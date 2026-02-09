特朗普推美國優先武器戰略　內地學者指為擴大對台軍售鋪路

美國政府2月6日宣布軍售戰略重大調整，從沿用幾十年的「先到先得」，轉向國防支出高、戰略重要者優先。受訪學者認為，這一調整或為美國擴大對台灣軍售埋下伏筆。



美國總統特朗普6日簽署一項行政令，提出建立「美國優先武器轉讓戰略」。在這一戰略下，美國將優先考慮那些投資自身防務能力，在美國計畫和行動中具有重要角色或地緣位置，或對美國經濟安全有所貢獻的夥伴國家。

這項行政令未點名任何具體國家。不過，在去年12月創下110億美元對台軍售紀錄後，美國此時調整軍售戰略，引發外界猜測它對台軍售政策的走向。

2025年9月30日，美國維珍尼亞州匡蒂科海軍陸戰隊基地，美國總統特朗普在美國國防部長赫格塞思（Pete Hegset）召集舉行的高級軍事領導人會議上發表講話後做出手勢。（Reuters）

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時指出，從賴清德政府宣布提高國防支出到GDP的5%，以及110億美元軍售案創下近47年最大規模來看，特朗普政府有可能進一步提升對台軍售規模。

不過，朱鋒也指出，受限於美國當前的軍工能力和大量未交付訂單，對台軍售仍存在不確定因素。「但至少，新的行政令為美國進一步擴大對台軍售埋下伏筆」。

復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯受訪時則認為，特朗普的軍售行政令與對台軍售關係不大，更應視為美國上月發布國防戰略報告的「後續措施」，即要求盟友在自身安全問題上承擔更多責任，「出錢出力保衛自己」。

他指出，這一框架不再遵循先來後到，而取決於誰有意願、有能力從美國購買武器。同時，軍售也被當成一門生意，成為商業行為。

吳心伯說，雖然美國對台軍售金額龐大，但某種意義上反映出美國對台安全承諾在下降，「我不一定來保衛你，只能賣武器給你。」

朱鋒也認為，特朗普軍售政策的轉變，反映出「特朗普2.0時代」要求盟友在軍事安全義務中承擔更多責任，而非單純依賴美國保護；從商業角度看，也體現了特朗普一貫的商業利己主義立場。

特朗普任內宣布多項對台軍售案，內容包括F-16V戰機等。（網上圖片）

日本創價大學教授林大偉受訪時同樣指出，美國軍售正採取一種「VIP式的交易優先」策略。如果一些國家延遲國防支出，就可能無法被優先列為主要客戶，相關軍售訂單也可能被轉向其他國家。

台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範受訪時說，從美國提出的軍售標準來看，提高國防開支和戰略地位重要性這兩個要素，台灣目前似乎都符合。

分析：特朗普4月訪華存在不確定性

英國媒體7日報道，美國正籌備一項高達200億美元的軍售案，包括「愛國者」導彈在內的多種武器。北京已私下警告華盛頓，此舉或危及特朗普4月訪華行程。

丁樹範指出，軍售涉及大量技術和政治問題，需要較長時間磋商，因此這筆更大規模軍售案未必能在特朗普4月訪華前取得實質性進展。即便北京現在反對，特朗普也可能說：「反正我也不急著賣。」

吳心伯說，在美國上一輪對台軍售後，中國採取了一系列反制措施。中美元首上周通話時，中國國家主席習近平著重談到台灣問題。

吳心伯指出，去年中美元首通話和會面後，官方文告中都出現特朗普訪華表述，但最近一次元首通話後並未提及，就傳遞出訪華仍存在不確定性的信號。「如果美國在台灣問題上不照顧中國的利益，仍繼續對台軍售，訪華行程勢必受到影響。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

