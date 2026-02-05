習近平一天內與美俄元首通話　中國前所未有外交舉動的特殊意義

看新華社消息，2月4日，中國最高領導人與普京（Vladimir Putin）舉行視像會晤；幾個小時後，他又與特朗普（Donald Trump）通電話。



請注意時間：同一天。

如果我沒弄錯的話，這是前所未有的一次外交舉動，也是中國元首外交的第一次——同一天與俄美兩國總統視頻/電話互動。

第一次，更顯現出這一重大外交活動的特殊意義。

看新華社通稿，與普京視像，報導1000多字；與特朗普電話，報導600多字。

完全我個人觀點，很多話語，實際深意藏焉，至少釋放了三個信號。

信號一，中國與俄美關係現在都不錯，與俄更不一般。

因為與普京是視像會晤，我們可以看到，兩國領導人微笑以對，老朋友相互祝福。

中國國家主席習近平2026年2月4日下午將在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京舉行視像會晤。（Reuters）

新華社通稿就說，中國領導人向普京總統和俄羅斯人民致以新春的良好祝福，表示今天恰逢中國農曆立春，象徵着春回大地，代表着新的開始。我願同普京總統在這充滿美好寓意的一天共同擘畫中俄關係新的藍圖。

請注意：新的開始。

普京則表示，立春時節萬物復蘇，俄中關係也將蓬勃發展，奮發向上。祝願中國領導人和中國人民新春快樂、龍馬精神、馬到成功。

最後12個字，很地道很中國，普京真是用心了。

還沒到春節，領導人就互相拜年，這關係顯然很不一般。

與特朗普通話，新華社報導，至少沒提到這些。或許，特朗普沒普京那麼仔細用心吧。

當然，電話氣氛也很不錯。特朗普隨後就親自發推誇讚：我剛與中國領導人進行了一次非常愉快的電話交談，這是一次內容詳實、時間很長的通話……

信號二，中國對俄美都有期待，對美更不乏提醒。

兩個都是有世界影響力的大國，一個還是中國的鄰居，另一個隔太平洋相望。

看新華社報導，中國領導人告訴普京，今年是中國「十五五」開局之年，中方將更加積極主動擴大高水準對外開放，同包括俄羅斯在內的世界各國共用發展新機遇。

他說，雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，以更深層次的戰略協作和更加積極有為的大國擔當，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

兩個更：更深層次戰略協作，更積極有為大國擔當。

他還說，作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

這是對中俄關係的期許。

在中美方面，根據新華社報導，他告訴特朗普，新的一年，我願同你繼續引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行，多辦一些大事、好事。

印象最深的，他還對特朗普說了兩句話。

第一句，美方有美方的關切，中方有中方的關切。中方言必信，行必果，說到做到。

第二句，不以善小而不為，不以惡小而為之，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道……

這應該都是很有針對性的，我回頭會再說。

信任如織錦，一絲一縷靠的是言行一致的積累，而非一時一事的表態。

2026年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平通話。特朗普事後在網上發文表示，與習近平進行了一次非常好的對話。特朗普指兩人討論貿易、軍事及台灣等議題。特朗普指十分期待今年4月訪華。圖為白宮事後發文談到特朗普與習近平的通話內容。（X@WhiteHouse）

當然，繞不開的，還有台灣問題。

他告訴特朗普：台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。

美國啊美國，務必慎重。台灣問題上，中國不會有任何妥協。

信號三，俄美對中國都有承諾，美方更有新表達。

普京表示，展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。

看新華社稿件，然後是他的三點承諾：

1，雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全，實現經濟社會發展繁榮，促進教育、文化等領域人文交流，造福兩國人民。

2，面對複雜多變的國際形勢，俄方願同中方繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。

3，俄方將積極支持中國在深圳舉行亞太經合組織領導人非正式會議。

特朗普的表態，則很有特朗普的特點。

他說，美國和中國都是偉大的國家，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。我同中國領導人有着偉大的關係，我很尊重他。

兩次提到偉大，最重要雙邊關係，都是頂級的詞彙。

2026年2月3日，華盛頓特區，美國總統特朗普（Donald Trump）坐在白宮橢圓形辦公室，對記者發表講話。（Reuters）

看新華社通稿，然後，是特朗普的兩點承諾。

1，我樂見中國成功，美方願與中方加強合作，推動兩國關係取得新發展。

2，我重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在我任內保持美中關係良好穩定。

在特朗普推文中，他還表態，中美關係，我和中國領導人的私人關係，都非常良好，我們都意識到保持這種良好關係的重要性。

但特朗普啊特朗普，關鍵是言必信、行必果，要說到做到啊！

最後，怎麼看？

還是完全我個人的觀點，不代表任何機構，粗淺三點吧。

第一，越來越重的中國國際分量。

同一天，與俄羅斯總統視頻會晤，與美國總統通電話。

確實是前所未有第一次。

但此前，我們看到，愛爾蘭總理、韓國總統、加拿大總理、芬蘭總理、英國首相，紛紛來中國訪問，接下來，德國總理也將來北京。

這說明什麼？

至少說明了一點，世界越來越看重中國，都知道中國是一個和平國家，都想抓住中國的發展機遇，都希望成為中國的朋友而不是對手。

確實，看看這個動盪的世界，一個和平穩定繁榮的中國，值得全世界好好珍惜。

國家如人，其魅力不在於聲高，而在於行穩致遠的定力與共用發展的胸懷。

第二，中國高超的外交藝術。

這就不需要多說了。

尤其是中國領導人對特朗普說，中方言必信，行必果，說到做到。

中國國旗：The Chinese flag at a gate to the Zhongnanhai leadership compound flies at half-mast in memory of late former Chinese premier Li Keqiang, in Beijing, China November 2, 2023. REUTERS/Mark Chisholm

特朗普啊特朗普，中方這樣，美方也要這樣啊。

還有，不以善小而不為，不以惡小而為之，這是一句中國的千古名言，劉備當年告誡劉禪的話，諸葛亮《出師表》中曾加以引用。

這個世界，很多事情，不能都是利字在前，利益之上，還有道義。

特朗普啊特朗普，只有這樣，一件事一件事去做，不斷積累互信，走出一條正確相處之道，讓2026年成為中美兩個大國邁向相互尊重、和平共處、合作共贏的一年。

我相信，或多或少，特朗普也心有戚戚焉。

第三，這個世界很不太平。

領導人感歎：開年以來，國際形勢愈發動盪。

我們看看這個世界，進入2026年，確實格外動盪不安。

俄烏衝突還未平息，加沙流血事件依舊，美國在製造委內瑞拉事件後，又將魔爪伸向加拿大和格陵蘭島，美國和伊朗衝突似乎正一觸即發……

全世界都倒吸了一口涼氣。

我們不得不提高警惕，我們需要一個和平穩定的國際環境；當然，我們也要保持清醒和淡定，不惹事，更不怕事。

中國，真的是世界和平穩定的最重要力量。世界破破爛爛，兔子縫縫補補。

真正的和平，不是沒有風浪，而是在驚濤駭浪中仍能攜手把舵、定向前行。

2月4日，其實非常特殊，不僅僅是中國的立春。中國與俄美總統互動的第二天，即2月5日，美俄《新削減戰略武器條約》到期。

這個條約對美俄核彈頭和載具數量有明確限制，是美俄之間唯一的軍控條約，也被認為是全球核軍控最後一道「護欄」。

普京曾建議條約延期，但未得到美國的回應。2月4日，俄方表態：俄美不再受該條約義務約束，原則上「可自由選擇後續行動」。

這個世界，正變得越來越兇險。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載

