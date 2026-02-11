四月習特會添變數？200億美元對台軍售傳聞考驗中美紅線

在習近平與特朗普2月4日通話後，北京官方釋出的通稿，雖篇幅不長卻刻意點出一句話：台灣問題高度敏感，美方對台軍售必須「慎重處理」。兩天後，特朗普簽署行政令，提出美國優先武器轉讓戰略，宣布未來軍售將優先給國防支出高、戰略地位重要、對美國安全與經濟具貢獻的國家。若將這兩個動作放在同一時間軸上觀察，美國對台軍售的角色顯然已不再只是例行性安排，而逐漸成為中美互動中可被調整、可被運用的政策工具。



在中美元首通話中，北京選擇點名軍售，而非泛論原則立場，這本身就是一種選擇。有道是軍售不同於美國的「一中政策」或既有法律框架，對華府而言，屬於「既定政策」下的具體操作層面，其公告時間、項目組合與交付節奏都具有彈性。而北京所謂「慎重處理」，也並非要求美方放棄軍售，而是在提醒節奏不可失控。這種表述透露出一種邊界設定：原則難以動搖，但速度與方式仍有空間。北京此舉既維持對內外的強硬姿態，也為四月可能舉行的習特會面預先鋪陳議程。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

正是在這樣的背景下，華府接力調整軍售戰略顯得意味深長，縱然相關行政令並未點名台灣，但新的排序標準點明「高國防投入與戰略重要性」，不啻使外界自然聯想到台灣。賴清德政府多次宣布將國防支出提高至GDP的5%，輔以美國去年對台軍售金額創下新高，台灣的戰略位置自然毋庸置疑。若按華府新規運作，台灣完全可以被列入優先序列。但值得注意的是，這並不意味華府已決定大幅擴大對台軍售，而是在制度層面為這種可能性打開了門。可以說，對台軍售由此不只是政治象徵，而成為可以依條件分配的資源。

尤其，這種制度調整與北京的「慎重」呼籲形成明顯對照，如見北京希望控制節奏，華府則透過改寫規則保留主導權，結果是中美雙方並未正面衝突，卻在操作層面展開較量。換句話說，美國長年行之的對台軍售不再只是支持與反對的對立標籤，而是被納入一種更精細的管理邏輯，諸如何時公告、是分批還是整案推出、又是否優先交付等等，這些細節都可影響中美雙邊氣氛。隨後，當外媒進一步披露華府可能續推高達200億美元的新軍售案時，傳出北京私下警告可能影響四月訪華行程，這更說明軍售已與高層外交安排直接掛鉤。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

然而，制度上的優先權並不等於立即落實。美國軍工產能有限，積壓訂單龐大，即便政策上傾向優先，也需要時間消化，這顯然也為華府保留了一定的彈性。一旦華府有心，希望為中美元首會面創造穩定氣氛，自然可以延後敏感項目，若需要強化立場，也可加快部分案子。軍售被工具化的關鍵，正在於「調速」而非「轉向」，而北京關注的，也正是這種調速能力。

整體而言，從習特通話中的「慎重處理」，到行政令中的「優先轉讓」，可以看出美國對台軍售的定位正在轉變。它不再只是例行清單，也不僅僅是政治姿態，而成為中美互動中可被校準的槓桿。北京試圖為節奏設限，華府則透過制度設計保持彈性與選擇權。台灣在新框架下既可能獲得更高優先地位，也需承擔更明確的自助責任。

總的來說，習特四月會面審慎樂觀，但最終是否歡喜成行仍有變數，真正值得觀察的，或許不是峰會公報，而是接下來幾個月軍售的實際安排，例如公告是否延後、項目如何組合、交付是否加速，這些細節將比口頭聲明更能反映三方互動的實質走向。中美這新一輪的動作，遊走在節奏與規則之間，雙雙促使軍售從象徵轉為工具，而這把開關如何被轉動，也將無可避免決定未來台海局勢的水溫。