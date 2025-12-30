赴港留學難度增加擋不住內地生申請潮　返鄉求職只因留港難就業？

自2019年開始，受多重因素影響，大量內地學生將留學目標轉為香港，不過學校錄取率並不高，申請難度增大。「一年制碩士」成為部分內地中產家庭的標配，對大多數學生而言，畢業後在香港難找到合適的工作，會轉向內地求職。



《中國新聞周刊》報道，11月26日午夜，由於訪問人數過多，香港大學的本科申請系統瀕臨癱瘓，最終不得不將首輪申請截止時間延長48小時。同樣的系統崩潰情況，也發生在香港其他多所大學的研究生申請中。

香港大學。（資料圖片）

香港留學成內地學生首選 申請難度越來越大

從事香港留學諮詢業務近10年的張鑫透露，此前香港、新加坡和英國往往都是內地學生留學的並列選擇，但2019年以後，受國際地緣政治不確定性，英美留學成本高以及內地考研「內卷」三重影響，香港成為內地學生的留學首選。

香港大學今年的非本地生申請人數突破2.5萬，其中內地學生佔2.1萬，較3年前增長了近3倍。中大、科大和理大也紛紛宣布，今年的非本地生申請量「史上最高」。公開數據顯示，2024/25學年港八大的非本地生整體錄取率約為3％。

對於內地學生而言，申請港碩已成為一場「明碼標價的遊戲」：學校排名、績點、雅思成績、實習、科研和推薦信都是申請時的籌碼。

香港城市大學英文系教授喻寶華表示，港八大更偏好畢業於內地「雙一流」高校的學生，學生的英文水平（如雅思成績）和本科的GPA（平均績點）是錄取的關鍵參考因素。同時，各高校各專業會依據當年的招生態勢「優中取優」，靈活設定發放錄取通知的截止日期，區間大概是次年1月至5月下旬。

2023年，香港浸會大學生物系教授（右）與世界自然基金會香港分會經理在香港米埔自然保護區觀察米埔三槳水母新物種。（中國新聞周刊）

新東方歐亞教育的數據顯示，港八大授課型碩士的錄取者中，畢業於985和211的學生約佔47%；在熱門的商科和計算機領域，雅思6.5分、GPA85分，三段及以上的實習科研經歷已成為標配。

畢業於北京一所985大學的朱可（化名）透露，因GPA未達到85分，僅被香港理工大學錄取，排名更高的香港大學和香港中文大學則未有音信。同時，對於招生人數稍小的項目，似乎存在同校競爭問題。她申請的「可持續會計與金融」項目，每年只招收90到100人，若和同校同學一起申請，香港的學校大概率只會擇優錄取。

「一年制碩士」畢業後轉向內地求職 只因在香港難找工作？

香港的安全性和QS高排名，得到了內地學生的高度認可。為了更快得到回報，學制大多為一年的授課型碩士備受內地學生和家長青睞。在非本地生中，授課型碩士是研究型碩士的三倍。

但香港理工大學應用社會科學系研究助理教授田真研究發現，對於大多數內地學生而言，核心驅動力依然是內地的就業前景，而非留港發展。

特區政府將成立跨部門的「留學香港專班」，招攬國際教研人才和學生。（示意圖/視覺中國）

香港城市大學英文系教授喻寶華也表示，很多到港碩士生並無留港工作打算，大部分都準備回內地考公考編，主要原因是擔心「留不下」。以教育行業為例，政府資助的全職PGDE名額往往優先考慮本地教師的職業發展，內地碩士畢業生只能在夾縫中爭取極少的機會。在她執教的一屆對外英語教學專業的學生中，僅有幾位畢業生能在香港找到正規教職。

香港人才服務辦公室早前聯同合作夥伴，合辦一連兩日的創新香港—國際人才嘉年華2025秋季招聘會，協助求職人才與僱主對接，同時設置展位，回應人才查詢。（政府新聞處圖片）

在香港大學就讀的劉月（化名）透露，返回內地求職主要是因為「年輕人在港難找工作」和「香港文職崗位起薪較低」。香港求職平台CTgoodjobs最新發佈的《2025畢業生薪酬及就業調查》顯示，香港畢業生的平均期望薪資為2.2萬港元，而僱主實際願意提供的平均月薪為1.7萬港幣，雙雙跌至近3年新低。

在杜倫大學教育學院副教授盧一威看來，當內地學生作為消費者時，必然會十分關注「投資回報率」：當在香港花費幾十萬學費後，最關心的問題則是「（若留在香港），我能找什麼工作？」