委內瑞拉｜新華社斥美國「現代海盜邏輯」　軍事突襲本質瓜分資源

委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，將兩人帶往國外。特朗普當天公開宣稱，美國將「管理」委內瑞拉，並宣布美國大型石油企業將進入委內瑞拉，投資數以十億計美元，「維修」石油基礎設施並創造收益。



新華社今日發表時評稱，美國此舉是圖窮匕見的霸權行徑，而特朗普的表態更是徹底撕下了之前所謂「打擊毒品恐怖主義」的虛偽面具，將資源帝國主義真實面目暴露無遺。文章引述英國《衛報》所說，稱「美國對委內瑞拉的行動類似伊拉克戰爭，延續了其攫取他國資源的一貫套路。」

評論指出，美國從所謂「司法正義」轉向「石油生意」，這套從「軍事突襲」到「接管政權」再到「資本進駐」的操作，是「再次向世界展示其完整的現代海盜邏輯」。先羅織罪名通過武力摧毀一個主權政府，顛覆其政權，隨即由本國資本長驅直入瓜分其自然資源。美國所作所為，完全無視國際法約束，儼然讓世界重新回到了野蠻掠奪的殖民時代。

美國行為引發國際，及其國內一系列痛批，稱是對國際法的公然踐踏。評論表示，這種在21世紀重演19世紀殖民掠奪的做法，嚴重威脅地區和世界的和平與安全，即便作為美國盟友的歐盟也發出了「在任何情況下都應尊重國際法和《聯合國憲章》原則」的呼籲。而智利總統亦憂慮，「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家」。當「叢林法則」取代國際準則，沒有任何主權國家是安全的。

評論強調，美國的入侵行為，讓所有人越來越看清一個事實：美國口中所謂「基於規則的國際秩序」，實際只是「基於美國利益的掠奪秩序」。