱中國和葡萄牙當年通過談判妥善解決澳門問題，樹立了和平解決爭端的典範。當前國際形勢變亂交織，全球治理赤字加劇，各國需要更多對話、更多理解、更多合作。為此，中方願同葡方一道，推動全球治理與時俱進，更加公正合理有效，為人類和平與發展事業作出應有貢獻。



圖為2025年9月8日，中共中央政治局委員、外交部長王毅北京會見葡萄牙國務部長兼外長蘭熱爾（Paulo Range）。（中國外交部圖片）

王毅又稱，今年是中葡建立全面戰略夥伴關係20周年，總理蒙特內格羅（Luís Montenegro）此時訪華具有重要意義。中方願同葡方共同努力確保此訪圓滿成功，深化友好，促進合作，推動中葡關係邁上新台階。

蘭熱爾感謝中方積極籌備蒙特內格羅訪問，表示葡方高度重視葡中關係，希以此訪為契機推動雙邊合作更好發展。葡中通過友好協商解決澳門問題，為國際社會樹立了榜樣。

他又稱，當今世界面臨諸多挑戰，葡方支持多邊主義，堅持對話解決爭端。全球治理倡議蘊含的理念是解決當前全球性挑戰和國際熱點問題需要堅持的重要原則，葡方願同中方加強溝通，深化在聯合國等多邊機制合作。