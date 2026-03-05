兩會｜中國怎麼應對世界亂局？政府工作報告釋放關鍵信號

3月5日上午，國務院總理李強向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告。這是每年中國「兩會」的一個重頭戲，從政府工作報告內容可以看出中國政策的走向。剛過去的2025年，美國總統特朗普發起的貿易戰攪動全球市場，中國憑借改革開放以來積累的強大實力，以對等反制、鬥而不破的策略與美國政府達成貿易停戰協議，為國家發展贏得寶貴時間。



3月5日，十四屆全國人大四次會議開幕會在北京人民大會堂舉行。國務院總理李強作政府工作報告。（新華社）

2026年才過去兩個月，特朗普已經因為非法抓走委內瑞拉總統馬杜羅、大規模空襲伊朗、襲殺伊朗最高領袖哈梅內伊而震動世界，造成二戰後以《聯合國憲章》為代表的國際規則遭到破壞，中國將怎麼應對？

2026年2月14日，白宮發布另類情人節卡片，圖為委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）被捕照片，配文稱「心被馬杜羅俘獲（You captured my heart）」。（X@The White House）

圖為2026年3月4日，在印控克什米爾（Kashmir），什葉派穆斯林婦女集會高喊反美反以口號，並悼念已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。（Reuters）

今年政府工作報告認為中國「必須以苦練內功來應對外部挑戰」，在經濟層面的總基調是「穩中求進、提質增效」，既把內部的穩定與發展視作根本問題，又注重政策的穩定性與連續性。這說明中國決策層有信心頂壓前行，有信心面對內外挑戰，故政策的主要考慮仍是「集中力量辦好自己的事」，而不是一時一地的衝擊。

今年GDP增長目標設定為4.5%至5%，雖相比去年有所下調，但政府工作報告認為今年是「十五五」規劃落地的開局之年，今年經濟工作是為未來發展打牢基礎。今年關於財政政策的表述是「更加積極的財政政策」，關於貨幣政策的表述是「適度寬鬆的貨幣政策」，皆和去年一樣。

今年政府工作報告提出「加大逆週期和跨週期調節力度」，延續去年底中央經濟工作會議的說法。今年仍把擴大內需、壯大新動能、培育新興產業和未來產業、高水平科技自立自強放在突出位置。這在某種程度上說明中國政府對中國經濟的韌性和前景充滿信心，故政策重點在於堅持。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

2024年9月26日的政治局會議是近年來中國經濟政策轉變的一個節點，當時為了應對複雜的內外形勢，政治局會議提出「加大財政貨幣政策逆週期調節力度」，「要降低存款準備金率，實施有力度的降息」，「降低存量房貸利率」，「要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市」，一度讓股市大幅上漲。

2024年12月的政治局會議在延續9月26日政策轉向的基礎上進一步提出「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」。這是時隔14年再次提出「適度寬鬆的貨幣政策」，上次是應對2008年金融危機的衝擊，在2009年、2010年實行「適度寬鬆的貨幣政策」。這正是2025年政府工作報告的財政政策和貨幣政策的基調。

去年4月，為了應對特朗普發起的貿易戰，政治局會議提出「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，主張「以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性」。去年5月7日，中國三大金融監管部門公佈一攬子政策，重點是降息降准。後來中國與美國達成貿易休戰協議，中國經濟成功經受住貿易戰的壓力測試，故自此之後中國經濟的重點是落實已有政策。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月4日表示，目前美以在戰線上進展順利，正取得巨大進展，「如果以10分為滿分，我會給15分」。(Reuters)

2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首結束會晤後步出會場，習近平與特朗普握手並短暫交談。（Reuters）

去年10月召開的二十屆四中全會，認為中國「經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」，重申鄧小平時代提出、十九大提前至2035年的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的宏大目標，認為未來5年「是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」，展現出久久為功的執政理念。

今年「兩會」所審查和討論的「十五五」規劃綱要草案稿，正是政府將去年二十屆四中全會審議通過的「十五五」規劃建議轉化為有量化指標的具體工作部署。去年在貿易戰的壓力下中國完成GDP增長目標，創下萬億美元貿易順差的紀錄。

正因這樣，去年12月的中央經濟工作會議提出「繼續實施更加積極的財政政策」和「繼續實施適度寬鬆的貨幣政策」，預示2026年經濟政策重點是延續。與此同時，去年中央經濟工作會議還提出「加大逆週期和跨週期調節力度」，今年

政府工作報告延續了這一說法。側重短期的逆週期調節是2024年9月26日政治局會議以來的一個政策重點，但去年中央經濟工作會議和今年政府工作報告新增側重中長期的跨週期調節，說明2026年中國會在延續去年政策的同時注重中長期發展。隨著「十五五」規劃的落地實施，中國今後5年將是關鍵時期。中國發展最需要的仍然是時間，最理智的策略仍然是以時間換空間。

對於中國這樣一個自改革開放以來主張「集中力量辦好自己的事」的超大型國家來說，能否抓住寶貴時間不斷壯大自己，將經濟、工業和科技的發展水平努力推上新的高度，大幅改善民生，提升國家治理的開放、公平、法治、民主程度，將關乎2035年的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的宏大目標能否實現。

所以，哪怕全球政治經濟局勢正在進入動蕩調整週期，中國「面對的是多年少有的外部衝擊挑戰和國內兩難多難問題交織疊加的複雜嚴峻形勢」，但中國依然會堅持改革開放以來的發展路線，繼續「以苦練內功來應對外部挑戰」，保持不容低估的戰略定力。