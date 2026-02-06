中俄美罕見聯動　金燦榮揭兩大關鍵背景：中國外交亮眼開局

中國國家主席習近平罕見在同一日內分別與俄羅斯總統普京及美國總統特朗普通話與互動，引發外界高度關注。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，此二通話預示中國在外交層面迎來2026年亮眼開局。



金燦榮2月5日在內媒《觀察者網》撰文指出，先是中國領導人與俄羅斯總統普京舉行視頻會晤，隨後又與美國總統特朗普通了電話，中國國家元首一天之內分別與俄美兩國元首互動，「這種情況還是很罕見」。進一步分析此次罕見聯動，金燦榮指出背後有兩個重要背景。

其一是俄美《新削減戰略武器條約》到期問題。金燦榮指出，條約到期後，雙方發展和部署核武器將不再受約束，全球戰略穩定勢必受到衝擊。在此情勢下，中國核威懾能力本身較強，此時態度就顯得比較關鍵。

其二則是伊朗局勢。金燦榮指出，美國其實很想把伊朗拿下，但沒十足把握。中俄與伊朗關係均不錯，兩國顯然反對美國對伊朗動武。在這個節點，中俄需要協調立場，同時特朗普也希望透過元首外交亮明態度，北京亦須清晰闡明自身立場。

2025年2月8日，克里米亞雅爾塔Livadia公園的一家藝術畫廊，一幅描繪美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的「1945年雅爾塔會議 2.0」繪畫。（Reuters）

金燦榮認為，正是在這兩個背景交織之下，才促成中俄、中美元首同日互動。「如果不是這樣，三國元首很難在一天內實現聯動。」對中國而言，穩定外部環境至關重要。俄美為世界主要大國，與兩國元首溝通，有助於維護全球戰略穩定。

在互動順序上，中俄在先、中美在後。金燦榮指出，這反映中國外交當下取向，即對中俄關係更為滿意，對其未來發揮作用的期待也更高。至於中美關係，他指出，北京方面對去年的中美關係亦感滿意，但核心期待仍是穩定，「特朗普這邊別搗亂就行」。

他亦提到，從新聞稿措辭可見，中國領導人對特朗普「還有幾分諄諄教導意味」，特意提到「不以善小而不為，不以惡小而為之」。金燦榮指出，2026年是中國「十五五」開局之年，美國則迎來建國250周年，兩國內政事務繁重，「美國實在沒必要在外面瞎折騰」。

談及中俄視頻會晤內容，金燦榮指出雙方達成三點共識：一是共同維護戰後國際秩序；二是深化雙邊關係；三是在重大國際問題上協調立場。他表示，當前國際社會存在兩種逆流，一是否定中俄在二戰中的歷史貢獻，二是試圖扭曲二戰後相對均衡的國際秩序，使其更利於某些國家。中俄對此立場高度一致，並堅決反對相關傾向。

至於中美元首通話，金燦榮指出還有一個重要背景，即過去幾個月美國部分盟友接連訪陸，盟友體系出現裂痕，對美方形成一定壓力。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

他分析，從中方新聞稿與特朗普貼文內容來看，雙方強調的側重點略有不同。北京強調「言必信、行必果，說到做到」。在台灣問題上，則明確要求美方務必慎重處理對台軍售。特朗普則回應稱，他重視中方在台灣問題上的關切，願與北京保持溝通，在其任內維護美中關係良好穩定。

金燦榮指出，在北京看來，此次台灣問題回到中美對話的應有位置。此前一次釜山會晤，中美元首重點解決經貿摩擦，台灣問題暫時擱置；此次北京明確聲明台灣問題立場，既為未來中美互動定調，要求亦更為具體。

此外，中方表示新一年願與特朗普一道，推動中美關係平穩前行，「多辦些大事、好事」。金燦榮指出，所謂大事、好事，應是指今年中美各自主場外交，包括中國主辦APEC、美國主辦G20。雙方既要辦好各自主場外交，也應相互捧場。

特朗普則在貼文中全面說明通話內容，涵蓋貿易、軍事、其4月訪華安排、台灣問題、俄烏衝突、伊朗局勢、中國採購美國油氣、擬擴大採購美國農產品、飛機發動機交付等議題。他表示，自己與中國領導人的關係以及中美關係都非常好。

金燦榮分析，特朗普更傾向於短期交易思維，希望盡快取得實質成果，並向國內及盟友展示成果，「看，我能搞定中國」。