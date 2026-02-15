Seedance 2.0爆紅連馬斯克都讚嘆　中國將迎來下個DeepSeek時刻？

時隔一年，中國股市又迎來了人工智能（AI）牛市。

蛇年最後一周，A股傳媒板塊和科技板塊持續走高，多隻相關概念股接連幾天漲停板。這讓人不禁聯想到一年前，中國AI起步公司深度求索（DeepSeek）推出物美價廉的大語言模型後引發的震盪：美國科技股遭遇拋售潮，A股科技板塊則受到投資者青睞。

面對過去一周的A股科技熱潮，從中國自媒體到國際通訊社，不約而同地拋出同一個問題：又一個DeepSeek時刻是否即將到來？

這回被拿來與DeepSeek對比的，是中國科技巨頭字節跳動的新一代AI影片生成模型Seedance 2.0。

Seedance 2.0生成的影片「蜜雪冰城大戰外企咖啡店」（影片截圖）

字節跳動上星期四（2月12日）正式在旗下AI應用豆包和即夢接入Seedance 2.0，但前週末Seedance 2.0低調開啟內測時，就已引發遠超科技圈的輿論關注。開發《黑神話：悟空》的遊戲科學創始人馮驥盛讚它是「當前地表最強的影片生成模型」，知名導演賈樟柯也發微博稱「準備用它做個短片」。

由於Seedance 2.0尚未對海外用戶開放，社媒X上出現大量教外國人如何獲取使用權的帖子。擁有X的全球首富馬斯克上周也評論網民稱讚Seedance 2.0的貼文，感嘆「發展速度太快了」。

DeepSeek當年震撼全球的一個重要原因，是以遠低於美國競爭對手的成本，達到同樣亮眼的性能表現。這動搖了美國在AI領域的絕對領先地位，促使更多中國科技企業加速AI研發，也帶動各行各業掀起AI應用熱潮。

從官方介紹來看，Seedance 2.0和DeepSeek有著異曲同工之妙：用戶只需輸入提示詞或上傳參考圖片，系統就能在60秒內生成帶完整原生音頻的多鏡頭影片，大幅降低內容創作的門檻和成本。

這意味著，普通人和專業創作者間的差距將進一步縮小。看到網民用Seedance 2.0製作的各種以假亂真的影片，很難不感歎：只有想不到，沒有做不到。對於正在興起的短劇、AI漫劇等行業，這個新生產力工具無疑將令它們如虎添翼。

當然，和DeepSeek對各行各業的顛覆性衝擊相比，Seedance 2.0的影響目前還局限在影視和廣告等內容創作領域。但它更容易上手和普及，推出不到一周已引發全球創作熱潮，標誌著中國在AI應用領域再向前一步。

從更宏觀的角度來看，Seedance 2.0爆火，也為本輪中國AI大模型「春節檔」打響了頭炮。中國AI起步公司智譜和MiniMax上周分別推出新一代大語言模型，DeepSeek據報本月也將發佈最新模型V4，阿里巴巴的Qwen 3.5系列模型也發佈在即。與此同時，阿里、騰訊和百度等科技巨頭，都在春節前夕大派紅包，加碼推廣旗下AI應用，進一步提高用戶滲透率。

美國晶片出口限制令中國AI算力遭受「卡脖子」之痛，但中國龐大的用戶規模和豐富的應用場景，又為這種數據密集型和應用驅動型技術發展提供優勢，令中美AI競賽更具懸念。

事實上，Seedance 2.0爆火前，就有國際投資機構預測，中國科技領域將迎來更多DeepSeek時刻。

Deepseek。（Getty）

摩根資產管理環球市場策略師拉西德上個月在新加坡的一場媒體會上預計，隨著中國加大力度培育更多類似DeepSeek的創新企業，投資者有望見證更多里程碑式的進展。

拉西德認為，和美國相比，中國在AI領域的優勢除了更低的投入成本和更廣泛的應用場景，也包括更有利的政策環境。

隨著中美科技戰轉向長期，北京持續加強對AI產業的戰略部署。中國國務院國資委日前召開中央企業「AI+」專項行動深化部署會，要求央企積極擴大算力有效投資，推進「算力+電力」協同發展，提升全鏈條數據治理能力，不斷夯實人工智能產業基礎底座。

中國總理李強上周主持國務院專題學習時也強調，要全面推進人工智能科技創新、產業發展和賦能應用；推動人工智能全鏈條突破、全場景落地，更大釋放發展潛能。

不過，隨著中國AI發展持續深化，如何平衡增長與監管，將成為決策層要面對的新挑戰。智譜去年底向港交所提交的招股書中就提到，中國AI行業正處於不斷發展且日益嚴格的監管環境中，未來可能出台的法律法規，可能對業務及前景產生重大不利影響。

Seedance或許不是下一個DeepSeek，但它標誌著中國AI在應用方面進入新階段。在創新加速、應用擴展和政策加持等多方驅動下，中國迎來下一個DeepSeek時刻，相信只是時間問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

