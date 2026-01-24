又一軍委副主席落馬　中共治軍一嚴到底

1月24日，中國國防部發布通報：中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究決定，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這則通報是新時代全面從嚴治軍的又一標誌性事件。



圖為2024年8月29日，張又俠會晤美國安顧問沙利文。（Reuters）

中共十八大以來，軍隊反腐始終保持無禁區、全覆蓋、零容忍的高壓態勢，從郭伯雄、徐才厚到魏鳳和、何衛東，再到此次張又俠、劉振立被查，一連串重磅案例印證了軍隊反腐無禁區。更傳遞出三個清晰而堅定的信號。

信號一：軍中鐵律無禁區

習近平早已明確宣示：「軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」。過去十多年，軍隊反腐以雷霆之勢破除沉屙積弊，接連查處一系列軍內高層腐敗案件，徹底擊碎「職務越高豁免越多」的「潛規則」。2024年6月，中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和因嚴重違紀違法被開除黨籍、軍籍，其被查通報直指「信仰坍塌、忠誠失節」，利用職務便利收受巨額錢款，嚴重污染部隊政治生態；2025年10月，中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華等9名高級將領被集中開除黨籍、軍籍，涉案數額特別巨大、性質極為嚴重，成為軍隊反腐向縱深推進的重要標誌。而火箭軍更是創下了成立十年間四任司令員魏鳳和、周亞寧、李玉超、王厚斌接連落馬的警示。即便身居國家戰略力量核心崗位，觸碰紀法紅線也必遭嚴懲。

從郭伯雄、徐才厚，到魏鳳和、何衛東，再到此次同時查處軍委副主席與聯合參謀部參謀長兩位核心中樞高官，軍隊反腐的力度、深度持續突破。「軍委副主席」執掌軍隊核心決策，「聯合參謀部參謀長」統攬聯合作戰指揮，二職皆系強軍興軍的關鍵崗位，對如此高級別的違紀違法者亮劍，彰顯了黨中央、中央軍委刮骨療毒的意志——人民軍隊的紀律紅線不容任何觸碰：軍隊首先是戰鬥隊，唯有持續清除腐敗毒瘤，才能確保指揮鏈絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠，為打贏未來戰爭掃清障礙。

魏鳳和。（Getty）

信號二：斬斷利益共同體

軍隊作為高度集中統一的武裝力量，最忌「山頭主義」「碼頭文化」滋生蔓延。歷史與現實反覆證明，基於「門生故舊」的利益網絡、「小圈子」，都會嚴重侵蝕軍隊的集中統一領導，動搖黨對軍隊絕對領導的根本原則。而近年軍隊反腐的一系列案例，正是劍指這類破壞政治生態的「污染源」，從個案查處向斬斷利益鏈條、破除圈子壁壘延伸。

魏鳳和在任期間不僅自身貪腐，還違規為他人謀取人事利益，形成利益依附關係；火箭軍四任司令員接連落馬的背後，更是牽扯出裝備採購、後勤保障等領域的利益黑幕，2025年8月火箭軍後勤部曾集中發布180條處罰公告，倒查9年採購領域問題，制裁74名評標專家和116家供應商，側面揭開了其任職期間形成的利益共同體；何衛東、苗華等9人集體被查，更絕非孤立事件的偶然疊加，而是精準打擊盤根錯節利益鏈條的舉措。

此次張又俠、劉振立被查，與近年一系列高層反腐案例形成呼應，本質上是對軍隊指揮體系的持續政治重塑。通過斬斷利益紐帶、肅清流毒影響，確保全軍上下只有一個核心、一個指揮體系、一個奮鬥目標。正如解放軍報社論所強調，這類查處是「純潔黨的肌體、純潔部隊、純潔高級幹部隊伍的必然要求」，唯有以重拳反腐破除各類利益羈絆，才能讓人民軍隊的政治生態海晏河清，讓軍委主席負責制真正落到實處。

信號三：強軍備戰正當時

當前世界進入新的動蕩變革期，大國博弈日趨激烈，中國國家安全形勢的不穩定性不確定性顯著上升。軍隊作為維護國家主權、安全、發展利益的保底手段，其戰鬥力直接關係民族復興偉業的成敗。而腐敗是軍隊戰鬥力的「第一殺手」，這一點在近年的反腐案例中體現得尤為深刻：魏鳳和的貪腐行為直接損害國防和軍隊建設，火箭軍四任司令員的落馬暴露了戰略力量建設中的隱患，何衛東等9人的違紀違法更是影響軍隊凝聚力戰鬥力。此次中央軍委與聯合參謀部更是作為現代戰爭的「神經中樞」。一支被腐敗侵蝕的軍隊，即便裝備精良，也難以在關鍵時刻拉得出、頂得上、打得贏。

何衛東。（新華社）

從魏鳳和到何衛東，再到此次張又俠、劉振立，是立足國家安全戰略全局的深思熟慮之舉，是為建軍百年奮鬥目標掃清障礙的戰略預置。這場「刮骨療毒」式的自我革命，不僅是為了清除「害群之馬」，更是為了把每一分軍費都用在刀刃上，杜絕國防資源被個人貪腐侵佔。更是為了讓全軍官兵心無旁騖謀打仗、練打贏，鍛造一支「能打仗、打勝仗」的精銳之師。

中共十八大以來，全軍紀檢監察戰線強力正風反腐，立案查處軍級以上幹部數百名，建立基層風氣監察聯繫點600多個。此次張又俠、劉振立被查，是這一反腐態勢的延續，彰顯了反腐不是「一陣風」，而是攻堅戰、持久戰、總體戰；治軍不是「寬鬆軟」，而是嚴字當頭、一嚴到底。一支敢於向自身最深層問題開刀的軍隊，一支始終保持自我革命精神的軍隊，才能真正做到「召之即來，來之能戰，戰之必勝」。