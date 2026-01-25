解放軍報社論：張又俠及劉振立嚴重踐踏破壞軍委主席負責制

中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉嫌嚴重違紀違法，被立案審查調查。《解放軍報》25日（周日）發表題為「堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰」的社論。



張又俠。（新華社）

劉振立。（網上圖片）

社論文章稱，張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。

依紀依法查處張又俠、劉振立，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。

文章又稱，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度；充分彰顯我們黨把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場。

文章又稱，軍隊政治整訓、正風肅紀反腐任務依然艱巨繁重。全軍要以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，一刻不停推進政治建軍，持續深化政治整訓，貫通抓好整頓思想、整頓用人、整頓組織、整頓作風、整頓紀律，大力恢復和弘揚我黨我軍光榮傳統和優良作風，不斷純淨思想、純潔隊伍、純正生態。