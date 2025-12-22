美國遲遲不發2025年中國軍力報告　是無法假裝中國閱兵不存在

本周，傳聞12年之久的新中運終於亮相，這架動力澎湃的新運輸機將在半個世紀以後解決困擾安12娘胎里的原始毛病。與此同時，美軍2025年《中國軍力報告》推出延遲，在12·26震撼以後，美國人對於中國缺乏可靠情報能力的弊端已經暴露無遺。



新中運：暢想未來

本周，國內有意思的軍事新聞，無疑是一個神秘的4渦槳新中運的飛行視頻曝光。作為一架原計劃在「十四五」收官之年完成首飛的飛機，由於我國航空工業務實求穩的風格，「新中運」首飛還是延宕至12月26日前，沒有像15年前殲-20那樣到年後才實現首飛，多少還算是「卡點」。無論如何，自2014年珠海航展「新中運」模型首次亮相，至今已過去12年，如今終於「眼見為實」，讓人有些感慨。

儘管視頻拍攝較為模糊，但從放大的畫質中，也能一瞥新中運的基本設計思路。新中運採用類似運20的高置單翼和T型尾翼佈局，同時採用4台疑似渦槳-6C的發動機。在翼型方面，新中運用了和C-130類似的平直翼，同時增加了在現代運輸機中非常罕見的翼梢小翼。相較運-8/9系列中運的典型後掠翼，新中運的平直翼翼展弦比減小，機翼面積增大，證明該機型首要注重的就是起降性和低速性能。

但這並不意味着這架飛機在航程方面「棄療」——新中運罕見採用和ARJ-21類似的翼梢小翼來減少渦流阻力，這種常見於可以在着重提高起降性能的同時降低油耗，增加巡航經濟性。

此外，新中運採用和運-20類似的高平尾，有着遠離主翼尾流且更大的俯仰力矩，提升短距起降可操縱性、穩定性和升力等優點，並且高平尾的下洗氣流對空投作業時人員和裝備的影響較小，方便操作。

綜上，新中運的設計指標，無疑是要解決運8系列飛機和運9系列飛機遺留的痛點。在設計安10和安12時，蘇聯航空工業是立足於當時蘇聯國情和航空技術，以強調大展弦比為指標，這樣可以具備更好的巡航性能，以及獲得更遠的航程。

但代價就是，安-12系列其機翼面積小於同級別的C-130。較小的機翼面積導致安-12運輸機在同時期運輸機里翼載荷偏高，極其影響其起降性能和低速水平，以及低速操作的安定性。這導致安-12系列運輸機天然不適合成為一架低速空投機。而在改裝特種機方面，安-12也未必是一個過於優秀的平台。

對於蘇聯來講，安-12系列運輸機是一個過客。蘇聯從上世紀70年代開始普及換裝伊爾-76系列運輸機用於空降兵師的機械化運輸和空投，同時研製安-70、安-72系列新一代指標更極端、更強調野戰運用的中型運輸機。同時，蘇聯有大量客機、轟炸機平台用於改裝特種機。但是，對於航空基礎薄弱、國家財政並不富裕的中國來講，從上世紀90年代開始，在考慮用於空投作戰的運輸機和用於改進特種機的大型運輸機時，只能選擇運-8系列飛機。

為此，在過去50年間，我們就安-12的一系列性能進行了改善。儘管在運8和運9的一系列改進實踐中，確實解決了安-12運輸機原先帶來的不少問題。比如，在運-8C上實現了加壓密封貨倉問題，在運-9上解決機翼構型、機翼油箱和貨艙長度問題，乃至第二代運9反潛機換裝電傳飛控。

不過，直到最新一種「高新」機型亮相，我們都沒有更改安-12娘胎裏帶來的原始毛病——甚至包括運-8老生常談的機翼結冰問題。儘管新世紀以來，從運-8和運-9平台改進而來的「高新家族」產量暴增，讓中國空軍一躍成為地球上特種機數量最多的一支空軍，但戰備帶來的現狀顯然不是空軍期許的目標。

對於正在成長為戰略空軍的中國空軍而言，儘管從用戶到廠所，所有人都不會迴避且試圖解決高新機平台天然落後這個問題，但在新世紀頭20年裏，「運9不行」這個問題，相較於戰術機隊的落後、特種平台的缺失、大運力量的薄弱以及地導體系的殘缺而言，永遠是「次要矛盾」。

在2014年珠海航展上，中航工業就展示過用途極為明確、名字直接乾脆的「新中運」，唐長紅總師也在次年就表達了對新中運的美好期許，但在資源相對不足的情況下，新中運就只能「尋思」。然而，無論航空工業怎麼尋思，新中運似乎都跳不出「使用四台渦槳6C還是兩台渦扇20」的「排列組合」。

隨着我國航空工業步入「自由王國」，渦槳發動機的發展，以及無人機和商用飛機牽引的商用需求，讓新中運在資源整合方面有了「渦槳6C」以外的選擇。我國的渦槳發動機起步較晚，需求牽引少，技術基礎長期未能脫離「渦槳6」的局限。不過，在經過「十三五」和「十四五」的發展以後，我們的渦槳發動機水平也在重要機型的牽引下逐步趕上世界先進水平。無論是仍然只在論文隻言片語中見到的渦槳10及其延伸型號，還是AEP400和AEP500兩種「明星渦槳」，中國航空工業有了新的渦槳發動機的選擇。顯然，無論是新的中運還是空警600，最終都會換裝採用新架構下動力更澎湃的渦槳發動機。

而具體到新中運的採購和部署上，由於其優秀的高原性能和低空性能，部署模式也會和運9系列運輸機「不大一樣」。目前我軍的運-9系列運輸機部署在各個戰區的運輸搜救旅、運輸機師航空兵團，部署模式符合「大運-中運」二級運輸機體制。這種二級運輸機編制體系反映到實際應用上，就是空降機械化部隊和空降特種部隊更加依託現代化的運-20系列。尤其是在我軍空降軍進行編制體制改革，大幅度提升機械化裝備數量和質量以後，我軍運-9系列運輸機擔負的空投空運機械化部隊的任務進一步降低。

當然要破除一個迷思，也就是新中運必須嚴格以「空運新一代機械化裝備」為目標。過去30年裏，美軍一代又一代機械化裝備在研製時期讓尺寸指標受困於C-130J，成為項目管理中「削足適履」經驗教訓。過分強調「機車匹配」，反而「矯枉過正」，導致大型航空平台在設計時過分考慮現在和未來機械化部隊的指標。畢竟，要讓整個戰役基本單位的所有要素都能通過，確實是一件令指揮員乃至戰鬥員「夢寐以求」的事情；但現代戰爭的態勢變化以及空降作戰的複雜性，使得實際運用中型運輸機運送大量機械化車輛成為一件「理論可行，實操困難」的事情。

也因此，新中運在設計時會主要考慮兼容新一代傘兵主戰車輛以及包括攻擊直升機機身在內的常規貨物，但不會像各位設想的那樣，對百式戰車和替代百式戰車的新一代機械化平台做出太多妥協。簡而言之，新的運輸機不會動不動追求100噸的最大起飛重量，動不動追求「空運百式戰車」；相反，新中運的航程、貨倉尺寸、高原起降能力、維護能力、自衛能力和空中加油能力等，反而是更核心的指標。

說到飛行性能，鑑於現代特種作戰中仍然需要大量傘降任務，新中運反而會因為自己強悍的高原和低空低速飛行性能大放異彩。長期以來，我軍特種部隊在傘降任務中面臨的困境就是運-9系列缺乏C-130J類似的特種任務適配性。對於幅員遼闊、地形複雜、重視跨海和高原作戰的中國而言，這樣一款能夠適應複雜地形、甚至具備一定突防能力的運輸機，將賦予特種部隊更多靈活性。顯然，新中運在大規模列裝以後，可能不再局限於航空運輸團和運輸搜救旅，在部署部隊和模式上有新創新。

至於特種任務，在4發5000kW級發動機的加持下，新中運還能實現一些前人未曾設想的改進型，也就是大家並不喜聞樂見的武裝型。

儘管外界一提到「飛行炮艇」，就和帝國主義的霸權行徑聯繫起來，認為這是一種令人不齒的、只能欺負平民無法適應的「虐菜機」。客觀來說，大家對AC-130系列飛行炮艇的刻板印象是對的，在進行「大國對抗」時，AC-130飛機絕不可能像被戲稱為「美國穿越火線」的著名電子遊戲所表現的那樣，在對決大國中有什麼決定性作用。但對於中國的特種作戰需求而言，現在也面臨「殺雞刀太小，殺牛刀太大」等問題。

在境內國防治安安全領域，比如反恐行動，我軍基於上個10年的西域行動經驗，對炮艇機有較大需求——現有的長航時無人機火力太弱，對起降機場有要求，且飛行速度太慢。武裝直升機雖然武器比較合適，但飛行速度慢，戰鬥半徑短，續航時間差。戰術空軍則面臨出動複雜、火力種類差、影響正常飛行值班任務等問題。

要知道，雖然同為西部戰區管轄地域，但從太原到庫爾勒的直線距離就超過3000公里。在這種情況下，起降能力好、戰鬥滯空時間超過6個小時且可以空中加油的AC-130，反而是對於我國之前在境內和以後在境外面對過的問題的一種解決方案。

作為一個炮艇機，現代化的AC-130炮艇肯定是武裝配置優先。對於空軍而言，已經裝備了基於埋頭彈體制的現代化機炮，這種機炮重量輕、射程遠、載彈量大，重要的是能兼容多彈種，可以在主流機炮和便攜式導彈殺傷斜距外對恐怖分子進行打擊。

隨着定向紅外對抗裝置乃至未來主動激光對抗裝置的普及，現代炮艇機也對國際主流的肩抗式導彈有較好抗打擊效果。至少在近期一系列實戰經驗中，裝備「維捷布斯克」DIRCM系統的俄軍武裝直升機很少被烏軍裝備的「毒刺」和「針」摧毀。而現代化「新中運」平台，顯然也能兼容無人機和巡飛彈、星座天線等現代戰爭中的「時髦玩意兒」。

空軍的機炮，也並非只運用在傘兵戰車上

當然，筆者在期待新中運平台的炮艇機上是有一點私心的。和其他帝國主義不同，我國的炮艇機文化不是霸權主義的象徵，而是進步與解放的象徵——60年前，正是金珠瑪米的大鐵鳥解放了西藏受壓迫千年的農奴。因此，筆者非常希望能有一天看見疆藏戍邊利劍們，開上新時代翱翔的鐵鳥，守衛西域守衛進步。

總之，在12年以後，新中運的故事才剛剛開始。過去12個月以來，出現了許多前人未曾設想過的航空兵器，而新中運只是自由王國中沒那麼顯眼的一員，但它的出現多少也說明了中國空軍的轉型——曾經有什麼用什麼，現在我們要用什麼就有什麼。

美國還有可靠的對華情報能力嗎？

本周最大的軍事新聞，就是本周應該發佈的最大軍事新聞沒出來。

截至北京時間2025年12月19日中午12點，美國依然沒有發佈《2025年度中國軍力報告》（Report on Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China，簡稱CMPR）的公開版本。當然，也不會有國會加密版本。

考慮到去年的《中國軍力報告》是到2024年12月17日才發佈的，這使得今年的《中國軍力報告》成為最晚發佈的一次——如果它還會發佈的話。鑑於下周就是美國聖誕節假期，筆者認為國會議員們不會有什麼心情因為戰爭部的失誤，而陪赫格塞思加班。因此，有理由推測，2025年《中國軍力報告》可能就不發佈了。筆者心心念念的軍評成了無稽之談，施老心心念念的付費節目變成了其他話題。這顯然是美利堅合眾國戰爭部對於筆者這樣一個小小觀網編輯的霸凌，而筆者理應抗議此事。

《中國軍力報告》的歷史起源於1999年，在新千年來臨前，美國國會要求國防部提供一份關於中國「當前和未來軍事戰略」的年度報告，之後五角大樓按照美國國會的立法要求，2000年發行了第一版。報告的長度可以見證中國軍力的變遷——2000年的時候，五角大樓髮型的報告只有23頁，到去年報告增加近10倍到長達212頁，反映了五角大樓內部的分析工作的大幅度增加。

對於美軍而言，《中國軍力報告》的意義是按照美軍的需要，塑造一個「五角大樓的中國」，讓國會半懂不懂的議員老爺對此做出反應。這也使得外界在關注《中國軍力報告》時，更關注美軍在報告中「托華言志」的部分——比如中國的核載具和核彈頭數量。

作為一名軍事評論員，閱讀《中國軍力報告》是筆者工作的一部分。如果今年不發佈這一報告，那麼筆者還覺得挺可惜的。今年的《中國軍力報告》延宕到聖誕還不發佈的原因，筆者覺得還是跟美國人面子上過不去有一定關係——去年《中國軍力報告》發佈於12月17日，就在9天後，大家都知道發生了什麼。

當路透社記者看見穿越成都天空的巨鳥時，煞有介事地詢問了五角大樓發言人你們了不了解中國六代機的事情。在哈里斯敗選、特朗普勝選的亂糟糟的12月，五角大樓發言人沒有太多工夫應對，他的回答是讓記者回家去看10天前發佈的《中國軍力報告》，而2024年的報告中對我軍「五代機之後的下一代飛機」毫無提及。這可能是筆者有生以來見過的、最隱晦的有關「我不知道」的說辭了。

畢竟，美國軍事霸權主義的基石是美軍持續近一個世紀的航空優勢，而一份名為《中國軍力報告》的文件連對位NGAD的優勢制空項目都沒有提及的話，該報告的可信度幾乎歸零。國會老爺們顯然不能接受五角大樓如此無能——畢竟就算是威爾斯巴赫也不敢說六代機項目是假的。

儘管國會老爺們對五角大樓不滿意，但他們可能更不允許五角大樓就地「擺爛」，停止發佈《中國軍力報告》。一些風吹草動似乎證明今年戰爭部真的不會老老實實發佈《中國軍力報告》。

筆者在知名的、經常刊登反華文章的智庫網站War on rocks找到了一篇很有意思的文章，題目是「中國軍力報告必須得當個事兒辦」（Make the Pentagon’s China Report Really Matter）。作者曾任眾議院軍事委員會新聞秘書，現在是安全顧問，曾參與或間接參與過2022年到2025年的《中國軍力報告》的編纂，因此對於去年的報告十分不滿。

文章本身寫得比較隱晦，大概意思是自1999年以來《中國軍力報告》非常重要，因為在中國普遍保密的情況下，五角大樓的軍力報告是美國國會和民眾少數幾個得知中國軍力發展的情報來源，因此五角大樓不該向公眾隱瞞太平洋對岸發生了什麼事情。而在今年年底之前，戰爭部「可能」會以與過去25年基本相同的方式發佈《中國軍力報告》——言外之意就是「可能今年就不會發佈了」。

文章首先憤怒於五角大樓的延宕——2024年《中國軍力報告》居然是在聖誕節前的一個假期發佈的。要知道，美國人每年要在年中制定下一個財年的預算，報告發佈得如此之晚，導致美國相當於要在2026財年才能應付2024年《中國軍力報告》中出現的事情。最後呼籲，為了確保該報告最適合2026年的現實，美國國會應徹底改革1999年制定該報告的法律，立法要求五角大樓「必須在每年年中發佈中國軍力報告」。

儘管外界隱晦地表示美國不能沒有《中國軍力報告》，但對於今年的五角大樓來講，需要擔心的是如何在今年的《中國軍力報告》中假裝今年9月3日並不存在。畢竟，2024年《中國軍力報告》沒有提及，但在9月3日突然出現的事情有：中國的反艦高超聲速武器不僅僅局限於火箭軍的導彈；中國海軍的幾乎全部主戰艦艇都裝備了高超聲速武器；中國空軍的轟炸機都裝備了反艦高超聲速武器；殲35擁有空軍型號；中國同時列裝了吸氣式，乘波體和雙椎體高超聲速武器；中國裝備了名為東風31BJ的井基洲際彈道導彈；中國的液體洲際彈道導彈具備部分軌道轟炸和安瓿化能力……簡而言之，2024年的《中國軍力報告》就好像1941年的美國海軍不知道日本裝備魚雷機和艦載俯衝轟炸機一樣離譜。

2025年《中國軍力報告》不發佈的主要原因，是美軍無法假裝9月3日不存在

筆者相信，美國國會和部分智庫可能非常希望五角大樓定調稱，這些武器大部分都是「戰略欺騙」，但到目前為止，五角大樓對這些項目依然處於「裝死」狀態。五角大樓和國會可能就中國軍力問題還有新的爭吵，《中國軍力報告》仍「生死未卜」。

回到我們的主題——美國還有可靠的對華情報能力嗎？答案似乎跟尚未發佈的2025年《中國軍力報告》一樣欲蓋彌彰。而筆者更想通過一些更加具體的例子來窺探這種系統性失能的原因。

這裏舉的例子就是中國的兩棲登陸能力。「中國擁有大量能夠投送05式兩棲車族的軍民兩用滾裝船」，按理說，應該是一個基於開源影像資料和中國客觀造船能力的軍事常識。但直到2025年12月，美軍也沒有在官方文件中承認或確認解放軍擁有「可用於對台登陸的民用船團」。

這並非危言聳聽，而是有一條完整的脈絡。故事要從2019年3月說起，當時Defense News網站的編輯Mike yeo發佈一則新聞，稱中國的滾裝團開始利用跳板門投放陸軍合成旅的05式兩棲突擊車。他們獲得信息的來源也很簡單，因為在2019年3月的某期軍事報道中，當時還是軍事農業頻道的CCTV7發佈了某單位的演訓視頻。

而在此之前，美國軍方在計算我軍兩棲運力時是不計算滾裝輪的，這也是我們老生常談的「中國運力不足」的來源。大約兩年以後，2021年2月，羅德島州美國海軍戰爭學院中國海事研究所的研究員康納·甘迺迪（Conor Kennedy）大抵是看見了兩年前的這份報道，才撰寫了一篇文章，認為中國「或許擁有了徵用民船的能力」，但「可能民船跳板門還需要改造，無法目前他們只是試試」。

顯然，這是一篇具有嚴肅學術能力的著作，因此在2022年《中國軍力報告》中，對於解放軍兩棲能力的構建依然只關注071和075兩型登陸艦。而在此後幾年時間裏，儘管美國媒體隔三差五就能在廣東的海試訓練場發現停泊於此的滾裝輪，但除了少數幾個異類——如War on Rocks的托馬斯·舒加特會質疑「中國有240萬噸滾裝船運力，這是他們全部登陸艦力量的好幾倍，為何解放軍不使用他們」，美國在幾乎所有涉華報告裏都宣稱，解放軍沒有大規模動用民船的能力。而台島也甘之如飴，在防務期刊上對我民用兩棲登陸能力鮮有提及。直到2024年《中國軍力報告》，美軍的官方說法依然是「中國不具備解放台灣的運力基礎」。

其結果便是，無論是英國Naval News網站發現的「岸艦連接器」，還是路透社煞有介事在11月報道我軍滾裝輪大演習，西方媒體日復一日地重複着「我們發現了中國的民間運力」。

儘管「岸艦連接器」的出現已經讓美軍無法忽視，但媒體的喧囂並不能改變五角大樓的定性。美國陸軍訓練與條令司令部（TRADOC）2025年7月22日發佈報告《PLA為聯合島嶼登陸作戰推進兩棲合成旅的現代化建設》，仍僅計算我軍登陸艦支隊的規模，並得出結論，我軍「沒有運力一次性運送6個陸軍兩棲旅」，「或許要使用民間運力」。

這一切距離我們2019年的軍事報道已經過去6年，距離渤海珍珠號在2009年交付，已經過去了16年。

「中國是否擁有解放台灣使用的民間運力」這個論述，不是一個小事，而是一件很大的事情，它極大影響着印太司令部對態勢的評估，台偽軍隊對於對岸的了解，美國當局對於我軍對台軍事鬥爭準備的判斷。但就是這麼一個非常關鍵的因素，五角大樓都無法有效整合開源情報分析與專業人士進行合理推敲——所有有關我軍民用運力的論述，都來自「嚴肅智庫學者」的「俺尋思」，而不是隨處可見的開源情報。

可以說，作為五角大樓對華軍事情報匯總，《中國軍力報告》的諸多不足只是五角大樓對華系統性情報不足的一個體現。這涉及五角大樓內諸多根深蒂固的問題——缺乏對華開源分析能力的人員往往佔據了話語權，民間愛好者只能通過誇張的爆料來獲得高層的矚目，五角大樓內部過於依賴閉源情報，出於領導層的激進對華策略導致被迫對中國軍力成就進行隱瞞……種種問題湊在一起，造成了現在這樣一個極為混亂的對華情報現況。

這一點在今年的9·3閱兵中也能反映出來。作為一個經常觀看38 North智庫的從業者，筆者印象里，每年朝鮮人進駐平壤美林機場時，涉及主體的那些智庫就會發表頭條文章，放出大量衛星圖進行分析。

然而，就在中國9·3閱兵之前，閱兵村的第一批商業衛星照片是民間愛好者和智庫採買的谷歌地球的便宜衛星照片。原則上，美國養了很多人來研究中國，但所有嚴肅的中國研究者都覺得閱兵村里出現的東西「毫無意義」，甚至「不如朝鮮」，因此沒有人計劃去Maxer或planet那邊花點錢看看。

當然，也有可能美國智庫偷偷採購了高清衛星照片並秘密進行分析，但如果真是這樣，TWZ的長文「我們的情報分析人員是否能追上中國武器的井噴」一文中，就不會有那麼多的哭窮了。在這篇文章中，無論是蘭德公司還是保衛民主基金會的人，都在抱怨美國對華軍事情報不難，只要我們有人、有錢，一切都會好起來的。

總之，到了一年的年末，五角大樓的《中國軍力報告》沒有及時發佈，生死不明。取而代之的，是特朗普政府批准向台灣銷售80門「海馬斯」火箭炮發射車和420枚M57彈道導彈。目前這筆軍售仍處於批准銷售階段，但該決策背後的邏輯我們不得而知——是赫格塞思「驚訝地」發現對岸的情報已經和五角大樓的常識對不上了？

連軍力報告都不發佈的美國，對我們來講有好有壞，好處是他們的無知對我們有利，一如印度人在5·7空戰前不願相信霹靂15的展板射程一樣，但壞處是過分的無知可能會挑起昭和參謀式的軍事冒險。不過，中國漫長的歷史早就教育過我們一個兵法上的基本道理——不知己，不知彼者，最終是要面臨失敗的。

