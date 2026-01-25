誰想吞併加拿大？特朗普180度大轉彎　中國為何又｢躺著也中槍｣？

全世界都見怪不怪，特朗普又180度大轉彎了。

8天前，對加拿大和中國在貿易上達成一致，特朗普還認為是好事。他原話是：「他（加拿大總理卡尼）去簽一個貿易協議是好事。如果你能和中國達成協議，那你就應該去做，對吧？」

8天後，特朗普突然變卦了，他稱呼卡尼是「州長」，並且恐嚇加拿大：如果加拿大與中國達成貿易協議，他將對所有從加拿大進入美國的商品徵收100%的關稅。

特朗普發表帖文批評加拿大（社交網站截圖）

說變就變，絲滑無比。

很無奈地，中國又躺槍。

當然，這不是中國第一次躺槍。

就這幾天，特朗普宣稱，為什麼美國要吞併格陵蘭島，因為格陵蘭島周圍都是中國和俄羅斯軍艦……

中國軍艦去格陵蘭島？

我看到，丹麥將軍都澄清，他從軍幾十年，就沒在格陵蘭島周圍發現過中國軍艦。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

在達沃斯演講，特朗普宣稱風力發電就是一個騙局，說：「中國幾乎製造了所有風力發電機，但我在中國還沒找到任何風電場。你有沒有想過這個？這是個很好的看法。他們很聰明。中國非常聰明。」

唉，特朗普你不是被誰給騙了，你到中國看一看，看中國的風力發電機多不多！

還有，與加拿大有關，他還痛批「加拿大反對在格陵蘭島上建造金穹頂，儘管金穹頂可以保護加拿大。相反，他們投票贊成與中國做生意，而中國會在第一年就把他們吞併！」

我看到，在威脅對加拿大加稅100%之前幾個小時，他還聲稱：世界最不希望看到的就是中國接管加拿大……

中國想吞併加拿大？

全世界都看得目瞪口呆，想吞併加拿大的是美國吧，稱呼加拿大總理是州長的是美國總統吧。卡尼在北京得到的更多是平等尊重與合作吧。

為什麼特朗普又180度大轉彎？

因為這次在達沃斯，卡尼成了整個西方的英雄，特朗普則成了卡尼的鮮明對照。

在達沃斯演講中，卡尼雖然沒有點名特朗普，但提到了美國霸權，認為美國的為所欲為，基於規則的國際秩序正在消退。他還宣稱，在格陵蘭問題上，加拿大與丹麥和格陵蘭站在一起。

世界已經改變，卡尼說，加拿大正從根本上轉變戰略姿態，加強與歐盟、中國、印度等國的合作，「中等大國必須團結一致，因為如果我們不在談判桌旁，我們就在菜單上面！」

這樣直言不諱對美國的批評，在格陵蘭問題上對歐洲毫不猶豫的支持，卡尼講完，達沃斯論壇全場長時間掌聲。

特朗普怒火中燒。

他隨後就痛批，加拿大的存在，「依賴於美國」。本來他邀請加拿大加入他主導的所謂「和平委員會」，一怒之下他公開撤回了對加拿大的邀請。

搞得真像過家家一樣。

然後，就是威脅對加拿大加徵100%的關稅了。

這是公開的報復。當然，國際政治的吊詭之處在於，反覆無常本身，有時就是一種精心計算的策略，旨在用不可預測性製造威懾，讓對手永遠處於猜測與不安之中。

2026年1月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在位於魁北克市的魁北克要塞（Citadelle of Quebec）舉行內閣會議前，於記者會上發表演說。（Reuters）

我看到，加拿大方面迅速做出反應，負責加美貿易事務的加拿大部長多米尼克·勒布朗就表示，加拿大與中國之間「並不存在正在推進的自由貿易協定」，目前達成的只是「針對若干重要關稅問題的解決方案」。

但你跟特朗普講道理，特朗普會接受嗎？

我看到，在海外社交平台上，很多西方人在震驚之餘，更多是對加拿大的同情和支持。

因為很簡單，加拿大和美國是有協議的，一言不合就加稅，契約精神在哪裡？加拿大連簽訂貿易協議的自由都沒有了？

我看到，有網友這樣評價：特朗普完美地提醒我們，為什麼其他國家從來不把他的「承諾」當回事。沒有一致性，沒有原則，沒有誠信，只有威脅、即興發揮，以及他認為在那一刻對他有利的一切。這個人還漫不經心地幻想吞併加拿大領土，就像吞併美國的一個多餘的省份一樣……

即便加拿大對美國低頭，美國會放棄吞併加拿大嗎？

我看到，有加拿大人在力挺卡尼，說：難道不為我們的總理卡尼感到驕傲嗎？其他世界領導人現在紛紛效仿他的做法，抨擊特朗普！永遠不要忘記，正是加拿大總理卡尼在民主面臨危機的時刻領導了世界。

確實，在整個達沃斯，卡尼是西方世界發言最勇敢掌聲最多的領導人。

還有人呼籲歐盟立刻支持卡尼，他這樣說：歐洲同胞們，請不要忘記在格陵蘭島問題上誰站在了正確的一邊。讓我們記住誰才是我們真正的盟友。對加拿大的貿易攻擊就是對歐洲盟友的貿易攻擊，必須不惜一切代價支持加拿大。

在歐洲人最需要的時刻，加拿大力挺歐洲；關鍵是，歐洲真會不惜一切代價支持加拿大嗎？

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，卡尼應該預料到了這個後果。

中國只是藉口，根本原因，是特朗普對卡尼勇敢說不進行報復。

但既然敢在達沃斯發表這樣的演講，想來卡尼早就對最糟糕結果有所準備。看他的社交賬號，他正在呼籲加拿大人買加拿大貨……

一個國家的尊嚴，往往不是在順境的歌頌中鑄就，而是在逆境的壓迫下淬煉而成。

侮辱、威脅、勒索，這也很特朗普，無所謂契約精神，也無所謂同氣連枝，「關稅之王」想加稅就加稅，想對誰加稅就對誰加稅。

而且，吞併格陵蘭還不夠，又提吞併加拿大，又侮辱加拿大總理是州長。

下面就看加拿大怎麼應對了？會繼續表現勇敢，還是又習慣性疲軟？還有歐洲，是投桃報李支持加拿大，還是選擇默默壁上觀？

我們不知道，但全世界都很關注。

因為今天是加拿大，明天就可能是法國、德國、意大利……任何一個西方國家。

第二，中國無奈又躺槍。

完全是西方國家之間的事情，但中國很無奈，一次又一次躺槍，一次還比一次更離譜。

比如，前面說到的，中國沒有風力發電機，中國要吞併加拿大，要多荒唐就多荒唐，要多無厘頭就多無厘頭，但這真出自一國總統之口。

當然，我們也要適應。從另一個維度看，這也算是美國對中國的特別看重，其他國家躺槍可能還不夠格呢。

在大國博弈的敘事裡，被反覆提及的名字，有時並非因為其當下的行動，而是因為它已成為某種象徵——一個用於凝聚內部、警示盟友或解釋一切困境的萬能符號。

從這個角度看，嗯，我不躺槍誰躺槍。

當然，全世界現在也很清楚，中國不惹事，但也不怕事。別用關稅威脅中國，中國不吃這一套。

第三，特朗普真強硬嗎？

從表面看，特朗普確實很強勢，誰不服就收拾誰，加拿大你不服，100%關稅沒商量。

但我看到，也有很多西方人留言，特朗普最喜歡欺軟怕硬，你軟他就硬，你硬他就軟。

在格陵蘭問題上，特朗普一度威脅對歐洲八國加徵關稅，憤怒的歐洲醞釀反擊，並立刻凍結美歐貿易協議，美國股市大跌，特朗普隨即180度轉彎，在達沃斯宣佈不加稅了……

還有，侮辱盟國士兵問題，特朗普在達沃斯稱，美國不需要北約，當年阿富汗戰爭，北約國家派了一些人，「但他們袖手旁觀，遠離前線」。

此言一出，英國氣炸。因為在20年阿富汗戰爭中，英國緊緊追隨美國，派出15萬大軍，457人戰死，戰死人數僅次於美國。

英國首相施紀賢（GettyImages）

憤怒的英國首相施紀賢立刻痛批，特朗普的這番言論具有「侮辱性」，「坦率地說駭人聽聞」。他敦促特朗普道歉，儘管沒直接要求，但這樣說：「如果我說了這些話，我肯定會道歉。」

我看到，最新的結果，特朗普沒有道歉，而是這樣說：「英國偉大而勇敢的士兵將永遠與美利堅合眾國在一起！在阿富汗，457人陣亡，許多人身負重傷，他們都是歷史上最偉大的戰士。這是牢不可破的情誼。英國軍隊英勇無畏，堪稱一流（美國除外！）。我們愛你們所有人，永遠愛你們！」

多少也算安撫了英國人。

但別忘了，在阿富汗，為美國兩肋插刀的，不僅僅有英國，還有158名加拿大士兵戰死，44名丹麥士兵身亡，89名法國士兵罹難。

但特朗普提都沒有提加拿大、丹麥、法國的戰死士兵。

還有比這更侮辱人的嗎？你讓那些為美國戰死的士兵和家人，情何以堪？

當然，我們也要問：你們這些國家的領導人，敦促特朗普道歉了嗎？

你們連施紀賢那樣的要求都不敢提，還想特朗普道歉，真是想太多了。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

