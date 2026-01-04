委內瑞拉｜美國這次入侵，是壞事未必都是壞事

對全世界愛好和平、堅信美國正義的人們來說，這毫無疑問是一件壞事，美國正從世界警察，變成世界惡霸。但也未必都是壞事。這如同撕下了一層精緻的畫皮，更有助看清美國的真面目，看到國際政治叢林般殘酷的真相。



本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。



2025年12月17日，在委內瑞拉首都加拉加斯，一名馬杜羅政府支持者舉「委內瑞拉受人尊重，石油是我們的」的標語，抗議美國總統特朗普下令封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪。（Reuters）

特朗普倒是得意洋洋。

在1月3日的記者會上，他宣稱，實時觀看了美國特種部隊抓捕馬杜羅的行動，稱就像看了一場「電視秀」，看到了「每一個細節」，「換了別人，根本不可能做到」。

他說，美國將「無限期」掌控委內瑞拉，直到能進行安全、妥善和明智的權力交接，「站在我身後的（美國）人，將會統治委內瑞拉」。

這不是殖民是什麼呢？看來，他還想兼任委內瑞拉總統。

特朗普還談到了石油，說美國統治委內瑞拉，「不會讓我們花一分錢」，「因為從地下出來的錢非常可觀」。

當記者問：中國、俄羅斯和伊朗在委內瑞拉都有利益。這次行動會如何影響你與他們的關係嗎？

特朗普回答：對於那些想要石油的國家，我們就是做石油生意的。我們會把石油賣給他們。我們會繼續賣石油。

就是這麼簡單、粗暴、直接、赤裸裸。

強權之下，規則不過是遮羞布；利益面前，道義常淪為裝飾品。

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）並肩坐在位於佛羅里達州的海湖莊園內，觀看美軍對委內瑞拉發動的軍事行動。 （Reuters）

2026年1月3日，美國總統特朗普在美國佛羅里達州棕櫚灘的Mar-a-Lago俱樂部舉行記者會，美國國務卿魯比奧與國防部長赫格塞斯在一旁觀談。（Reuters）

我看到，1月3日深夜，中國外交部也表態了，強烈譴責！

發言人是這樣說的：中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

看了一下，中國譴責，俄羅斯譴責，巴西譴責，基本上南方國家都譴責，但也有少數國家支持，以色列支持、意大利支持、阿根廷支持、烏克蘭支持……

這個世界，只有立場，沒有是非。

但也真未必都是壞事，從五個維度講吧。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Truth Social@ealDonaldTrump）

第一，美國不管洪水滔天，但洪水遲早會卷向美國。

對委內瑞拉來說，現在是最危險的時刻，一國總統和夫人，居然睡夢中被美國特種兵抓走了。

特朗普還發佈了照片，可憐的馬杜羅，前一天還是總統，後一天被戴着手銬、蒙上眼睛，應該在押往美國的途中。

委內瑞拉進入權力真空狀態，不排除各派為爭奪權力，發生激烈衝突乃至慘烈內戰。想想當年伊拉克、利比亞的慘狀，真有可能重演。

美國閃電入侵，不管洪水滔天，展示了自己超級強悍的軍力，但真就沒事嗎？

美國要接管委內瑞拉，要掠奪委內瑞拉的石油，就必然派遣官員和軍隊，短時間內，委內瑞拉不得不屈服，不得不喪失石油權益；但隨着時間的推移，國恨家仇，民族的恥辱，對掠奪的憤怒，必然讓美國人成為攻擊的靶子。

當年西方打死卡扎菲後，利比亞陷入徹底崩潰，但隨後班加西事件爆發，美國大使都被武裝分子打死。

暴力可以奪取土地，卻永遠無法佔有民心；恐懼能夠維持控制，但絕不會孕育忠誠。

出來混，總是要還的，我們拭目以待吧。

2026年1月3日，美國在對委內瑞拉發動攻擊並俘虜馬杜羅夫婦後，將他們速押入紐約布魯克林大都會拘留中心。（Reuters）

第二，拉美在恐懼中，但不得不放棄幻想。

特朗普很得意，這是「唐羅主義」的第一仗。

在記者會上，他就說，根據我們新的國家安全戰略，「美國在西半球的主導地位將不再受到質疑」。

他還說，「門羅主義固然重要，但我們已經遠遠超越了它，現在他們稱之為『唐羅主義』（即當勞·特朗普版的門羅主義）……」

拉美會怎麼想？

除阿根廷外，拉美國家幾乎眾口一詞譴責。

巴西總統盧拉說，轟炸委內瑞拉領土和綁架馬杜羅，已經越過了不可接受的底線，這「公然違反國際法攻擊他國，是走向暴力、混亂和動盪世界的第一步，在這個世界裏，強權凌駕於多邊主義之上。」

古巴領導人迪亞斯-卡內爾強烈譴責美國罪行，呼籲國際社會採取緊急行動，「我們拉丁美洲這一和平區正遭受殘酷的攻擊。這是針對勇敢的委內瑞拉人民和我們美洲的國家恐怖主義行徑。」

當地時間8月23日下午，國家主席習近平在約翰內斯堡出席金磚國家領導人會晤期間會見古巴國家主席迪亞斯-卡內爾。 （新華社）

值得注意的是，在記者會上，特朗普還點名古巴、哥倫比亞、墨西哥等，暗示可能會對這些國家採取行動。

美洲是美國人的美洲，美國在後院隨心所欲，拉美左翼國家不得不感到恐懼，但也徹底打破了他們的幻想。

他們不得不準備戰鬥！必須像古巴在豬灣一樣擊敗美國，否則就可能是諾列加、馬杜羅的下場。

美國得到的，可能是一個敢怒不敢言的拉美，但更可能是一個更加敵對的拉美。

幻想破碎之處，反抗的種子開始生根；恐懼達到極致時，尊嚴便會甦醒。

第三，美國展現強悍武力，卻徹底喪失道義光環。

我們可以戰略上藐視，但戰術上必須高度關注美國的特種作戰能力。

先迅速癱瘓對方的指揮網絡、防空系統，然後特種兵乘坐直升機直奔總統藏身地，在對方睡夢中將他和夫人擒獲，然後迅速帶到美國進行審判。

按照特朗普的說法，有多名古巴人在戰鬥中身亡，美國一架直升機受損，多名士兵受傷，但沒有美國士兵身亡。

這中間，肯定有委內瑞拉的內應，但美國特種作戰的快准狠，確實讓人刮目相看。

但公然違背國際法，入侵一個主權國家，綁架一國元首當做戰利品，美國還有什麼道義可言呢？

美國總統特朗普3日證實美軍對委內瑞拉發動大規模攻擊，並成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，同時還空襲了該國境內多處軍事設施，曝光的衛星畫面中，可以清楚見到這些設施遭遇空襲前後的巨大對比。（GettyImages）

美國總統特朗普3日證實美軍對委內瑞拉發動大規模攻擊，並成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，同時還空襲了該國境內多處軍事設施，曝光的衛星畫面中，可以清楚見到這些設施遭遇空襲前後的巨大對比。（GettyImages）

我前面說，美國從世界警察，變成了世界惡霸，這其實不是我說的，版權屬於美國參議員加列戈。

他就痛罵，特朗普政府「非法」發動戰爭，「我們在不到一年的時間裏，就從所謂的『世界警察』墮落成了人人唾棄的『世界惡霸』，這實在令人汗顏。美國根本沒有任何理由對委內瑞拉發動戰爭。」

這裏還有一個信譽問題。美國參議員舒默就說，特朗普政府多次向他保證，不會推動政權更迭或在委內瑞拉採取軍事行動。

但結果呢？

特朗普的嘴，騙人的鬼。誰還敢相信美國的承諾？

發明了軟實力、巧實力概念的美國，已經徹底拋棄了這些概念，更喜歡兇悍和武力。

但要知道，真正的征服，從來不是刀劍之利，而是人心所向。

武力能贏得戰役，卻會輸掉時代；欺騙可換取一時之利，但將埋葬所有信任。

第四，西方保持沉默，讓世界看清可恥雙標。

很有意思的，除意大利積極支持美國，西方國家大多保持沉默，要麼淡淡表示反對，更多只是表達關注。

這麼大是大非的事情，這樣公然違反國際法和《聯合國憲章》的舉動，連個「譴責」，他們都不敢說出口。

如果採取行動的是俄羅斯，西方會是這樣態度嗎？

肯定早就將俄羅斯罵出了翔，肯定各種制裁手段都一起上，但偏偏，現在發動侵略的是美國，綁架人家總統的是美國，歐洲怒了一下，也就怒了一下，根本沒有指責的膽量。

尤其可悲的是烏克蘭。

烏克蘭第一時間獻上投名狀，表態：「自馬杜羅操縱選舉以來，烏克蘭一直不承認其合法性」，「我們將繼續支持委內瑞拉人民享有正常生活、尊重和自由的權利。」

以至於俄羅斯媒體都質問：雙重標準？

沉默有時比喧囂更震耳欲聾，它照見的不是中立，而是靈魂的妥協與恥辱。

圖為2025年11月23日，美烏代表團在瑞士日內瓦會面，討論美方提出結束俄烏戰爭的28點方案。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在會面後發表講話。（Reuters）

第五，美國開了一個危險先例，世界正在大亂。

我知道，有一些網友也很振奮，美國對一個主權國家都能這樣，我們對於自己的寶島是不是……

打住。

我們不談自己，我們是一個真正的和平國家，我們會學習戰術，但不到萬不得已，我們不會輕易訴諸戰爭。更何況，戰爭有正義和非正義，我們肯定是正義亮劍，與美國完全不同。

解放軍東部戰區發佈軍演畫面。（東部戰區）

但美國開了一個危險先例，美國做得，其他國家就做不得？

歷史的諷刺在於，今天你用來砸破別人家門的石頭，明天可能成為他人砸向你窗子的武器。

當然，一個前提，就是自身強大。唯有自身足夠強大，才能避免成為獵物，才能真正替天行道。

俄羅斯不排除正在竊喜，雖然強烈指責美國任性，但美國你這樣對委內瑞拉，還有什麼理由來指責俄羅斯？

特朗普確實沒有指責俄羅斯，在3日的記者會上，感覺他更多為俄羅斯「惋惜」，一場戰爭，沒完沒了，居然死了這麼多人，「太原始、太可怕、太糟糕」，你看看，我三下五除二，「沒有人擁有我們這樣的能力」。

CNN則感嘆，「在夜深人靜之時將一名在任國家元首從其首都擄走，沒有比這更肆無忌憚且毫不掩飾的全球權力展示了」。

當規則的柵欄被強者率先推倒，弱肉強食的叢林便向所有人敞開了大門。

這個世界，真是亂套了。