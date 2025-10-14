2019年後NBA澳門「試水」重返中國　政治仍是繞不開的命題

美國職業籃球聯賽（NBA）中國賽時隔六年重啟，舉辦地點頗為微妙地選在特區澳門。中國官媒稱，澳門賽只是試水之舉，NBA需要從2019年的政治風波中汲取教訓，避免重蹈覆轍。



本文轉載自【聯合早報】。



剛過去的這個周末，NBA與中國球迷久別重逢。布魯克林網隊和菲尼克斯太陽隊上周五（10月10日）和星期天（12日）在澳門展開兩場季前賽對決，吸引不少中國大陸球迷前往澳門觀賽。

暌違六年的NBA中國賽上，除了姚明、林書豪、貝克漢姆、成龍等大批文體明星現身觀戰，阿里巴巴創始人馬雲、董事會主席蔡崇信、首席執行官（CEO）吳泳銘也罕見公開同框。

新浪財經報道稱，有著網隊老闆及阿里高管雙重身份的蔡崇信，被視為NBA回歸中國市場的關鍵角色。阿里也因此在本次中國賽中有著極高的存在感，不僅是賽事冠名商，旗下多個業務也參與其中。阿里雲在賽前與NBA達成一項多年合作，阿里持股的社媒平台微博也與NBA續簽多年戰略合作協議。

此外，NBA中國賽的回歸也和金沙集團推動有關。金沙集團總裁兼首席運營官杜蒙特（Patrick Dumont）同時也是NBA達拉斯獨行俠隊的老闆，他旗下物業澳門威尼斯人正是本次季前賽的場館所在地。

曾撰寫中國體育產業有關書籍的作者德雷爾 (Mark Dreyer) 告訴路透社，在澳門比賽是「軟着陸重返中國」，對NBA來說，這是一次非常謹慎的回歸。「過去20年，他們每年都來中國，如今缺席六年實屬漫長空窗期，明智的做法是，他們先看看在澳門的情況。」

NBA在華全面破冰？

2019年10月，香港反修例運動如火如荼之際，時任NBA休斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在社媒平台X（前稱推特）發文稱「為自由而戰，和香港在一起」，引起中國大陸官方和社會輿論強烈不滿。

中國官媒中央電視台隨後暫停NBA賽事轉播，多家中國公司取消對NBA的讚助，NBA在中國的季前賽也被取消。隨後，NBA在中國發展幾乎停滯。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）曾透露，NBA因這場政治風波蒙受數億美元損失。直至2022年，中國電視台才逐漸恢覆轉播NBA賽事，但市場熱度和商業合作遠未恢覆到黃金時期水平。

NBA近來一直試圖重建在中國的品牌影響力。逾10名NBA球星在今年暑期相繼展開中國行，頻率和規模遠超往年，金州勇士隊球星柯里（Curry）8月訪問重慶時，當地還動用5000架無人機進行表演來歡迎他。

也有愈來愈多NBA球員和中國運動品牌簽約，歐文（Kyrie Irving）在結束和耐克合作後，2023年與安踏簽訂了多年合同。今年1月，安踏又和三名NBA球員簽署新的球鞋合作協議。

6月舉行的NBA選秀大會上，中國球員楊瀚森以第16順位被波特蘭拓荒者隊選中，成為繼姚明和易建聯後，第三名在選秀首輪被選中的中國籃球員，這為NBA與中國球迷重建聯繫、重新挖掘這個龐大市場潛力增添希望。

上周澳門賽開幕當天，NBA還和中國籃球協會共同宣布達成一項多年合作計劃，中國籃球協會主席郭振明與蕭華共同出席了簽約儀式。

NBA與中國籃球協會上周五（10月10日）在澳門共同宣布達成多年合作計劃。中國籃協主席郭振明（左）與NBA總裁蕭華當日出席簽約儀式並簽署合作協議。 （中新社）

官方新聞稿稱，通過這項合作，雙方將為中國國家男子和女子籃球隊提供赴美訓練與比賽的機會，為潛力運動員參與NBA精英籃球項目創造條件，並支持中國教練員和裁判員的發展。

中國體育媒體人付政浩星期五在微博說，若單看合作內容，其實並無多少新意，這次合作更重要的象征意義，在於宣告NBA全面完成在華破冰；中國籃協作為中國籃球的官方機構，已正式恢覆和NBA的合作，重新為NBA中國賽背書，NBA中國賽有望重返中國大陸舉辦，2019年莫雷事件的陰影一掃而空。

另據《紐約時報》報道，中國對NBA的回歸也有自己的考量。面對民眾消費意願低迷，中國政府正竭力為經濟注入活力，希望借助體育賽事及國際活動拉動整體消費，並通過這項賽事展現開放友好的國家形象。

中國官媒《環球時報》引述籃球評論員蘇群稱：「從某種意義上說，NBA能繼續在中國推廣，象征著我們堅持對外開放的承諾。」

不過，前NBA中國區負責人菲舍爾（Mark Fischer）接受法新社採訪時提醒，NBA中國賽選在澳門舉行，這表明北京「打開了側門，但尚未開啟正門和鋪設紅地毯」。

繞不開的政治？

塔克商學院企業傳播學教授阿根蒂（Paul Argenti）接受美國有線電視新聞網（CNN） 採訪時說，NBA現在必須謹慎行事，避免出現哪怕是最微小的失誤。「這是關系解凍的跡象，但也是對NBA和中國當局願意重建關系到何種程度的考驗。」

《環球時報》也警告，澳門賽只是NBA重新連接中國市場的試水之舉，NBA需要從2019年的政治風波中汲取教訓，避免重蹈覆轍。

NBA的回歸正值美國總統特朗普執政下中美關系持續動蕩之際，美國企業一方面希望吸引中國消費者，另一方面又需應對美國國內的政治壓力。

星期天（10月12日）的NBA澳門賽開始前，一名球迷在NBA標志旁擺姿勢拍照。（法新社）

中國官媒《人民日報》9月8日刊登了一篇署名NBA球星詹姆斯（LeBron James）、題為《籃球是連接彼此的橋梁》的文章。但這篇文章實際並非詹姆斯本人撰寫，而是根據他9月造訪中國時接受多家媒體聯合採訪的內容整理成文。

據《紐約時報》報道，在美國，公眾誤以為這是詹姆斯主動撰寫的評論文章，隨即引發強烈反彈。NBA中國賽之際，蕭華首次就此事回應稱：「截取他人言論，將其包裝成第一人稱評論文章，這種做法並不恰當。」他還說，中國方面並未在NBA恢覆中國賽前附加任何言論限制條件。

不過報道指出，得罪中國的代價是顯而易見的，而且這種風險是雙向的，若球員看似與中國政府關系過密，也會在美國國內招致批評。「這起事件再次提醒人們，時隔六年後重返中國市場的NBA，面臨著潛在的政治雷區。」

也有分析認為，NBA與中國的這場風波，為外國企業在商業利益與言論自由間尋求平衡提供了教訓。

被外界賦予超越競技的意義，使得NBA重回中國市場注定無法「政治歸政治，體育歸體育」。在中美關系持續緊張的背景下，一顆滾過太平洋的籃球，正試圖撞開兩個世界間日漸緊閉的大門。