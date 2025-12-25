離岸人民幣兌美元升破7算大關　有人年初辦美元定存如今倒虧錢

12月25日上午，離岸人民幣對美元匯率升破「7」這一整數關口，為2024年9月以來首次。截至上午11點，離岸人民幣對美元匯率為6.9993，最高觸及6.9979。



在岸市場方面，人民幣對美元匯率為7.0065，距離破「7」僅一步之遙。



人民幣為何走強？

今年以來，離岸人民幣對美元匯率累計升值達到4.6%。

自11月21日起，人民幣對美元匯率從7.11附近持續攀升，市場對「破7」的預期不斷升溫。若將時間維度進一步拉長，以離岸人民幣對美元匯率為例，2025年4月，離岸人民幣在連續三個月升值後出現貶值，月內一度貶值至7.42下方，隨後又反轉回升至7.26附近。此後，離岸人民幣呈現波動走勢，整體升值態勢明顯。10月中旬本輪升值行情啟動以來，離岸人民幣累計升值超1200基點。

國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟表示，近期的人民幣升值行情，是外部壓力趨緩、內部韌性增強、政策精準調控與市場預期轉向等多種因素共同作用的結果。美聯儲進入降息周期，導致美元指數顯著走弱，帶動包括人民幣在內的主要非美貨幣普遍被動升值。市場預期伴隨着美聯儲繼續開展降息，將進一步壓制美元長期走勢，為人民幣提供外部升值空間。

「從內部因素看，中國經濟的韌性與吸引力構成了堅實的基本面支撐，特別是經濟數據邊際改善與政策預期升溫，為人民幣匯率提供了支持。出口展現出超預期韌性，2025年前11個月中國貿易順差首次超過1萬億美元，中國資本市場的亮眼表現也吸引外資持續流入，國際投資者對中國國債的持有規模也不斷擴大，這些因素都直接增加了人民幣的買盤力量。此外，臨近年末，企業季節性結匯需求集中釋放，中間價偏強引導穩預期，也為人民幣匯率提供了短期且強勁的上行動力。」龐溟補充道。

「進入2026年，我們預計美元指數偏弱運行的趨勢或將延續，為人民幣匯率構成相對友好的外部環境。同時央行穩匯率政策張弛有度，增強人民幣匯率韌性。在此背景下，我們預計人民幣匯率有望溫和升值。」中信證券首席經濟學家明明認為。

目前，市場主流觀點認為，這波升值行情與年終結匯潮有關。但申萬宏源最新報告認為，實際驅動力更多來自央行主動調節與美元環境變化，而非企業集中結匯行為。數據顯示，銀行代客結匯率（不含遠期履約）在9月觸及63.1%高點後連續下滑，10月降至54.1%，11月進一步降至52.0%。這意味着在10月中旬以來人民幣大幅升值期間，企業實際結匯意願非但未增強，反而顯著減弱。

報告認為，近期人民幣升值主要源於央行的主動調節與外部美元環境變化。自10月中旬以來，在美元小幅貶值背景下，人民幣呈現非對稱的大幅漲勢，這種走勢差異難以用傳統的年終結匯季節性因素完全解釋。

人民幣兌美元走強有何影響？

經過人民幣這段時間的持續升值後，浙江財經大學金融學教授徐敏認為，對於像留學生家庭這樣的剛需來說，此時已到了換匯的好時機。「人民幣兌美元匯率短期內會不會破7，主要還是看出口企業的結匯需求量。但破7其實就是一個心理關口，對普通家庭來說影響並不大。」至於匯率的長期趨勢，主要還是看經濟基本面，以及包括美聯儲在內的各國央行的貨幣政策。

廣開首席產研院資深研究員劉濤表示，從投資者角度看，人民幣適度升值總體利好中國股市、債市。其有助於提升人民幣資產的吸引力和投資需求，尤其對注重匯兌收益的境外機構投資者（如北向資金）構成「雙重收益」：既賺取資產增值，又獲得匯率升值紅利，推動中國股市、債市獲得持續增量資金流入。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，「人民幣持續升值，會增大國內資本市場對外資的吸引力——這會直接增加外資的匯兌收益。就當前來說，匯市走強也有助於提振國內資本市場信心。」

他同時表示，對於外貿企業來說，近期人民幣升值，出口企業的匯兌利潤會減少，而進口企業的成本會下降。考慮到外匯市場是出了名的「測不準」，建議外貿企業不要押注人民幣匯率單邊走勢，還是要堅守本業，儘可能利用期權、期貨等外匯衍生品工具，控制好匯率波動風險。

「需要指出的是，年末人民幣對美元走強，頻臨破7，但不會明顯改變今年人民幣對絕大多數非美貨幣的貶值狀態，也就不會顯著影響我國出口在價格方面的競爭力。」王青表示。

有人年初存美元，如今倒虧錢

人民幣的大幅升值，也使得美元存款成了「負收益」。杭州市民張凱（化名）手頭上有1萬多美元外匯，今年2月份一部分美元（8400美元）辦了13個月的定期存款，到期利率為2.8%，到期收益254.8美元。如果按目前的匯率計算，本金加利息相當於人民幣60596元；而年初的時候，8400美元相當於61629元人民幣。也就是說，按人民幣計價的話，張凱的8400美元不但沒賺到錢，反而虧1033元人民幣。

張凱的朋友李敏（化名）因為孩子在國外留學，前幾年換了不少美元，其中一部分暫時購買了美國長期國債，一年的收益有將近5%。「有一筆5萬美元左右的國債，大部分是在匯率7.2左右換的。」李敏說。按5%的利率計算，5萬美元本金加利息一共是52500美元，按目前人民幣計價的話相當於367573.5元；而當初的5萬美元的換匯成本是360480元人民幣。也就是說，在享受美國國債5%高收益的情況下，按人民幣計價，這一年李敏5萬美元的收益只有7093.5元人民幣，收益率1.97%，僅略高於一年期人民幣定期存款。

「我的好幾個同事、同學，今年買A股收益率普遍很不錯，有20%、30%的，還有50%以上的，感覺我買了美國國債錯過了一個億。」李敏調侃自己說。

不過，好消息是，對留學家庭來說，人民幣兌美元升值降低了留學成本。郭瑛（化名）的孩子今年8月剛去美國讀研，六七月份的時候換匯成本還要7.18到7.2。「馬上要繳下學期的學費了，還有孩子的生活費也要提早準備。我剛才查了一下，現在換匯成本是7.0288，如果換10萬美元，跟六七月份比可以節省人民幣1.7萬左右。」

