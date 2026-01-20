「破銅爛鐵」翻身！銅與金銀齊漲　深圳水貝推「999.9投資銅條」

國際貴金屬市場持續升溫，黃金與白銀價格屢創新高，內地品牌足金飾品價格跟漲。在這股熱潮帶動下，深圳水貝商家推出投資銅條，引發市場關注。



《極光新聞》19日報道，深圳水貝作為內地最大的黃金珠寶集散地，本月金座、銀座、特力等市場的商家試探性推出純銅999.9的投資銅條，規格有500克和1000克，以1000克居多。一根1000克的投資銅條報價從180元至280元人民幣不等，但大部分商家沒有現貨，需預訂3至7天。

深圳水貝商家推出投資銅條，引發市場關注。（《極光新聞》）

內地金銀價飆漲 深圳現「投資銅條」 金屬銦錠亦有炒作：

一位水貝商家表示，這兩天詢問的人比較多，真正下單的人很少，大家普遍關心的是將來的回收問題。市場內僅少數商家推出投資銅條，就連其他商家都覺得離譜。杭州老福林打金店老闆老林透露，前天有客人購買銀條時詢問店裡有沒有投資銅條，認為在大眾認知裏銅很廉價，買得少沒有增值空間，買得多又沒地方放，回收也是問題。

投資銅條的出現引發網友調侃，有網友說一開始以為是段子，結果發現是真的，還有網友開玩笑表示以後再也不敢叫破銅爛鐵。根據生意社數據，2025年現貨銅價震蕩上揚，年初報價73830元人民幣每噸，年末上漲至99180元人民幣每噸，全年上漲34.34%。去年12月滬銅期貨盤中一度衝高至102660元人民幣每噸，刷新歷史高點，今年1月內地現貨銅突破10萬元人民幣每噸。

一位貴金屬投資客分析，銅適合一噸一噸囤，不適合一斤一斤囤，銅條的溢價空間太大。他計算以200元人民幣一公斤來看，相當於銅價漲到20萬人民幣一噸才能平帳，還不包括成本利息和回收折價，但現貨報價僅10萬人民幣一噸。他指出銅和黃金、白銀最大的不同在於，黃金白銀具備避險和貨幣屬性，而銅主要由工業需求推動，並不適合作為個人投資。

老林也提到，現在還有客戶在炒另一種金屬銦錠，上個月3000元人民幣左右，現在3900元人民幣，一公斤的銦錠一個月漲了近1000元人民幣。一位網友表示，兩個月前抱着試試的心態網購了一公斤銦錠，當時花了2800元人民幣，昨天已經漲到4100元人民幣左右。作為稀有金屬和高科技領域的關鍵材料，過去五年銦錠累計漲幅高達233%。

