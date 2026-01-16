傳深圳水貝有銀樓暴雷　老闆收錢後走佬　受害人：涉案金額約2億

最近白銀價格狂飆，深圳水貝市場傳出有白銀商家爆雷事件，金額涉及約2億（人民幣，下同）。報道指，突然關店停業的是一家名為和誠行的銀樓，老闆失聯，不少訂購白銀的商戶既拿不到貨也退不回預交的貨款，損失慘重。



有商戶前往銀樓討要説法，發現銀樓關閉。（藍鯨新聞）

銀樓方面不回信息，引發商戶惶恐。（藍鯨新聞）

多名深圳網民在網上發帖稱，深圳水貝和誠行銀樓爆雷，在這家店購買的白銀板料提不到貨，給銀樓老闆打電話時發現號碼已被註銷，疑似已「跑路」。隨後有商戶前往銀樓希望拿回貨款，發現銀樓關閉。

有受害者稱，近期銀料貨源比較緊張，他認識銀樓老闆多年，此前訂購了5公斤白銀板料，但銀樓未能兌付，還欠他2.7萬元，「聽說銀樓有價值約2億元的板料沒兌付，警方已經介入，銀樓老闆在派出所」。

1月15日，多位涉事商戶受訪時稱，「老闆沒有跑，但確實也交不出錢和貨」。一位訂貨商戶透露，老闆和警察都在店裡，當時很多人排隊登記貨款和訂貨數量後，對帳后老闆會簽名，但並未説明具體怎麽處理後續，「不知道這個算不算欠條？」

商戶拿到銀樓老闆的簽字。（藍鯨新聞）

目前有超過350人組群維權，當中有商戶損失貨款達數十萬元，其中部分是全款付清，保守估計整體案值約在千萬以上。除了訂貨的下游商戶外，還有一些提供銀料、舊料的上游供貨商，也沒拿到貨款。

業內人士透露，由於近期貴金屬行情波動變化大，料商爆雷事件其實時有發生。具體爆雷的原因比較複雜，有可能是料商賭銀價下跌但沒想到行情一直漲；也有可能是沒有及時補貨，缺乏對沖準備，「料商出料進料是有時間差的，如果發生短時間內價格暴漲，商家就可能措手不及而爆雷」。