英偉達H200困局：美國放行，中國為何拒收？

1月13日，美國政府宣布有條件批准英偉達H200這款高性能AI晶片對華出口，看似為緊張的中美晶片戰撕開一道口子。僅僅數日後，現實卻給出了截然不同的答案——據路透社、新加坡《聯合早報》援引知情人士證實，中國海關已向報關代理口頭傳達指令，H200暫不允許入境。



2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）英偉達（NVIDIA）總部大樓前的標示牌。（Getty）

美國特朗普(Donald Trump)政府周二正式放行英偉達晶片出口中國，但附帶一些條件，例如對中國出口不得超過美國客戶總銷量的 50%。(Reuters)

知情人士透露，這一決定，並非一紙公開禁令，而是在實際操作層面悄然凍結了所有相關清關流程。一場本應是技術與市場的雙向奔赴，演變成了一場充滿猜忌與算計的地緣政治角力。

表面上看，美國的「放行」姿態似乎是一種妥協。特朗普政府同意將H200納入「逐案審查」範疇，允許其在滿足嚴苛條件下銷往中國。這些條件包括：晶片必須在美國市場有充足供應；對華出貨量不得超過美國客戶採購總量的50%；發貨前需經第三方實驗室對其AI能力進行技術審核。

然而，在北京看來，這份「橄欖枝」包裹著太多令人不可接受的刺。最核心的擔憂在於「安全」。美方強制要求的第三方技術審查，被中方解讀為一種潛在的監控機制。業界普遍擔心，這種審查可能為晶片植入遠程追蹤或「熔斷」後門，使其在關鍵時刻成為受制於人的「定時炸彈」。去年曝光的H20晶片內置追蹤器事件，早已在中國科技界敲響了警鐘。

中國官媒《人民日報》8月1日在微博發布評論文章，文章指「英偉達讓我怎麼相信你」，提倡英偉達拿出H20晶片安全證明。（微博截圖）

2025年4月19日，中國河南，圖為在鄭州展出的一塊來自英偉達的H20晶片。（Getty）

更引人注目的是，特朗普於 1 月 14 日（周三）簽署行政令，對特定先進 AI 晶片（含英偉達H200）加征25% 進口從價關稅，1月15日生效。該關稅是特別針對 「在美國過境、隨後被用於資料中心伺服器等產品並最終出口至其他國家的晶片」。

這是美國232調查後的階段性措施，以「精准打擊+定向豁免」為核心邏輯。第一階段「精准管控」，後續將進入第二階段「更大範圍加征關稅」。這項最新的關稅政策為中美晶片博弈增添了複雜的金融維度，甚至可以理解為是主要針對中國的一種精心設計的、規避法律障礙的變相關稅工具。

北京不可能接受這套「把戲」，甚至憤怒美國在繼續耍花樣。

圖為2024年6月在台北國際電腦展展出的英偉達Blackwell GPU。(Reuters)

與此同時，英偉達自身也加劇了這場信任危機。面對政策的高度不確定性，該公司向中國客戶提出了近乎苛刻的交易條款——必須全款預付，且訂單一經確認，概不退款、不可取消。這意味着，所有政治與合規風險完全由買方承擔。在海關態度尚不明朗之際，任何一家理性的中國企業都不敢輕易簽署這樣一份「賣身契」。

在這種情況下，中國主管部門迅速召集大型科技公司開會，傳達了清晰的信號：「非必要，不得采購。」這似乎並非情緒化的抵制，而是一次深思熟慮的戰略判斷。它向華盛頓傳遞了一個明確訊息，中國不再是那個被動接受任何條件的市場，技術合作必須建立在相互尊重與安全可信的基礎之上。

中國接連禁止英偉達H20、H200只能晶片進入中國，黃仁勳應該是最鬱悶的，他始終難以打開中美高科技各取所需、有效合作這把鎖。（央視財經）

這場戲劇性的反轉，深刻揭示了當前中美科技關係的核心癥結——信任赤字。美國試圖通過「有限解禁」來緩解本國晶片巨頭的營收壓力，同時維持其技術霸權；而中國則在加速推進「自主可控」的戰略，將外部壓力轉化為內部創新的動力。

事實上，H200的到來或許已錯過了最佳時機。在英偉達因禁令而缺席的兩年裏，中國的AI晶片產業並未停滯。華為升騰、寒武紀等本土品牌迅速填補空白，部分產品的性能已能與H20比肩。即便H200最終能夠進入，它扮演的角色也更像是一條「鯰魚」，用以激發國內市場的競爭活力，而非重新主導市場格局的救世主。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

對於英偉達CEO黃仁勳而言，這無疑是一記重擊。他曾在多個場合強調中國市場的重要性，並警告若美國持續封鎖，中國將憑藉自身力量贏得AI競賽。如今，他的預言正在加速成為現實。美國政府開出的25%「特許權使用費」，不僅抬高了晶片成本，更將其商業行為異化為一場政治交易，徹底消解了其產品本應具備的市場吸引力。