委內瑞拉│多地機場赴美航班取消　華人被趕下機　職員：看新聞吧

美國1月3日對委內瑞拉採取軍事行動，因此實施航空管制。一些原本要在拉美地區和美國搭乘航班的華人和留學生稱，他們無端被連累，航班被臨時取消，甚至有人登機後還被強制落機，最後被迫滯留在機場，而機場職員回應航班取消，僅僅回應「去看新聞吧。」



《紅星新聞》報道，顧女士原本搭乘從聖胡安（美屬波多黎各最大城市）飛往美國費城的航班，她稱，「本來我們坐的是凌晨3點的飛機，熬了一夜，好不容易登上了飛機，都睡着了，結果突然被人搖醒，通知我們立刻下機，整個機場馬上要被封鎖，36小時之後，連機場都不能出去了。」對於臨時取消航班，機組人員只是不斷重複「去看新聞吧。」

委內瑞拉風波影響周邊地區空中交通。（路透社）

當時機場航班資訊屏顯示，全部目的地是美國的航班，都顯示取消。因爲不少航班被取消，不少被迫滯留的乘客全擠在一起，原本大家還在觀望起飛時間，但沒想到機場人員說，「整個機場即將被封鎖，36小時之後，沒人能夠回家。」

目的地是美國的航班，顯示取消。（極目新聞）

除了顧女士，還有一些華人留學生和在美華人稱，他們的航班直接被改簽。留學生小王稱，航班被改簽會擔心影響上學時間，「在打車去機場途中收到航班改簽的資訊，於是選擇直接返回。」

而在美國費城生活的楊先生，也是臨時收到改簽通知，「我預定的是美國航空的航班，他們沒有就改簽原因作出任何解釋，也沒有提到如何來解決改簽造成的乘客住宿費用。」

委內瑞拉華人想回國要轉機 直飛廣州航班要等到16日

委內瑞拉總統馬杜羅被抓捕至美國，引發國內動蕩不安，外界非常關注該國華人安全。今日，委內瑞拉康維亞薩航空公司發佈公告，1月5日由廣州飛往卡拉卡斯（委內瑞拉首都）的航班已被取消，該航線為中國唯一直飛委內瑞拉的航線。近日，委內瑞拉華人如果想回國，需前往周邊國家再轉機。若要搭乘直飛航班，則要等到1月16日。

廣州來往加拉加斯（委內瑞拉首都）的航班被取消。（康維亞薩航空公司）

《極目新聞》報道，1月4日上午，該航空公司從卡拉卡斯飛往廣州的航班已安全降落，客機後續將以空機不載客的形式返回委內瑞拉。