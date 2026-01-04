委內瑞拉｜推翻西半球「粉紅政治版圖」　專家預測特朗普3步曲

委內瑞拉1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，將兩人帶往國外。內地專家稱，美國「閃電襲擊」的背後，除了想要掌控石油資源，更想要推翻西半球的「粉紅政治版圖」（打擊左翼政權），未來或會通過三個步驟實現美國在拉美的主導地位。



1月3日凌晨，委內瑞拉首都加拉加斯的總統府附近的軍用車輛。（新華社）

據內媒《直新聞》報道，美國政府宣佈，委內瑞拉總統馬杜羅將會接受美國的司法審判。對此，中國國際問題研究院研究員王友明分析，這次事件類似1989年美國抓獲巴拿馬諾列加將軍，以及洪都拉斯前總統埃爾南德斯，在抓獲之後進入司法審判程序。

王友明認為，「我想美國會趁勢擴大戰果，進一步癱瘓委內瑞拉現在的左翼政權，扶持馬查多或者是岡薩雷斯等右翼反對派人士，建立一個完全倒向美國的新政權」。

石油才是真正目標？專家分析：美國既有陽謀也有陰謀

數月來，美國以打擊「毒品恐怖主義」為由，造成委內瑞拉逾百人死亡。但實際上，美國無法拿出與「販毒」相關的實證。王友明分析，美國這次行動意在委內瑞拉推動「變天計劃」和掌控世界上探明儲量最多的石油資源。進一步來說，推翻新政府、掌控其資源，這是特朗普的陽謀。

但背後更深層次的動機和陰謀，是他拿委內瑞拉開刀，要推翻西半球的「粉紅政治版圖」（打擊左翼政權，扶持右翼勢力），進而構建一個與美國內外政策調整相協調的政治新生態。

三個步驟改變拉美地區未來的政治生態？

1月3日，美國總統特朗普在佛羅里達州海湖莊園舉行發佈會。（新華社）

王友明認為，美國下一步會力圖在拉美大選新周期，經過三個步驟，徹底改變拉美地區未來的政治生態。

第一步，拿委內瑞拉開刀以後，進一步擊垮由委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜等10個國家組成的美洲玻利瓦爾聯盟。

第二步，改變哥倫比亞和墨西哥的政治生態。此前，哥倫比亞和墨西哥是美國的盟友，但後面被美國所控制。王友明說，「特朗普曾揚言說在委內瑞拉開展軍事行動之後，或許將進一步擴展至哥倫比亞和墨西哥，而且已經有動作了」。

第三步，特朗普政府已經提前介入地區主義領頭羊——巴西。巴西今年將舉行總統大選，美國想力圖複製右翼勢力上位，力挺其盟友博爾索納羅的大兒子。

1月3日，在委內瑞拉首都加拉加斯，人們聽到爆炸聲後在街道上奔跑。（新華社）

在接下來的時間，美國會通過上面三個步驟擴大戰果，最終趁勢擴大美國在拉美的軍事存在，實現美國在拉美的主導地位，要確保其在西半球戰略利益絕對安全。