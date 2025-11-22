廣州車展・直擊｜智能駕駛成重點　長安汽車公布2030年新能源規劃

11月21日，2025年廣州國際汽車展覽會（簡稱2025廣州車展）正式開幕。內媒指出，如今的汽車產業已形成「汽車不再是單純交通工具，而是智能移動空間」的共識，這一理念在車展現場成為一大重點。



長安汽車今年以「新長安&新安全&天樞智能」為參展主題，召開長安汽車新聞發布會暨長安啟源全新Q05上市發布會，發布「新安全」價值體系。長安汽車宣布到2030年，將累計推出超50款全新新能源車型，全部搭載天樞智能，讓海外銷量突破30%，讓汽車的安全範式從「被動安全」轉向「主動智能泛安全」 。



長安汽車在此次車展正式發布「天樞智能」系統，並同步推出首款搭載該系統的全新啟源 Q05 車型。

中國長安汽車集團有限公司總經理趙非表示，為了給用戶提供極致的安全智能出行方案，前期的相關數據調研顯示，60.97%的用戶支持使用「天樞智能」模式。因此，「天樞智能駕駛輔助」、「天樞智能座艙」、「天樞智能底盤」應運而生。

中國長安汽車集團有限公司總經理「天樞智能」（香港01）

「天樞智能駕駛輔助」據稱可從容面對每一次突如其來的車輛逼近，精準識別平穩拉開距離，預判其他車輛的連續變道並主動避讓。面對高速急彎匝道與複雜的匯流路口，可以實現高達98%的自主上下匝道成功率，甚至過大彎還能不偏移，不壓線。

此外，它具備夜間的超視距感知能力，遇到施工車道收窄、尾燈不亮的故障車，或進出隧道光線突變等情況時，它都能提前200米識別障礙和風險，安全應對。另外，長安系列汽車融合AI大模型與智能體技術，搭載7種主流方言。

趙非在介紹「天樞智能」系統的智能座艙功能。（香港01）

承載天樞智能的全新啟源Q05指導價7.99萬元到10.99萬元。(長安汽車官網)

長安汽車的頂尖實驗室集群。（香港01）

此次車展，可以看到汽車從電動化競爭也從簡單的續航里程比拼，轉向「晶片+軟件+生態」的系統化競爭。除了華為與多家車企的合作，奔馳、寶馬與Momenta，大眾與地平線的合作落地成果，也在各自展台有所呈現，印證了「車企+本土科技公司」的合作模式已成趨勢。

寧德時代則繼續獨立參展，展示最新電池技術；鴻蒙智行攜「五界」集體登場。