大國重器「珠海琴」下水　中國如何實現深海養魚自動化？

在《中國在深海，悄悄幹了一件大事》一文中，正解局介紹了全球第一艘深海封閉式養殖工船——國信1號。

最近，中國又有大國重器上新，由南方海洋科學與工程廣東省實驗室（珠海）和中山大學聯合研製的新型智能化桁架養殖平台「珠海琴」正式下水。平台採用半潛架式結構，可抵御15級颱風，適配南海複雜海況。養殖裝備取得了關鍵性突破，養殖能力也將大幅提升。

中國，為何一直在不斷探索深海養殖？



珠海琴

珠海琴，大國重器。

按照官方的定義，深遠海養殖方式主要有三種，重力式網箱、桁架類網箱及養殖平台、養殖工船。珠海琴平台屬於第二種，是中國自主設計研發的全國首座可折疊自主升降網箱深海養殖平台。

正在建造中的珠海琴。（微信公眾號＠正解局）

珠海琴非常大，全長110米，寬40米，比10個標準籃球場還大。平台吃水深度15米，由6個獨立網箱組成——也就是養魚的大籠子——可包圍水體超過6萬立方米，能適應15米以上的深遠海環境。

建這麽大的養魚籠子，幹什麽？當然是養魚，不過不是隨便散養，而是規模化養殖高附加值的魚類，如金鯧魚、石斑魚等優質海魚。

珠海琴的設計年產量最高可達1200噸，按照這類魚最新的活鮮批發價，年價值妥妥站上5000萬元級別。

停泊在港內準備下水的珠海琴平台。（微信公眾號＠正解局）

與此前建造的養殖平台相比，珠海琴另有一些絕活。

首先，具備強悍的深海適應能力。平台首創的「桁架緩流區」，能在水中形成一個巨大的緩衝帶。當外部海流洶湧時，這個結構能有效打散、減緩進入平台內部養殖區域的水流，為魚類在颱風期間提供「安全屋」，顯著減少應激反應，提升養殖成活率與品質。根據計算，抵御15級颱風完全不成問題。

其次，創新性地設計出分布式可折疊自主升降網箱。

網箱單獨升降系統細節效果圖。（微信公眾號＠正解局）

6個養殖網箱各自獨立，且可像電梯一樣整體升降。這讓單箱收魚可在1小時內完成，效率大增的同時，還解決了傷魚的問題，提高後續進入產業鏈的魚類成活率。連那些收魚、分揀、網衣清洗等最繁重、最危險的海上勞作，也可以從水中轉移到穩固的甲板上用機械來完成。

另外，在智能化方面，珠海琴也走在了前列。

平台搭載了數百個水下傳感器，即時收集數據交給平台的智能系統處理。這套系統讓深遠海養殖從經驗活兒變成了「感知-決策-執行」閉環的智能養殖。系統能基於水質、魚群攝食圖像等數據，自動優化投喂策略，並預警網衣破損、魚病等風險。

平台在雲端構建了一個實時同步的數字孿生模型。管理人員在岸上就能通過這個平台直觀掌握水下魚群的規模、活動狀態，甚至能預測生長趨勢，準確預計收獲節點，真正走向無人化值守。

另外，平台還集成了光伏發電、無人機自動投喂、5G智慧管控系統，實現飼料存儲、環境監測等全流程現代化養殖功能，達到「養殖無人化、管理智能化」的現代海洋人工養殖的最高智能化水準。

所以，珠海琴不是一個簡單的放大版養殖網箱，而是一套集成創新的系統解決方案。

半潛式平台上浮狀態效果圖。（微信公眾號＠正解局）

最值得一提的是，珠海琴能力如此出眾，價格卻很親民。「讓企業家用得起、能盈利」是平台研發的關鍵目標之一。「珠海琴」6萬立方米水體的建設總成本現在能控制在3000萬元以內，合每立方米水體造價約500元。

這是國內同類深海養殖平台成本最低的。養殖企業有望在較短時間內收回投資，實現了安全性與經濟性的最佳平衡。

養殖神器

中國是世界最大的海水養殖國，2024年產量超700億斤，連續多年位列全球第一。

跟國外不同，中國居民吃的海鮮，絕大多數是人工養殖的，並非直接向大自然索取。人工養殖的好處很明顯，一個是能保障產量，不必靠海吃飯；再一個是保障品質，海鮮更加安全。

我們餐桌上常見的海鮮主要有四大類，分別是貝類、蝦類、蟹類和魚類，其他還有藻類和海珍。其中貝類和藻類的海水養殖發展較早，發展也很快。大多數貝類和藻類只需要近海養殖，最早是利用海水圍塘和灘塗，現在也可以用網箱在海裏養。

最近三四十年，近海養殖的對象擴大到蝦類和蟹類，比如餐桌上常見的基圍蝦，其實是基圍法養殖蝦類的統稱，只要是「基堤圍塘」方式養出來的蝦，都可以叫做基圍蝦。

相對來說，珍品蝦類和魚類因為對生長環境要求比較苛刻，基本只能靠深遠海養殖，所以人工養殖較薄弱。

為了解決這個問題，保障居民餐桌上的海鮮供應，最近幾年，中國打造出不少深遠海養殖神器。比如，在開頭提到的國信1號，就是全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船，於2022年5月交付運營，目前已成功運營到了15萬噸級的2.0版，實現三船聯動的海上綜合養殖平台作業。

正在作業中的國信1號。（微信公眾號＠正解局）

2025年7月完成交付的森海先鋒號由一艘巴拿馬型散貨船改造而成，是全球首艘8萬噸級通海養殖工船。

正在試航中的森海先鋒號。（微信公眾號＠正解局）

通過科學開孔，森海先鋒號成功地在舊散貨船的側舷和底部使船艙內的養殖水體與外部大海直接連通，實現了自然、持續的換水。

在面對颱風、赤潮、病害等威脅時，森海先鋒號可以像船一樣啟動引擎，移動至安全海域避災，徹底改變了傳統養殖看天吃飯的被動局面。

2025年5月下水的灣區伶仃號，是全球首艘自航式水體自然交換型養殖工船。

正在布放中的灣區伶仃號。（微信公眾號＠正解局）

首創的船網融合，使船體由15根立柱構成開放的水下宮殿，養殖艙與大海直接連通，實現水體自然交換，為魚類提供了接近野生的生長環境。

與前面三個不同，2024年完工下水的深藍2號屬於固定位置的全潛式網箱養殖，是中國首座自主研製的大型全潛式深海智能養殖網箱。它的核心目標是利用黃海冷水團的獨特天然資源，規模化養殖三文魚等高價值冷水魚。

2024年完工下水的深藍2號。（微信公眾號＠正解局）

從近幾年下水的深遠海養殖神器中，可以看出幾個趨勢。

首先是體量大，這些養殖平台從8萬噸級到15萬噸級，平台的養殖水體動輒都是8到9萬立方米，年產量千噸起步，妥妥的航母體量。

再一個是結構融合，從最開始用舊船開孔通海，再到立柱式的半潛網箱和全潛式網箱，魚兒的水下宮殿讓艙內水體與大海自然交換，既能最大程度野生化，又能保證安全，抗颱風。

第三是自帶動力，除深藍2號是專門的網箱之外，其他平台全部具備自主航行能力，颱風、赤潮來襲時能拔腿就跑，把傳統養殖的看天吃飯變成結合天氣預報的自動避險。

第四是智能化，平台普遍裝備傳感器和攝像頭，實現全天候的水質與魚群監控，還能自動投餌/起捕，清潔能源供應——智能化不僅是自動化，也是無人化。

相信未來，中國還有更多的養殖神器上新。

糧食安全

中國人吃的海鮮，絕大多數是自己養殖的。

海產需求的增加，帶來對養殖需求的增長，有需求拉動，先進、高效、低成本的養殖設備才會科技含量飆升，產業鏈才能形成正循環。

近海養殖。（微信公眾號＠正解局）

繼續想深一步，深遠海養殖行業產業的正循環對我們國家有什麽意義呢？

第一，極大的拓展了藍色糧倉，保障了食物的供給安全。

海鮮，是優質的蛋白質來源。在複雜多變的國際形勢下，發展深遠海養殖有助於減少對進口水產品的依賴，提升中國在優質蛋白供給上的自主可控能力。深遠海養殖作為國家糧食安全戰略的重要延伸，為端牢中國飯碗增添了藍色底氣。

第二，成為推動海洋經濟高質量發展的藍色引擎。

一方面，它直接促進了水產品產量的增長，2024年中國水產總產量已達7410萬噸，刷新歷史紀錄。另一方面，它帶動了高端裝備製造、種苗育種、飼料加工、冷鏈物流等全產業鏈的升級與發展，創造了新的就業崗位和投資空間。

第三，這是經略海洋、維護國家海洋權益的重要實踐。

海洋很廣袤，海上主權的行使必須言行合一。智能養殖工船和平台具備移動生產的能力，可將養殖活動從近岸延伸至海洋深處，實現對廣袤藍色國土的有效利用。

全球首艘8萬噸級通海養殖工船——森海先鋒號。（微信公眾號＠正解局）

這不僅是經濟活動，更是和平時期顯示存在、行使權益的戰略舉措。通過大型養殖裝備的布局和運營，增強了中國在深遠海的存在感和資源利用能力。

南自北侖河口，北至鴨綠江口，中國有約1.8萬公里大陸海岸線，外加1.4萬多公里島嶼海岸線，而且跨緯度多，各種條件都有，海洋資源非常豐富。

國家也一直很關注「藍色糧倉」的建設。2023年，中央一號文件就提出，發展深水網箱、養殖工船等深遠海養殖。2023年8月，多部委發布《關於加快推進深遠海養殖發展的意見》。2025年，中央一號文件又強調深遠海養殖，要求促進漁業高質量發展，支持發展深遠海養殖，建設海上牧場。

深遠海養殖不僅關系到居民的餐桌，還與國家戰略目標緊密聯結。

從陸地到深海，14億中國人的飯碗，端得更穩了！

