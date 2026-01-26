張又俠、劉振立同遭查　台學者：軍委高層震盪　台海局勢添變數

解放軍高層再現重大整肅。中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立因涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，加上此前已被查的另一名軍委副主席何衛東，第20屆中央軍委原先兩名副主席至此全數落馬，引發關注。



台媒TVBS報道指出，張又俠擁有1979年中越戰爭實戰經驗，是解放軍體系中少數真正帶兵打過仗的將領，在內部決策中因熟悉戰場風險，被視為「謹慎派」。如今落馬，被解讀為北京權力結構再度收緊，也為台海局勢增添不確定性。

台灣國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲在一檔政論節目中表示，習近平近年持續整肅黨內與軍方高層，除與個人意識形態有關，也可能源自長期存在的不安全感。他指出，若黨內權鬥與軍警系統整肅持續發酵，將激化派系競爭，增加台海風險。

2024年8月29日，中國北京，圖為中國中共中央軍委副主席張又俠會晤美國安顧問沙利文。（Reuters）

蘇紫雲表示，歷史上中共在內部動盪時，曾透過外部衝突轉移焦點，例如文化大革命期間的中印邊界衝突，以及1979年中越邊境戰爭。但他強調，台海不同於陸地邊界，兩棲登陸涉及多波次部隊與後勤梯隊，只要任一環節遭截斷，整體任務就可能失敗。若在台海遭遇挫敗，對中共都將是嚴重政治挫折。

蘇紫雲指出，北京是否藉由升高台海緊張轉移內部矛盾，關鍵在於風險評估，而台灣防衛能力正是重要變數。若台灣持續強化戰力並建立有效防衛體系，將提高解放軍渡海作戰成本。

報道提到，張又俠為「紅二代」，其父張宗遜為中共開國上將。張又俠曾任總裝備部長與軍委裝備發展部長，2017年起長期掌管軍方裝備發展。他曾表態，「無論誰把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊絕不答應、絕不手軟。」但在內部決策中因熟悉跨海登陸難度，被視為態度相對審慎。

台媒ETtoday則引述台灣國安官員指出，張又俠與劉振立同時落馬，形同「指揮中樞被斬首」。該官員表示，在現代戰爭準備中，參謀長是「大腦」，「軍委副主席、參謀長同時被拿下等同指揮中樞被斬首」。

在軍事層面，該官員表示，此舉或將導致作戰指揮鏈斷鏈，短期內聯合作戰能力勢必混亂與重組，內部自危。裝備與訓練亦可能出現空窗期，因「反腐」牽涉裝備採購，「這似乎也暗示過去多年來的軍備擴張，可能存在巨大的虛假戰力問題」。

對於台海與區域情勢，該官員示警，在一人決策與資訊封閉下，「不可以完全排除透過對外衝突來凝聚內部的可能性」，若為紓解經濟與治理壓力而訴諸軍國主義，相關風險仍須高度警惕。