情緒價值大師｢雞排哥｣驚現旺角　網民：應該為香港服務業做培訓

這幾年，互聯網捧紅了不少普通人，江西「雞排哥」便是其一，他憑藉親切的棟篤笑表演風格，讓自己從一名小販成為抖音百萬網紅，甚至開啓「全國巡炸」。



近日，有網民在社交媒體「小紅書」發文，稱「在香港旺角居然偶遇雞排哥！」看到擅長給顧客提供情緒價值的「雞排哥」來港，有網民留言：「雞排哥真的應該來給香港服務業做個培訓，這樣香港會更好！」



有網民稱，「雞排哥」在尖沙咀星光大道等地留影，還光顧街頭小吃店，旁邊還有攝影師拍攝，不知道是不是在拍攝節目。

12月26日，「雞排哥」現身深圳，就引來不少粉絲前來打卡，面對熱情的粉絲，「雞排哥」依舊熱情迎客，並不斷爆金句「你們需要的是美味，我需要的是被包圍。」甚至一些香港美食博主也去光顧拍照。

「雞排哥」之所以爆紅網絡，除了鷄排賣得便宜，只要6元人民幣，更重要的是他風趣幽默的服務態度非常討人喜歡，比如「炸不到位，我是無法原諒我自己的」、「你可以拒絕我，但是請你不要拒絕美味。」引來不少網民誇讚，「6元的雞排，60元的情緒價值，600元的服務體驗。」

「雞排哥」爆紅後，9月23日開通社交媒體賬號，如今在抖音已經坐擁126.4萬粉絲，甚至被官方授予「景德鎮文旅推介官」稱號，直接帶動周邊乃至整個城市消費。

11月至12月間，「雞排哥」的「全國巡炸」，包含江西南昌和撫州、四川成都、湖北宜昌、浙江杭州、廣東深圳等地，檔期已排至春節前夕。12月28日，「雞排哥」在抖音賬號發佈了他在香港觀光的圖片，評論區也有網民曬出在香港偶遇「雞排哥」的圖片。

對於網絡爆紅，「雞排哥」曾經非常清醒稱，「我心裏清楚得很，網紅那就是一時的標籤，炸雞排還是我的根本。」不少網民誇贊：「他賣的不是雞排，是一種清醒的生活態度。」