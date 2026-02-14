字節Seedance 2.0被指盜用Marvel和星戰IP　迪士尼寄侵權警告信

2月12日，內地科技巨頭字節跳動發佈影片生成模型Seedance 2.0，只需輸入指令或上傳參考圖，就能在60秒內產出多鏡頭影片，迅速成為網絡焦點。



惟當地時間2月13日，美國華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）向字節跳動發函，指控對方在訓練和開發Seedance 2.0模型時未經許可使用迪士尼包括Marvel漫威系列和《星球大戰》（Star Wars）等作品，要求字節跳動「停止侵權且不得再犯」。



近日字節跳動發佈影片生成模型Seedance 2.0。（Reuters）

Seedance 2.0生成的影片「蜜雪冰城大戰外企咖啡店」（影片截圖）

據美國網站Axios取得的停止侵權通知書（cease-and-desist letter）副本，迪士尼外聘律師辛格（David Singer）致函字節跳動全球總法律顧問羅戈文（John Rogovin），指控字節跳動的Seedance服務預置了一個包含迪士尼版權角色的盜版素材庫，涵蓋Marvel、《星球大戰》及其他迪士尼旗下系列作品，迪士尼指控，「這個做法仿佛這些高度商業化的迪士尼IP是免費的公共領域剪貼畫」。

迪士尼給字節跳動寄侵權警告信。（法新社）

字節跳動Seedance 2.0被指生成的影片中出現漫威蜘蛛俠等版權角色。（香港迪士尼）

迪士尼列舉多項侵權示例，包括Seedance生成的影片中出現Marvel蜘蛛俠、《星球大戰》黑武士等版權角色，並且這些影片已被用戶公開發布到社交媒體。迪士尼強調，Seedance未經授權即利用迪士尼受版權保護的素材，為其商業服務牟利，已構成侵權。

對於迪士尼的指控，暫未見字節跳動回應。