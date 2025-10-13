並非土壤也不稀有　稀土何以成軍工、電動車、電子產品命脈？

稀土，並非字面意義上的「稀有土壤」，而是17種金屬元素的總稱，是支撐現代科技與工業的核心戰略資源。



稀土是工業材料的維生素，添加了稀土元素的材料，在熒光、磁性、激光、光纖通訊等領域有着不可替的作用。稀土是軍事材料的功能核心，很多高科技武器的強大戰鬥力都離不開稀土的應用。



2016年9月16日，新疆，稀土礦產。（CFP）

2016年9月16日，新疆，稀土矿产。（CFP）

今年4月，中國為反制美國加徵關稅措施而收緊稀土出口限制後，出口量一度銳減。之後經過談判，中國陸續恢復一部分稀土出口，出口量也在6月創下歷史新高，但此後已連續數月下滑。中國商務部10月9日公布加強稀土出口管制，美國總統特朗普則宣布將對中國商品加徵100%關稅。

稀土的特點

鑭系元素以及同族的鈧和釔，共計17種元素又被稱為稀土元素。由於早期分析技術水平低，誤認為稀土在地殼中很稀少，另外它們一般發現於富集的風化殼上，難以溶解，呈土狀，故名稀土，其實它們是一組金屬元素。

稀土介紹。（中國科學院廣州地球化學研究所））

稀土可分為輕稀土（如鑭、鈰）和重稀土（如鏑、鋱）兩大類。輕稀土儲量較大，主要用於冶金、農業等領域；重稀土則因稀缺性和特殊性能，成為高端科技的「命脈」，例如製造永磁體、激光材料等。

二者的共同特點是：金屬活潑性強，易與其他元素結合，且擁有未充滿的4F電子層結構，能產生多樣的電子能級，從而具備熒光、激光等特殊功能。

稀土可分為輕稀土和重稀土。（央視科教）

據《央視網》介紹，稀土稀缺的原因並非是儲量少，而是獲取太難。稀土元素像是撒在蛋糕上的糖粉，混在普通礦石裏難以收集，由於開採、分離和提純過程複雜且昂貴，所以非常依賴完整產業鏈的支撐。

稀土礦的三種類型。（央視科教）

離子吸附在黏土礦物上。（央視科教）

稀土產業鏈。（央視網AI製圖）

1970中國稀土之父徐光憲院士發明發明「串級萃取」等技術，讓中國稀土產業實現彎道超車。

中國稀土資源分佈情況。（中國科學院廣州地球化學研究所））

稀土的用途

據中國科學院廣州地球化學研究所，稀土資源加工利用過程中，對稀土元素的利用以金屬態和氧化物態居多。金屬態主要應用於合金、磁體等方面，氧化物態主要用於陶瓷玻璃、催化化工以及發光材料等方面。以美國稀土元素的主要應用為例：石油精煉、催化和化工方面佔了62%，冶金佔13%，玻璃陶瓷和拋光劑等9%，磁體7%，熒光劑3%，其他6%。

稀土資源利用。（中國科學院廣州地球化學研究所）

美國稀土元素的主要應用領域。（中國科學院廣州地球化學研究所）

1. 新能源：稀土永磁材料是新能源汽車電機、風力發電機的關鍵部件。一個兩兆瓦的風力發電機平均就要用到半噸稀土。汽車產業方面，一台新能源電動私家車至少用到10kg稀土。

2. 電子信息：稀土元素在電子產品中無處不在，智能手機用到了幾乎全部的15種稀土元素：手機攝像頭的光學玻璃依賴鑭元素提升透光率，LED燈的熒光粉由銪、鋱等激活。電腦硬盤的永磁體同樣離不開稀土。

稀土元素在電子產品中無處不在。（央視網AI製圖）

3. 國防軍工：稀土是精確制導武器、雷達系統、夜視設備的核心材料。

例如，美國弗吉尼亞級核動力潛艇每艘使用約9,200磅（4173kg）稀土金屬、阿利伯克導彈驅逐艦需要大約5,200磅（2359kg）稀土金屬、F-35聯合攻擊戰鬥機需要約920磅（417kg）的稀土金屬。

稀土在國防軍事高科技領域的應用。（中國科學院廣州地球化學研究所）

4. 環保與民生：稀土催化劑可淨化汽車尾氣，降低90%以上的污染物排放；稀土元素還能促進農作物生長，提高產量和抗病蟲害能力。