中央軍委副主席張又俠　涉嫌嚴重違紀違法被查

據國防部消息，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。



張又俠。（新華社）

張又俠，1950年7月生，陜西渭南人，1968年12月入伍，1969年5月加入中國共產黨，軍事學院基本系畢業，大專學歷。

張又俠現任中共二十屆中央政治局委員，中共中央軍事委員會副主席，中華人民共和國中央軍事委員會副主席，陸軍上將軍銜。他長期在解放軍系統任職，被視為軍中重量級人物。

劉振立。（網上圖片）

劉振立，河北欒城人，1964年8月出生，1983年9月入伍，1984年4月加入中國共產黨，國防大學中青年領導幹部培訓班研究生學歷，軍事學碩士學位，陸軍上將軍銜。任第二十屆中央委員、中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長，中華人民共和國中央軍事委員會委員。

據報道，周二（1月20日）上午，中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」在中央黨校（國家行政學院）開班，張又俠與劉振立均缺席。而他們最後一次公開露面是2025年12月22日，出席中央軍委舉行的晉升上將軍銜儀式。