黃奇帆：今後十年人民幣將逐步升值至6.0左右　提升國際化水平

12月21日，在2025深圳香蜜湖金融年會上，重慶市人民政府原市長黃奇帆就中國經濟發展提出見解。黃奇帆認為，當前中國外貿成績卓著，是過去十年中國製造業深層變革與高質量發展的自然結果。



具體來看，首先，中國工業增加值占全球比重已達32%，形成「三個三分之一」格局。即中國製造約占全球三分之一，發達國家整體占三分之一，其余發展中國家占三分之一。這使得中國成為自英國、美國之後，第三個長期保持全球工業三分之一比重的經濟體。

第二，中國在汽車、造船、高鐵、電力裝備、新能源（光伏）等五大領域已形成全球競爭優勢；在高端裝備、航空航天、生物醫藥、新材料、數字經濟、人工智能等領域實現從跟跑到並跑的跨越。當前出口中60%為高端裝備與電子產品，工業品占比達90%。

第三，產業鏈完整度與自主性增強。中國是唯一擁有聯合國全部41個工業大類、200個中類、500個小類及700多個細類的國家。加工貿易比重已從過去50%以上降至不足20%，80%以上出口產品實現國內附加值占比超80%，產業鏈集群效應顯著。

與此同時，外資結構持續優化。盡管面臨外部壓力，中國實際利用外資規模在過去十年翻番，年均約1200億美元。外資呈現「項目數減、投資額增」的特點，集中於高技術、高資本密度領域。外資企業貢獻了全國約30%的出口、50%的高附加值裝備與電子類產品出口，以及15%的工商稅收。

此外，出口從「只長骨頭不長肉」的加工貿易為主，轉向以國內產業鏈為根基、附加值內嵌的集群化出口模式。

黃奇帆指出，中國應推動進出口雙向平衡、提升貿易質量與人民幣國際化水平。

一方面，通過匯率適度升值，增強人民幣購買力，促進進口增長，助力人均GDP在中長期實現以美元計價的翻番目標。在黃奇帆看來，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。另一方面，根據行業差異與全局需要，適度下調部分出口退稅規模，將財政資源更多用於國內民生與創新發展領域。

從民生角度，更為重要的是，應穩步提升最低工資標準，改善勞動報酬在分配中的比重；推動帶薪休假制度落實，合理縮減年均工時，促進共同富裕與消費升級。

此外，黃奇帆提出，要防止國內「內卷」卷到國外，即「反內卷」首先要在出口產品上減少「賠本賺吆喝」的事情，提升中國製造的品牌價值與整體利潤水平。

「中國不僅要把貨物貿易搞好，還要把服務貿易搞好，貨物貿易大國不等於貿易強國，服務貿易大國才是貿易強國。」黃奇帆說道。中國下一步進出口要在服務貿易上下功夫，力爭到2040年服務貿易占中國全部貨物貿易和服務貿易總量的20%，達到世界平均值，這樣的貿易結構才更合理。