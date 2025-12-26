人民幣升破7.0大關背後的明升暗降之玄機 ｜點經

今年（2025）年12月25日，離岸人民幣兌美元匯率升破7.0大關，最高觸及6.9985，為2024年以來首次；在岸人民幣兌美元匯率也升破7.01關口，創2024年9月以來新高。



最直接的推動因素；本輪人民幣升值的直接推動力，來自美元環境的轉變。截至12月25日，美元指數年內下跌9.8%，為2003年以來最大年度跌幅。

2025年美元大跌是有多重因素共同影響的。美國聯儲局持續降息並擴表、美元信用危機、貿易政策衝擊、債務高築、經濟下行壓力加大以及國際資本流出等共同造成了今年美元的貶值。

紅色人民幣與美元符號數據指數波動。（視覺中國）

2024年9月，聯儲局正式結束加息週期，下調利率50個基點。2025年9月，再次啓動降息25個基點，為2025年首次。12月，又宣佈降息25個基點，同時宣佈，將在本月開始擴大資產負債表。同時，美國總統特朗普多次公開抱怨美聯儲降息太慢，市場對美元利率下行預期不斷增強，消弱了美元資產的吸引力，美元指數不斷下跌。

另外就是天量美債危機。Choice數據顯示，截至今年二季度，美國聯邦政府債務總額已超過34萬億美元。巨額的政府債務一度使美國政府陷於「關門」，國際評級機構也紛紛下調美國信用評級。當前美國政府公共債務率已達到97.8%，CBO預測其將在2029年創下107.2%的歷史新高。

當然最根本的還有經濟下行的基本面。2021年以來，美國經濟的復蘇離不開2019-2020年的大放水降息，但近年來經濟下行壓力也在加大。Choice數據顯示，2024年三季度以來美國GDP增速降至3%以內，增長乏力。國際貨幣基金組織（IMF）發言人警告稱，移民減少、關稅以及普遍存在的政治不確定性等因素一直在影響經濟活動，預計2025年第四季度的經濟增長將低於預期。而這還不包括可能影響數據的政府停擺的影響。

人民幣升值的另一面向當然是內部看。加入WTO以來，中國一直以來都是出口大國，世界工廠的名頭不是白來的，這麼多年積累了巨額的外匯，2025年前11個月貨物貿易順差突破1.08萬億美元，成為全球首個單年貿易順差超萬億美元的國家。

對比一下其他國家，美國歷史上順差最高的1947年僅為1300億美元；日本製造業橫掃全球的1993年，順差為1850億美元；德國2017年創下的紀錄則是3260億美元。這三個傳統工業強國的歷史峰值總和為6410億美元，而中國一家就達到了1.08萬億美元，比日本、美國、德國歷史最高值總和還高出三分之一。貿易順差擴大本身就是本幣升值的基本面支撐。

加之，臨近年底，出口企業需要結匯做賬，企業結匯需求增加，帶動人民幣季節性走強；特別是近期人民幣持續走強後，前期累積的結匯需求有可能加速釋放。當然還有政策方面，央行穩匯率政策增強市場信心，貨幣政策精準調控助力匯率穩定。

回憶下20年前，2005年7.21匯改+股權分置改革+入世後成為世界工廠，多方因素匯聚為中國資產帶來一次前所未有的全面重估。無論是全球截面看，還是歷史時序看，中國核心指數的整體估值是合理的，甚至處於價格窪地。因此越來越多外資看多中國資產也就不奇怪了。有時「不識廬山真面目，只緣身在此山中」。

當然，「人民幣升值」也不能單一維度看。要看的，不僅是美元，而是一籃子貨幣。央行從不以「對美元」為唯一目標。真正決定一國競爭力與資本流向的，是：名義有效匯率（NEER, Nominal Effective Exchange Rate）實際有效匯率（REER, Real Effective Exchange Rate），也就是：人民幣相對於一籃子主要貿易與金融貨幣的整體位置。

2025 年，這個位置的答案非常清楚：人民幣對非美強勢貨幣明顯跑輸。在人民幣匯率指數的籃子貨幣中，歐元權重 約佔50%–60%，日元權重 大概10%–15%。2025 年歐元是 G10 （指美元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、加元、澳元、新西蘭元、瑞典克朗和挪威克朗）中最強勢的貨幣之一，人民幣對歐元明顯貶值（貶值8.5%），對日元的升值完全不足以對衝歐元的影響。直白來說，人民幣有效匯率在 2025 年是下行的。CFETS人民幣匯率指數全年下跌3.54%。這就是「暗貶」。

在2025年的外部環境下：貿易摩擦長期化、外需不穩、資本流動高度敏感，如果人民幣對美元大幅升值會被政治解讀為「讓步」，對一籃子明顯升值將導致出口與資產價格同時承壓。最優解只有一個：對美元穩住甚至略升，對非美強勢貨幣適度走弱。這就是「明升暗貶」的真實含義：表面穩定，實質寬松；名義強勢，實際讓利。

2025年的人民幣，不是強，也不是弱，而是被刻意管理在「中間偏弱」的位置上。它既不承擔「硬通貨」的責任，也不允許自己滑向失控貶值。在當前世界格局下，它是最安全的位置。

如果只盯著「破 7」「對美元升值」，你看到的是表象；如果看有效匯率、看歐元、看權重，你看到的是結構。按照結構看，人民幣升值是個大事，對出口是有直接影響的，肯定不可能突然竄到5或者6，人民幣升值必然是個緩慢而又曲折的過程，隨時根據節奏調整。悄悄地，潮水的方向已經在改變了。