美稱售台武器同面臨的「威脅」相適應　外交部：阻擋不了統一大勢

台灣軍方昨日（18日）表示，美國政府於美東時間17日就台軍M109A7自走炮、海馬斯遠程精準打擊系統、陶式導彈、標槍導彈、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等8案，總額111億540萬美元（約864億港元）對台軍售案進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。這是特朗普（Donald Trump）政府今年上任後第二度對台軍售，也是美方歷來規模最大的對台軍售案。



外媒報道稱，美方此舉是為「助台保持足夠防衛能力」，售台武器同台灣面臨的「威脅」相適應。外交部發言人郭嘉昆今日（19日）回應指，無論向台灣出售多少先進武器，都阻擋不了中國終將統一，也必將統一的歷史大勢。



郭嘉昆表示，昨天中方已就有關問題闡明中方嚴正立場，美國大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，中方強烈不滿，堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正抗議。

台灣對美採購的「海馬斯」多管火箭系統最快2024年底開始交付，屆時亦須更完善的戰術信息鏈路系統，精進聯合作戰成效。（美國陸軍網站）

郭強調，中國核心利益不容損害，台灣問題不容干涉，中國底線不容觸碰！「台獨」與台海和平水火不容，任何武裝台灣的行徑都將面臨嚴重後果。台海和平穩定的真正威脅，是賴清德當局「台獨」分裂活動和外部勢力介入，所謂「助台應對威脅」，只會助長「台獨」囂張氣焰，讓台灣老百姓坐在火藥桶上，把台海推向危險境地，也勢必推高中美衝突對抗的風險，任何人、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強意志和強大能力。

無論向台灣出售多少先進武器，都阻擋不了中國終將統一，也必將統一的歷史大勢。中方將採取一切必要措施，維護國家主權和領土完整。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作嚴肅承諾，停止武裝台灣的危險舉動，停止破壞台海和平穩定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

另外，美國「2026財年國防授權法案」簽署成法，其中包含涉華消極內容。郭嘉昆表示，美國2026財年國防授權法案渲染「中國威脅」，干涉中國內政，損害中國主權、安全、發展利益。中方對此強烈不滿，堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方敦促美方客觀理性看待中國發展和中美關係，同中方相向而行，共同落實好中美元首釜山會晤達成的重要共識，不得實施上述法案涉華消極條款，並消除負面影響。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。