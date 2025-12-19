字節跳動被曝正攜手多家廠商佈局AI手機　知情人：團隊規模超千人

《界面新聞》報道，字節跳動正與vivo、聯想、傳音等硬件廠商推進AI手機合作計劃，擬通過預裝AIGC（生成式人工智能內容）插件的方式，為設備注入深度AI能力。vivo內部人士證實，雙方已確認合作意向，具體方案仍在商討中。



據悉，vivo曾與騰訊在AI大模型上有過深度合作，但因為「Token成本」和「AI業務進度不及預期」的原因，使得雙方無法達成一致急需合作。於是，vivo將目光投向了字節跳動等廠商。

vivo的工廠。（界面新聞）

有知情人士透露，字節跳動本次的戰略意在創造新的流量變現路徑，使手機廠商參與到流量分發和會員訂閱等收益中。雙方討論的合作模式包括不收取定製化開發費或Token銷售分成，以及給手機廠商二次流量的分成收益等，目前方案討論都還在初期。

字節跳動的合作計劃將優先覆蓋2000元以上中端機型。先與手機廠商發佈新機，後續再通過OTA（系統升級）覆蓋至其他機型。字節跳動內部設定1.5到2億台設備規模的目標，其海外渠道優勢可能成為重點投放方向。

字節跳動正推進與多家廠商的AI手機合作。（界面新聞）

另一位知情人士表示，字節跳動AI手機項目團隊規模已超千人，此前與OPPO的接洽未達成合作。中興手機是目前字節跳動官方披露的唯一合作廠商，魅族科技則已主動發出合作邀約。明確表達「期待有機會深入合作，創造更好用的AI手機」。

字節跳動此前聲明稱，旗下豆包應用（一款多功能人工智能助手）正與多家手機廠商洽談助手級合作，並明確表示無自主開發手機計劃。

字節跳動旗下豆包應用（一款多功能人工智能助手）。（字節跳動）

多位vivo內部人士證實，雙方已確認合作意向，不過具體的合作方案仍處於商討階段。而聯想、傳音等其他參與廠商的合作細節，目前尚未對外公開。截至發稿，字節跳動及vivo、聯想、傳音等相關廠商，均未就此次合作事宜作出正式回應。

部分網民認為，此次跨界合作若能落地，或將為手機行業的AI化發展提供新的合作範式。