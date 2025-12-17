首屆文明互鑒國際論壇發出「澳門倡議」　促中西文明共生

一連兩日的首屆文明互鑒國際論壇今日（17日）在澳門圓滿閉幕，閉幕式上發出「澳門倡議」，冀為全球文明交流合作注入新動力。



由澳門特別行政區政府主辦、文化局承辦，中國社會科學院中國歷史研究院支持的「文明互鑒國際論壇2025」昨起在澳門舉行。論壇為期兩天，匯聚近10個國家和地區約300名政府部門代表、國際組織代表和專家學者等，展開20餘場專題演講和學術交流，議題涵蓋文明共生、文化遺產保護、「一國兩制」實踐與文明互鑒等領域。

與會者就人類命運共同體等議題分享看法。（主辦方提供）

在閉幕儀式上，澳門文化局局長梁惠敏宣讀了《文明互鑒與傳承創新：澳門倡議》。《澳門倡議》立足全球視野，提出五大核心主張，包括：立足全球視野，推動文明對話與經驗共用；弘揚開放包容，深化互學互鑒與人文交流；珍視文化遺產，促進傳統智慧與現代發展相結合；聚焦代際傳承，支持青年成長與數字化創新；共建文明對話平台，踐行全球文明倡議。

梁惠敏於閉幕致辭中表示，中華文明歷來重視「和而不同」與「協和萬邦」 的價值體系，為跨文化理解提供有益的參照框架。是次論壇落戶澳門，別具意義。今年適逢「澳門歷史城區」成功列入《世界遺產名錄》二十周年，這片融合中葡文化印記的城區提供了文明互鑒的生動範例。依託「一國兩制」優勢，澳門正努力建設國家高水平對外開放的重要橋頭堡和中西文明交流互鑒的重要窗口。論壇的豐碩成果，將為中華文明與世界多元文明的對話貢獻澳門力量。

閉幕式現場。（主辦方提供）

論壇期間，中國社會科學院學部委員、中國歷史研究院副院長李國強向媒體表示，澳門是中西文化薈萃的重要節點，具有厚重性、圓潤性、互動性、包容性。此次在澳門召開此次論壇具有非常重要的意義，是澳門從現在走向未來，促進世界文明互鑒的一個新起點。

北京大學博雅講席教授錢乘旦亦表示，澳門歷史傳承深厚，是溝通中西文化的重要橋梁。他希望，通過此次論壇，中國關於文明互學互鑒的思想將傳到更廣泛的地區，而這對於維護世界和平發展非常重要。

中國人民大學國際關係學院教授崔守軍則表示，倡導加強文明之間的對話尤為重要，這是時代的一個重要命題。他強調，當今面對很多全球性問題的挑戰，恐怕沒有一個文明可以單獨應對，需要各個文明攜手共進。