特朗普訪華少了些討價還價籌碼　對中國來說比拜登更好對付

美國白宮官員2月20日剛剛證實總統特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國，美國聯邦最高法院就裁定特朗普對各國徵收對等關稅的政策違憲。此舉重挫了特朗普去年以來隨心所欲徵收關稅的努力，損害了他全力打造的強勢總統形象，也讓特朗普少了些與中國討價還價的籌碼。



2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

特朗普當然不會向國內掣肘勢力屈服。最高法院裁定特朗普援引1977年《國際緊急經濟權力法》加徵關稅違憲後，他當晚就簽署行政令，援引《1974年貿易法》122條款，宣佈從2月24日起向全球貿易夥伴徵收10%進口關稅，為期150天。2月21日，特朗普又在社交媒體進一步宣佈，將新關稅率調高至「法律允許的15%頂限」。

特朗普去年初再度入主白宮後，一直把關稅作為對付世界各國的大棒，一言不合就要收稅，盟友也不例外。美國最高法院的裁決在一定程度上限制了特朗普關稅大棒的威力，但不等於沒收了這根大棒。特朗普政府還是能從美國歷史上各種法案中尋找依據，繼續把關稅大棒舞得虎虎生風。

但美國最高法院的裁決也不是擺設。特朗普政府雖然還能找到繼續向各國徵收關稅的理由，裁決卻標誌著美國國內反特朗普的勢力正在壯大。加上過去一段時間特朗普代表的共和黨在美國國內選舉中屢屢受挫，甚至輸掉了共和黨具有傳統優勢的邁阿密市長選舉，共和黨內部已出現分裂傾向，共和黨輸掉今年年底中期選舉的可能性正在增大。一旦特朗普的對頭民主黨贏得中期選舉，特朗普將失去美國幾十年來最有權力總統的地位，成為「跛腳總統」。

對中國來說，美國最高法院的裁決當然是件好事，不僅可能影響美國對中國徵收的對等關稅以及芬太尼關稅，更表明美國國內局勢對特朗普不利。白宮這麼早就公佈特朗普的訪華日程，顯然特朗普非常看重這次中國之行，並希望通過這次訪華宣告自己「又贏了」。

問題是，在美國國內反對特朗普的勢力增強之際，特朗普跑到中國能談出什麼對自己有利的結果？

《華爾街日報》等媒體報道稱，最高法院的裁決可能會增強中國的談判籌碼，也可能使特朗普預期中的大量大豆採購、波音飛機和能源出口的要求變得更難實現。

這些說法不無道理。但對中國來說，特朗普國內的日子再難過，他仍是美國總統，而且是一位只看眼前實惠、不計長遠、也不在意盟友感受的非建制派總統，比前總統拜登那樣擅長聯合盟友打壓中國的美國總統更好對付。對這樣難得的「非典型」美國總統，中國未必會用傳統思維應對，而可能利用特朗普的特色和餘下任期，在台灣和國際環境等重大問題上，達成更有利於中國的戰略目標。

因此，如果特朗普如期訪華，中國肯定會給予高規格接待，給足特朗普十分在意的面子，同時讓特朗普獲得短期實惠，比如大量購買大豆等農產品。

美國去年大豆豐收，原本因為中美貿易關係緊張，造成大豆無法銷往中國，但後來中美談判達成協議後，中國又大量進口美國大豆，減輕了美國農場主的壓力。

美國的農業州今年又擴大了大豆種植面積，即使美國大豆在價格和品質上沒有巴西、阿根廷更有競爭力，只要特朗普訪華能讓中美「暫時休戰」協議得以維持，加上特朗普的「面子」，中國仍會繼續大量購買美國大豆。

當然，特朗普訪華要達成他所希望的結果，也必須對中國作出讓步。比如被最高法院裁定違法的芬太尼稅，特朗普有可能用其他稅收取代，不過稅率不大可能比目前更高。

在台灣等北京特別在意的核心問題上，特朗普在訪華後雖然仍可能繼續維持對台軍售，但也有可能在一個中國政策和不支持「台獨」問題上作出更符合北京意願的表述。

美國最高法院的裁決讓特朗普少了些與中國討價還價的籌碼，美國與盟友的裂痕以及特朗普訪華也可能改善中國近些年相當局促的國際環境。不過可以預見的是，即使特朗普訪華成功，中美長期博弈的格局也不會輕易改變。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

