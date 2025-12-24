中國頭部儲能企業已爆單！外媒嘆：這波中國又趕上了

「這一波熱潮是今年中國能源領域最大的驚喜之一。」政策研究諮詢公司Trivium China分析師科西莫·里斯（Cosimo Ries）這樣形容當下的中國儲能產業。他指出，中國頭部儲能企業的訂單已幾乎排滿，不少工廠開始兩班倒，試圖趕上這波需求熱潮。



本文獲《觀察者網》授權刊載。



這波需求浪潮並非憑空出現。英國路透社12月22日分析稱，中國電力市場改革正在重塑國內儲能的經濟效益，而在海外，人工智能（AI）數據中心、歐洲電網老化、新能源擴張等因素疊加，推高了對儲能的國際需求，使得中國儲能製造商迎來爆發式增長，進一步鞏固其主導地位。

中國已出口超過650億美元的儲能電池。 （視覺中國）

報道稱，截至今年10月，中國已出口超過650億美元（超4584億元人民幣）的儲能電池和電動汽車電池。據估計，今年中國企業鋰離子電池電芯的全球出貨量預計同比增長75%。

分析人士表示，中國國內的需求主要來自數據中心和可再生能源項目，同時市場改革與政府補貼進一步提振了儲能市場的整體需求，AI算力擴張、歐洲老化電網的更新需求以及中企在中東地區新能源業務的蓬勃發展則帶動了國際需求。

資本市場和機構預測同樣迅速跟進。瑞銀集團上月將其對2026年全球電池儲能裝機量的預測值上調25%。

國際能源署預計，今年全球電池儲能設施投資將同比增長16%，達到660（約4638.48億人民幣）億美元。其中大部分將被中國企業佔據，儘管特斯拉是全球最大的儲能系統供應商，但中企在最核心的電芯製造環節處於領先地位。

根據諮詢機構Infolink發佈的今年1月至9月全球儲能電芯供應商排名，寧德時代、海辰儲能、億緯鋰能、比亞迪、中創新航和瑞浦蘭鈞六大排名位於前列的供應商全部來自中國。前十名中唯一一家「非中國企業」遠景動力（AESC），創立於日本，但於2019年被中國遠景科技集團收購，持股80%。

廣東肇慶的「寧德時代汽車電池生產基地」， 在全球儲能電芯供應商排名中，寧德時代位於前列。（視覺中國）

這些企業今年的銷量數據也表現亮眼。億緯鋰能前三季度儲能產品銷量同比增長35.51%，瑞浦蘭鈞第三季度電池總出貨量創下新高，寧德時代和比亞迪尚未披露第三季度儲能產品出貨量，但該業務在這兩家公司業務結構中的比重正持續上升。

中國電動汽車產業技術創新戰略聯盟數據顯示，今年前11個月，中國儲能及其他非車用電池出口額同比增長51.4%，增速明顯快於動力電池出口40.6%的增速。

特斯拉（超級工廠）是全球最大的儲能系統供應商，但中企在最核心的電芯製造環節處於領先地位。（視覺中國）

瑞銀證券電力及新能源分析師嚴亦舒分析稱，到2026年，全球儲能需求可能同比增長40%。

她指出，受雲計算和AI發展的推動，美國數據中心的需求目前空前高漲，但由於其電力基礎設施老化和監管障礙，電力供應正成為最大的制約因素。

嚴亦舒認為，美國急需加速提高電力供應能力，而可再生能源是唯一有望在未來五年內顯著增長的發電領域。不過，由於可再生能源採用間歇性發電模式，電網必然需要更多的電池來儲存這些電力。因此，美國市場仍將是中國儲能製造商的關鍵市場，也將是利潤率最高的市場之一。目前，中國儲能製造商在美國的市場份額約為20%。

帶太陽能板、風力渦輪機和鋰離子電池的儲能系統。（視覺中國）

但她也提醒，中國廠商在美國市場面臨政策風險，一些中企被美國列入所謂的「受關注外國實體」名單，其生產的產品和項目可能無法獲得投資稅收抵免。

儘管如此，能源智庫Ember的數據顯示，今年前10個月，中國包括動力電池和儲能電池在內的電池出口額達到667.61億美元（約4700億元人民幣），創下歷史新高。

自2022年以來，電池已成為中國最具價值的清潔技術出口品類，超過光伏組件，明年這一數字可能會再次增長。Infolink預計，全球儲能電芯出貨量有望升至800吉瓦時，較今年預測增長33%至43%。

在沙漠中也能儲能的儲能系統。（視覺中國）

更為重大的變化可能發生在國內市場。路透社稱，中國擁有全球約40%的電池儲能裝機容量，規模在今年超過了傳統的抽水蓄能。但此前，由於盈利模式不清晰，大量儲能設施「建而不用」。

報道指出，這一模式正隨着今年6月的電力市場改革而改變。改革要求新建項目必須通過市場化競價售電，而非固定電價，這使儲能電站得以通過「低價充電、高價放電」的模式獲取更多經濟利益。

根據中國電力企業聯合會的數據，改革後，電化學儲能電站第三季度日均運行時間達到3.08小時，同比增加0.78小時，環比增加0.23小時。

常州江蘇溧陽抽水蓄能電站，中國的電池儲能裝機容量規模，在今年超過了傳統的抽水蓄能。（視覺中國）

與此同時，政策也在持續加碼。《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，大力發展新型儲能。此前，中國國家發改委和國家能源局制定的2025—2027年新型儲能規模化建設專項行動方案也提出，2027年全國新型儲能裝機規模達到180吉瓦以上，帶動項目直接投資約2500億元人民幣。

據報道，自2024年底以來，中國已有10個省份推出容量電價機制，為儲能設施提供補償，併疊加其他補貼政策。

傑富瑞投資銀行分析師在一份報告中評價道，這是「十多年來儲能領域最具決定性的政策轉變」。